Australian Open: Στους «32» με νέα ανατροπή ο Τσιτσιπάς! (βίντεο)

Από τον παράδεισο στην κόλαση και μετά ξανά στον παράδεισο βρέθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και όλα αυτά στο τελευταίο μισάωρο της αναμέτρησής του με τον Jordan Thompson, τον οποίο τελικά κατάφερε να κερδίσει με 4-6, 7-6 (6), 6-2, 7-6 (4), για να μπει στον 3ο γύρο του Australian Open.

Όπως και στην πρεμιέρα του με τον Zizou Bergs, o Τσιτσιπάς άργησε να βρει ρυθμό στο σερβίς του, μια περιοχή στην οποία ήταν πολύ ευάλωτος στο 1ο σετ. Ο Thompson το εκμεταλλεύτηκε αυτό και μπορεί να χρειάστηκε την 6η ευκαιρία του, αλλά έφτασε στο break και πήρε το προβάδισμα με 4-3.

Την ίδια ώρα έκανε εξαιρετική δουλειά στο να υπερασπιστεί το δικό του σερβίς, για να φτάσει μέχρι το 6-4 και να αναγκάσει τον Έλληνα παίκτη να ψάξει την ανατροπή για 2ο συνεχόμενο παιχνίδι στη Μελβούρνη.

Αρκετά κομβικό ήταν το 2ο σετ, στο οποίο ο Thompson συνέχισε να είναι πολύ σταθερός στο σερβίς του. Αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο δύσκολο να βρει ευκαιρίες στο σερβίς του Στέφανου ο Αυστραλός, καθώς ο Έλληνας τενίστας ανέβασε την απόδοσή του και ήταν αισθητά καλύτερος από το προηγούμενο.

Οι δυο παίκτες οδηγήθηκαν σε tie-break, εκεί όπου ο Στέφανος ήταν καλύτερος και προηγήθηκε με 6-3. Στο 3ο set point του και 1ο σε δικό του σερβίς, ο πρωταθλητής μας έχασε ένα φαινομενικά εύκολο smash, κάνοντας ένα μεγάλο δώρο στον Αυστραλό που ισοφάρισε σε 6-6. Ευτυχώς αυτό το λάθος δεν του στοίχισε, καθώς ο Thompson του επέστρεψε το δώρο λίγο αργότερα και με δικό του αβίαστα λάθος ο Στεφ έκανε το 8-6 στο tie-break και έφερε στο μέρος του το πολύ σημαντικό 2ο σετ.

Μετά απ' αυτό οι ισορροπίες του παιχνιδιού άλλαξαν τελείως, με τον Τσιτσιπά να ανεβάζει κι άλλο την απόδοσή του και τον Thompson να μην έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο με τα δυο πρώτα σετ. Οι αδυναμίες του Αυστραλού στο σερβίς ήταν πια φανερές και ο ανεβασμένος Τσιτσιπάς το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, για να τον "σπάσει" 2 φορές στο 3ο σετ - στο οποίο δεν απειλήθηκε με break point - και να το κατακτήσει με 6-2.

