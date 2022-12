Σαν σήμερα: Σημαντικά γεγονότα της 11ης Δεκεμβρίου

Αμέτρητα γεγονότα συνέβησαν και συμβαίνουν κάθε μέρα στον πλανήτη Γη.

Σαν σήμερα 11 Δεκεμβρίου επιλέξαμε τα παρακάτω, που συνέβησαν:

Γεγονότα

969 - Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Νικηφόρος Β´ Φωκάς δολοφονείται από τη σύζυγό του, Θεοφανώ, και τον εραστή της και μετέπειτα αυτοκράτορα Ιωάννη Α΄ Τσιμισκή.

Image

Ο Νικηφόρος Φωκάς Β'

1688 - Ένδοξη Επανάσταση: Ο Ιάκωβος Β΄ της Αγγλίας αποπειράται να διαφύγει στη Γαλλία και φέρεται να πετάει τη Μεγάλη Σφραγίδα του Βασιλείου στον Τάμεση.

1792 - Γαλλική Επανάσταση: Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ της Γαλλίας οδηγείται από τη Συμβατική Εθνοσυνέλευση σε δίκη για προδοσία.

Image

Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ '

1816 - Η Ιντιάνα γίνεται η 19η πολιτεία των Η.Π.Α.

1844 - Ο δρ. Τζον Ριγκς εφαρμόζει για πρώτη φορά αναισθησία για την εξαγωγή δοντιού του συναδέλφου του δρ. Χόρας Γουέλς, χρησιμοποιώντας νιτρικό οξείδιο.

1889 - Δεύτερος Πόλεμος των Μπόερς: Στη Μάχη του Μαχερσφοντέιν οι Μπόερς υπό την ηγεσία του στρατηγού Πιέτ Κρόνιε καταβάλουν τις δυνάμεις της Βρετανικής Αυτοκρατορίας του Λόρδου Μεθούεν ο οποίος επιχειρούσε να λύσει την Πολιορκία του Κίμπερλεϊ.

1920 - Ιρλανδικός πόλεμος της ανεξαρτησίας: Σε αντίποινα για ενέδρα του ΙΡΑ, βρετανικές δυνάμεις καίνε και λεηλατούν πολυάριθμα κτίρια στο Κορκ της Ιρλανδίας. Πολλοί πολίτες ανέφεραν επίσης ότι ξυλοκοπήθηκαν, πυροβολήθηκαν, ληστεύτηκαν και εξυβρίστηκαν από τις βρετανικές δυνάμεις.

1927 - Εξέγερση στο Κουανγκτσόου: Κομμουνιστές πραγματοποιούν εξέγερση στο Κουανγκτσόου της Κίνας, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και ανακοινώνοντας τη δημιουργία σοβιέτ.

1931 - Καταστατική Πράξη του Γουέστμινστερ: Το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου καθιερώνει νομοθετική ισότητα μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της Κοινοπολιτείας - Αυστραλία, Καναδά, Νέα Γη, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική και Ιρλανδία.

1937 - Το Βασίλειο της Ιταλίας αποχωρεί από την Κοινωνία των Εθνών.

1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Γερμανία και η Ιταλία κηρύσσουν τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μετά την κήρυξη του πολέμου από τους Αμερικανούς στην Ιαπωνία στον απόηχο της επίθεσης στο Περλ Χάρμπορ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη σειρά τους, κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία και την Ιταλία.

1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Πολωνία κηρύσσει τον πόλεμο στην Ιαπωνία.

1946 - Ιδρύεται το Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).

Image

Σαν σήμερα το 1946 ιδρύθηκε η UNICEF

1958 - Η Γαλλική Άνω Βόλτα και η Γαλλική Δαχομέη γίνονται αυτόνομες δημοκρατίες και προσχωρούν στη Γαλλική Κοινότητα.

1960 - Οι γαλλικές δυνάμεις πυροδοτούν βίαιες συγκρούσεις με διαδηλωτές στη Γαλλική Αλγερία κατά τη διάρκεια επίσκεψης του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκωλ.

1964 - Ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα ομιλεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Image

Ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

1968 - The Rolling Stones Rock and Roll Circus: Οι Rolling Stones πραγματοποιούν στο Λονδίνο συναυλία με τη συμμετοχή των Jethro Tull, The Who, Γιόκο Όνο κ.ά., η οποία μαγνητοσκοπείται και ηχογραφείται.

Image

Το συγκρότημα Rolling Stones

1972 - Το Apollo 17 γίνεται η έκτη και τελευταία αποστολή Απόλλων που προσεδαφίζεται στη Σελήνη.

1990 - Καθιερώνεται για πρώτη φορά στη Βουλή η ώρα του πρωθυπουργού. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απαντά στον Χαρίλαο Φλωράκη για τις γερμανικές αποζημιώσεις.

1994 - Ο Μπόρις Γέλτσιν διατάσει την εισβολή του Ρωσικού στρατού στην Τσετσενία.

Image

Ο Μπόρις Γέλτσιν

2001 - Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας γίνεται μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου.

Γεννήσεις

1763 - Γεννήθηκε ο Στανισλάς-Μαρί Μαγιάρ, Γάλλος επαναστάτης.

1810 - Γεννήθηκε ο Αλφρέ ντε Μυσσέ, Γάλλος ποιητής.

1856 - Γεννήθηκε ο Γκεόργκι Πλεχάνοφ, Ρώσος επαναστάτης και φιλόσοφος.

Image

Ο Γκεόργκι Πλεχάνοφ

1912 - Γεννήθηκε ο Κάρλο Πόντι, Ιταλός κινηματογραφικός παραγωγός.

Image

Ο Κάρλο Πόντι

1918 - Γεννήθηκε ο Αλεξάντρ Σολζενίτσιν, Ρώσος συγγραφέας.

Image

Ο Αλεξάντρ Σολζενίτσιν

1922 - Γεννήθηκε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Έλληνας τραγουδιστής.

Image

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης

1930 - Γεννήθηκε ο Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, Γάλλος ηθοποιός.

1943 - Γεννήθηκε ο Αλέν ντε Μπενουά, Γάλλος ακαδημαϊκός και συγγραφέας.

1945 - Γεννήθηκε ο Αντώνης Κοντογεωργίου, Έλληνας διευθυντής χορωδίας.

1948 - Γεννήθηκε ο Σταμάτης Σπανουδάκης, Έλληνας συνθέτης.

Image

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης

1949 - Γεννήθηκε η Ελένη Γερασιμίδου, Ελληνίδα ηθοποιός.

Image

Η Ελένη Γερασιμίδου

1950 - Γεννήθηκε η Χριστίνα Ωνάση, Ελληνίδα επιχειρηματίας.

Image

Η Χριστίνα Ωνάση

Θάνατοι

711 - Πέθανε ο Ιουστινιανός Β' Βυζαντινός αυτοκράτορας.

969 - Πέθανε ο Νικηφόρος Β´ Φωκάς, Βυζαντινός αυτοκράτορας.

1282 - Πέθανε ο Μιχαήλ Η´ Παλαιολόγος, Βυζαντινός αυτοκράτορας.

1834 - Πέθανε η Βασιλική Κονταξή, Ελληνίδα σύζυγος του Αλή πασά.

1945 - Πέθανε ο Σαρλ Φαμπρί, Γαλλος φυσικός.

2006 - Πέθανε η Ελίζαμπεθ Μπόλντεν, Αμερικανίδα υπεραιωνόβια.

2008 - Πέθανε η Αγγελική Λαΐου, Ελληνίδα ακαδημαϊκός.

Image

Η Αγγελική Λαΐου

2011 - Πέθανε ο Ευθύμιος Καλεβράς, Έλληνας γλύπτης.

