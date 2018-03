Η δράση με τίτλο «Ταξιδεύοντας στους λαβυρίνθους του κινηματογράφου» ξεκινάει αύριο Τετάρτη 21 Μαρτίου και συνεχίζεται την Πέμπτη 22 Μαρτίου στο πλαίσιο των προσυνεδριακών δράσεων του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Σχέσεις και προοπτικές». Το διήμερο «Ταξιδεύοντας στους λαβυρίνθους του κινηματογράφου» με ελεύθερη είσοδο στο κινηματοθέατρο Αστόρια στο Ηράκλειο, συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης, o Δήμος Ηρακλείου, η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κρήτης σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Η δράση συγκεκριμένα, φιλοξενεί τα cineΜαθήματα ( το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων), είναι σπονδυλωτή με το πρωινό πρόγραμμα να απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς ενώ το απογευματινό πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε φίλο του κινηματογράφου.

Η επίσημη έναρξη του διημέρου θα γίνει την Τετάρτη 21 Μαρτίου στις 21:00, στο κινηματοθέατρο Αστόρια, με χαιρετισμούς εκπροσώπων της οργανωτικής επιτροπής και θα ακολουθήσει σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Το έπος των Ελλήνων στην Αλβανία» του Λευτέρη Χαρωνίτη.

Σε σημερινή συνέντευξη τύπου στη Περιφέρεια Κρήτης οι συνδιοργανωτές παρουσίασαν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και συγκεκριμένα μίλησαν για την δράση: Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτισμού Κώστας Φασουλάκης, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Παιδείας Λάμπρος Καμπουράκης, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου για θέματα Παιδείας Γιώργος Βλαχάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης Γιώργος Τερζάκης, ο προϊστάμενος σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κρήτης Γιώργος Περικλειδάκης, ο διευθυντής του φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων Μανθαίος Φραντζεσκάκης και ο καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Όμηρος-Αλέξανδρος Θεολογίτης.

Σε δηλώσεις που έγιναν στα ΜΜΕ για το φεστιβάλ κινηματογράφου αναφέρθηκαν:

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Παιδείας Λάμπρος Καμπουράκης:

«Η Περιφέρεια Κρήτης μέσα από κοινές προσπάθειες και συνεργασίες επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. Πιο συγκεκριμένα η δράση η οποία οργανώνουμε και πραγματοποιούμε το επόμενο διήμερο αφορά στην διεξαγωγή cine-μαθημάτων από το φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων, πρόκειται για προβολές ταινιών με παιδαγωγικό χαρακτήρα καθώς και εργαστήρια καθώς απευθύνονται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που στόχο έχουν να έρθουν σε μια πρώτη γνωριμία με τις βασικές αρχές της κινηματογραφικής τέχνης καθώς και την απόκτηση γνώσεων γύρω από σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες χρήσιμες στην καθημερινή πρακτική».

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτισμού Κώστας Φασουλάκης:

«Η Περιφέρεια Κρήτης με ιδιαίτερη χαρά συνδιοργανώνει με την δημόσια εκπαίδευση ένα σημαντικό φεστιβάλ το οποίο έχει να κάνει με τον κινηματογράφο, την έβδομη τέχνη. Πολιτισμός και παιδεία είναι δύο έννοιες ταυτόσημες-αλληλένδετες και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά στην πράξη, ότι, με την συνεργασία Αυτοδιοίκησης και φορέων της εκπαίδευσης μπορούμε να οργανώσουμε και να φέρουμε με επιτυχία εις πέρας σημαντικά γεγονότα προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα προς όφελος της νεολαίας».

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Γιώργος Βλαχάκης: Ο Δήμος Ηρακλείου χαιρετίζει και στηρίζει την τρίτη προσυνεδριακή δράση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, στο γενικό πλαίσιο του συνεδρίου σχετικά με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, θεωρούμε ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι δύο έννοιες αλληλένδετες μεταξύ τους και παράλληλα μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση του κοινωνικού ιστού και παράλληλα να οδηγήσουν στη συγκρότηση μιας υγιούς κοινωνίας με αξίες και ευαισθησίες».

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης Γιώργος Τερζάκης:

«Ολοκληρώνουμε την πορεία μας προς το συνέδριο που θα γίνει 21-22 Απριλίου, και διοργανώνουμε την τρίτη προσυνεδριακή δράση που έχει θέμα τον κινηματογράφο. Είναι μία πολυεπίπεδη δραστηριότητα η οποία αφορά μαθητές, εκπαιδευτικούς, και την κοινωνία του Ηρακλείου. Περιλαμβάνει εργαστήρια, προβολές για παιδιά και προβολές για τους ενήλικες. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί η ανταπόκριση είναι μεγάλη, περίπου δυόμισι χιλιάδες παιδιά θα συμμετέχουν στις προβολές, τα εργαστήρια που έχουμε προγραμματίσει είναι πλήρης και η κοινωνία του Ηρακλείου πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί θετικά στις απογευματινές συνεδρίες. Θέλω να τονίσω ότι η λογική και η επιδίωξή μας για τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό ο οποίος περνάει μέσα από αυτές τις δράσεις τις κινηματογραφικές μας ευχαριστεί γιατί έχει μεγάλη απήχηση τόσο στους μαθητές μας αλλά και στην κοινωνία γενικότερα».

Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ «Ταξιδεύοντας στους λαβυρίνθους του κινηματογράφου»:

Στο πλαίσιο της δράσης τα πρωινά θα πραγματοποιηθούν :

• κινηματογραφικές προβολές για μαθητές όλων των βαθμίδων

• εργαστήρια για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Το απογευματινό πρόγραμμα προβολών του διημέρου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡΙΑ με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ για το κοινό, έχει ως εξής:

Τετάρτη 21 Μαρτίου 19:15 – 20:50

Ενότητα : Σε κάθε τόπο Ξένος

Cargo / Σκηνοθεσία/Σενάριο : Karim Rahbani / 20΄

4.1 Miles / Σκηνοθεσία Δάφνη Ματζιαράκη / 21΄

The way Home / Σκηνοθεσία/Σενάριο: Begonia Randhav / 13΄

Feeling of a Home / Σκηνοθεσία/ Σενάριο: Μιχάλης Καστανίδης, Ηώ Χαβιαρά / 26΄

Απλώς Αλληλεγγύη / Σκηνοθεσία/Σενάριο/Φωτογραφία: Ευθυμία Σιαλευρή / 13΄

Τετάρτη 21 Μαρτίου 21:00 – Επίσημη έναρξη διημέρου με χαιρετισμούς οργανωτικής επιτροπής, και προβολές των ταινιών:

21:00 έως 23:00 Το καταφύγιο του Πλατανιά / Μαθητική ταινία / 13΄

«Το έπος των Ελλήνων στην Αλβανία» ένα εμβληματικό ντοκιμαντέρ του Λευτέρη Χαρωνίτη.

Η ταινία, διάρκειας 92 λεπτών, προβάλλεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο.

Υπήρξε ο πιο φοβερός πόλεμος που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Εκατομμύρια οι νεκροί που άφησε πίσω του. Ακόμα περισσότεροι οι τραυματίες. Στα έξι χρόνια που διήρκεσε, ταρακούνησε τις πιο βασικές αξίες του ανθρώπινου πολιτισμού. Ακόμα και μετά το τέλος του, η σκιά του θα ακολουθούσε για πάντα τις ζωές των ανθρώπων που κατάφεραν να γλιτώσουν από το μένος του.

Μέσα από μια πολύχρονη έρευνα, σε ελληνικά και διεθνή αρχεία, μουσεία , ταινιοθήκες, εφημερίδες κλπ, η ταινία στοχεύει να αναδείξει την μεγαλειώδη αντίσταση και τις νίκες των Ελλήνων κατά την εισβολή των ιταλικών στρατευμάτων του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνι στην Ελλάδα.

Οι λόγοι της αναίτιας ιταλικής εισβολής διερευνώνται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εξετάζονται οι ελληνοϊταλικές σχέσεις εκείνης της περιόδου καθώς και η ελληνική πολιτική της ουδετερότητας απέναντι στον πόλεμο.

Επιστημονικός σύμβουλος: Γιώργος Μαργαρίτης. Αφηγητής : Αντώνης Περαντωνάκης

Η σκηνοθεσία είναι του Λευτέρη Χαρωνίτη ο οποίος και θα βρίσκεται στην προβολή για να συζητήσει με το κοινό.

Πέμπτη 22 Μαρτίου 19:15 – 21:00

Ενότητα : Αγαπημένο μου σχολείο

Η δική μου μέρα / Μαθητική ταινία / 10΄

Μπλέ Ποδήλατο / Σκηνοθεσία Umit Koreken / 94΄

Πέμπτη 22 Μαρτίου 21:00 τελετή λήξης-Κλείσιμο διημέρου

21:15 – 23:00 “Κοντσέρτο για Πιάνο & Βωβό Κινηματογράφο” του Γιώργου Σαλτάρη / 85΄

Ο Γιώργος Σαλτάρης θα ερμηνεύσει επί σκηνής το Κοντσέρτο του, επενδύοντας με ένα πιάνο, αποσπάσματα από 4 κλασικές ταινίες του βουβού κινηματογράφου, που θα προβάλλονται παράλληλα στη μεγάλη οθόνη:

– “Μετρόπολις” (1927) του Φριτς Λανγκ

– “Μοντέρνοι καιροί” (1936) του Τσάπλι Τσάπλιν

– “Το Εργαστήριο του Δόκτορος Καλιγκάρι” (1920) του Ρόμπερτ Βίνε

– “Τα Φώτα της Πόλης” (1931) του Τσάπλι Τσάπλιν

Τέσσερα διαμάντια της 7ης Τέχνης συνομιλούν με ένα πιάνο επί σκηνής, σε ένα μαγικό ταξίδι στην εποχή του Βωβού Κινηματογράφου.

Πληροφορίες αναλυτικά:

Αναλυτικές Πληροφορίες για τις υποθέσεις των ταινιών αλλά και για το σύνολο της δράσης «Ταξιδεύοντας στους λαβυρίνθους του κινηματογράφου» στην διεύθυνση :

https://goo.gl/9xSz7W