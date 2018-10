Σημαντική Συνάντηση Εργασίας για την Κυκλική Οικονομία στα Νησιά της Μεσογείου διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στα Γραφεία της στις Βρυξέλλες, σε σχέση και με τον σημαντικό ρόλο της Κρήτης στις μελλοντικές προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης των Μεσογειακών Νησιών.

Η συνάντηση συντονίστηκε από τον Γ Κρεμλή, επίτιμο Διευθυντή της Γενικής Δνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ. Συμμετείχαν ως Προσκεκλημένοι Ομιλητές : ο κ R Niessler, Δντης στη Γενική Δνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της ΕΕ, η κα W Dunin-Majewska, Συντονίστρια στην Γενική Δνση Ενέργειας της ΕΕ για την «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά», ο κ G Chianetta, Δντής και Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Greening the Islands”, Στρατηγική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Πράσινη Ανάπτυξη στα Νησιά της Ευρώπης. Συμμετείχαν ακόμα με παρεμβάσεις, ο C M Drago εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Greening the Islands”, και η Ι Μουλίου, εκ της Γενικής Δνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της ΕΕ.

Βασικά θέματα συζήτησης μεταξύ άλλων ήταν :

1. η συνεργασία των νησιών στους τομείς: Κυκλική Οικονομία, Πράσινη Ανάπτυξη, Γαλάζια Ανάπτυξη, Υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης OHE (SDGs), Καθαρή Ενέργεια.

2. η αξιοποίηση των σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται από την τρέχουσα και επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, τόσο σε σχέση με τα Περιφερειακά Προγράμματα καθώς και με τα Ανταγωνιστικά Χρηματοδοτικά Πλαίσια, η προώθηση νέων εφαρμογών κυκλικής οικονομίας στις τοπικές επιχειρήσεις και οι ευκαιρίες που ανακύπτουν για νέες θέσεις εργασίας

3. η αξιοποίηση των σημαντικών ευκαιριών για τις Νησιωτικές Περιφέρειες μέσα από Στρατηγικές Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες όπως η Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά (Clean Energy for EU Islands), και η Πράσινη Ανάπτυξη στα Νησιά (Greening the Islands), καθώς και η συνεργασία των Περιφερειών για νέες προτάσεις-έργα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε επόμενες ενέργειες και στο ρόλο της Κρήτης ως κέντρο δράσεων στη Μεσόγειο, κατόπιν της Διακήρυξης της Κρήτης για την Κυκλική Οικονομία και Νησιωτικότητα (στο πλαίσιο Συνεδρίου που Διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης το 2016 στο Ηράκλειο), της Διακήρυξης της Μάλτας (Μάρτιος 2017), αλλά και όπως αναδείχθηκε και από τα συμπεράσματα του Συνεδρίου CiRCLE2018 τον Σεπτέμβριο στα Χανιά, υπό την αιγίδα της ΕΕ.

Η Ε Χατζηγιάννη, Δντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού μετέφερε τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Κρήτης Στ Αρναουτάκη, που δίδει έμφαση: στην δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα σε ό,τι αφορά στην Κυκλική Οικονομία, στην υλοποίηση συναφών Ευρωπαϊκών Έργων μέσα και από την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να έχει η Κρήτη σε Μεσογειακό Επίπεδο, για την ανάπτυξη και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες διαπεριφερειακής συνεργασίας για την Κυκλική Οικονομία στα Μεσογειακά Νησιά.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν ακόμα: η Προϊσταμένη της Ενδιαμεσης Υπηρεσίας Διαχείρισης Μ Κασσωτάκη, η Χρ Δασκαλάκη, Δντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και άλλα υπηρεσιακά στελέχη. Επίσης, συμμετείχαν: ο Μ Καθαράκης, Αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ-Κ, υπηρεσιακά στελέχη Ελληνικών Περιφερειών, εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Φορέων.