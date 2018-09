Ολοκληρώθηκε το σχέδιο κινητικότητας με τίτλο Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων που απασχολούνται στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τυλίσου Ν. Ηρακλείου: Εφαρμογή νέων διδακτικών μεθοδολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων & ψυχολογική κατάρτιση σε ζητήματα που σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον του σχεδίου Erasmus+ Δράση ΚΑ1 που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το χρονικό διάστημα 2016-2018.

Το πρόγραμμα αφορούσε μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευτικών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ως ένας θεσμός εκπαίδευσης ενηλίκων, ενθαρρύνει τη συνεχή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε καινοτόμες διδακτικές μεθοδολογίες οι οποίες αποτελούν βασικό στοιχείο της Δια Βίου Μάθησης

Στόχοι του σχεδίου κινητικότητας ήταν:

• Η βελτίωση και η εξέλιξη της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας

• Η βελτίωση των η βελτίωση των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων

• Η ενσωμάτωση καλών πρακτικών και νέων μεθοδολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

• Η απόκτηση ενσυναίσθησης για τα προβλήματα των εκπαιδευομένων και η ενθάρρυνσή τους με ενεργό τρόπο

• Η αναγνώριση της σημασίας της συνεργατικής μάθησης, της χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και των μη τυπικών τεχνικών διδασκαλίας καθώς και του βασικού ρόλου των ψυχολογικών στοιχείων που μπορούν να επηρεάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

• Η εφαρμογή νέων δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η κινητοποίηση προκειμένου να γίνει διάχυση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων, η υιοθέτηση των αρχών και της φιλοσοφίας της Δια Βίου Μάθησης και η υποστήριξη ανάλογων μελλοντικών προγραμμάτων κινητικότητας.

Το σχέδιο κινητικότητας περιλάμβανε 5 επιμορφωτικά προγράμματα:

1. Flipped Classroom and Innovative Didactic Methodologies με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην μεθοδολογία της «Ανεστραμμένης Τάξης».

2. Make Technology your friend με στόχο την κάλυψη αναγκών σχετικά με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία των Γραμματισμών.

3. Vitamin C boosts education με στόχο την εκμάθηση νέων μη τυπικών εκπαιδευτικών εργαλείων.

4. Life Long Learning Program με στόχο την επαφή με δομές εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

5. Educational Psychology με στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων σε θέματα διαχείρισης συμπεριφορών μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτές εφαρμόζουν ήδη τις νέες γνώσεις και δεξιότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν εμπλακεί ενεργά στο σχεδιασμό και διαχείριση Ευρωπαϊκών Σχεδίων κινητικότητας που στόχο έχουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών με συναδέλφους εκπαιδευτικούς.