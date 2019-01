Η πρώτη συνάντηση για το προσωπικό πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία και πιο συγκεκριμένα στην πόλη Kielce, σε συνεργασία με το σχολείο Szkola Podstawowa im JanaPawla II w Jaworzni, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή και να προβούν σε αναδιοργάνωση του έργου με τίτλο ‘Little steps make a big difference.Together we care for our home.”

Τρεις καθηγητές από κάθε συνεργαζόμενο σχολείο, Zaklandna skola της Σλοβακίας, Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi της Τουρκίας, Institut Moli de la Vila της Ισπανίας, και Scoala Gimnaziala Nr.3 Zimnicea της Ρουμανίας, συντονιστές και εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με τη δράση Eco – Schools , έλαβαν μέρος σε αυτό. Ανάμεσά τους ήταν η Διευθύντρια του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου , κ.Κοκοτσάκη Αντωνία, ο κ. Πατσάκης Ιωάννης , καθηγητής Φυσικής και η συντονίστρια της δράσης κ. Κυριακή Κυδωνιέως. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την επαφή και την εγγραφή στο Εθνικό Δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων για κάθε ένα από τα εταιρικά σχολεία.

img_3284.jpg, by lamprakis

Οι Εθνικοί χειριστές του δικτύου Green Glag, παρείχαν τις απαραίτητες πληροφορίες και όλες τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή για τον τρόπο διεξαγωγής των Επτά βημάτων προκειμένου να γίνουν τα σχολεία «Οικολογικά» και να κερδίσουν την πράσινη σημαία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όλες οι παράμετροι μελετήθηκαν προσεκτικά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή τους στο σχέδιο του έργου. Οι συντονιστές και οι καθηγητές είχαν προετοιμάσει τις παρουσιάσεις των σχολείων τους και συζητήθηκαν οι καλύτεροι τρόποι και συγκεκριμένα μέτρα για την επιτυχή εκτέλεση και αποτελεσματικότητα του έργου. Ήταν ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του έργου μας ο σχεδιασμός αυτός να γίνει από κοινού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου . Συμφωνήσαμε πώς να εφαρμόσουμε το θέμα και το πλαισιώσαμε με δραστηριότητες. Ήταν επίσης πολύτιμη για την περαιτέρω αποτελεσματική συνεργασία, η συνάντηση και η γνωριμία μεταξύ των συντονιστών, έτσι ώστε το άγχος και τυχόν εμπόδια να εξαφανιστούν. Η συζήτηση βοήθησε να καθορίσουμε το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του προγράμματος στην προσεχή διετία, τους τρόπους εφαρμογής καθώς επίσης και τις μεθόδους διάδοσης και αξιολόγησης . Επιπλέον, έγινε επιλογή των μεθόδων μέτρησης της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων, όπως αυτές ορίζονται στο σχέδιο δράσης.

Εκτός από τα έργα που αναφέρονται παραπάνω, το σχολείο υποδοχής διοργάνωσε ένα θερμό καλωσόρισμα, πλαισιωμένο από τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή, καθώς και ένα παραδοσιακό γεύμα στο οποίο συμμετείχαν μέλη της τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κυβερνητικά στελέχη. Το πρόγραμμα επίσης περιλάμβανε σεμινάριο από ειδικούς για το θέμα των Οικολογικών Σχολείων και της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γενικότερα, καθώς και εργαστήρια στο Περιφερειακό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Kielce.

img_3623.jpg, by lamprakis

Οι καθηγητές-επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να θα παρακολουθήσουν το μάθημα και να εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό σύστημα και το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου και να επισκεφτούν ένα οικολογικό νηπιαγωγείο στο οποίο οι μικροί μαθητές εκπαιδεύονται μέσα στη φύση (Νature Base Kindergarden)…! Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν και η επίσκεψη στο Γεωλογικό Πάρκο του Κιέλτσε, όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν εργαστήρια και σεμινάρια σχετικά με τη μορφολογία του εδάφους, την πανίδα και τη χλωρίδα του τόπου.

Το πολιτιστικό πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στην Κρακοβία που αποτελεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, και ξενάγηση στην πόλη Kielce, στον Καθεδρικό ναό του Kielce, στο Επισκοπικό Παλάτι, στην Πινακοθήκη Κορόνα και στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης Του 19ΟΥ αιώνα, στην Κρακοβία. Η συνεργασία των σχολείων μέσα από τo πρόγραμμα Εrasmus+ αποτέλεσε μια εξαιρετική εμπειρία στο πλαίσιο ανταλλαγής καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και θα έχει μακροχρόνια θετική επίδραση σε όλους τους εμπλεκόμενους.