Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της επίθεσης με μαχαίρι στη Μελβούρνη το πρωί. Ο δράστης συνελήφθη και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο δράστης φέρεται να επιτίθεται με μαχαίρι και σε αστυνομικούς, με έναν εξ αυτών να τον πυροβολεί σε κοντινή απόσταση. Σε άλλο βίντεο διακρίνεται φορτηγάκι να φλέγεται. Το όχημα οδηγούσε ο δράστης ο οποίος το έριξε πάνω σε βιτρίνες καταστημάτων.

As we mourn the tragic innocent victim of this mindless attack, we should hail the heroic actions of Victoria police on the frontline. Incredible courage. Those denying the constant threat of terror are endangering our community. pic.twitter.com/rUSZl0QPKH

