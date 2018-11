Μία από τις κυριότερες αιτίες σοβαρής μείωσης της όρασης είναι η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, μια πάθηση των ματιών, που προκαλεί προοδευτική απώλεια της κεντρικής όρασης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας μελέτης, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of the American Academy of Ophthalmology, φαίνεται πως η υιοθέτηση του μεσογειακού προτύπου διατροφής μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες περίπου 5.000 ενηλίκων, ηλικίας άνω των 73 ετών. Συνολικά, παρατηρήθηκε πως οι εθελοντές που ακολουθούσαν το πρότυπο της μεσογειακής δίαιτας είχαν 41% μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

Επιπλέον, φάνηκε ότι ακόμη και μεμονωμένα στοιχεία της μεσογειακής διατροφής, όπως τα ψάρια, τα φρούτα και τα λαχανικά συνδέονται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου.

Όπως σχολιάζουν οι ερευνητές τα ευρήματα της μελέτης είναι σημαντικά, αφού καταδεικνύουν πως η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, όπως και πολλά άλλα χρόνια νοσήματα, πιθανόν να οφείλεται κατά ένα ποσοστό στις κακές διατροφικές συνήθειες.

Κλείνοντας, αναφέρουν πως ίσως είναι καιρός η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών να αποτελέσει εξίσου σημαντικό στόχο για τη δημόσια υγεία με τη διακοπή του καπνίσματος.

Πηγή: neadiatrofis.gr