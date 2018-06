Ο Αλέξης Τσίπρας και Ζόραν Ζάεφ κατάληξαν σε συμφωνία για το ονοματολογικό και ανήγγειλαν τη συμφωνία σε διαγγέλματα τους.

Η συμφωνία με την Ελλάδα για το ονοματολογικό ενδέχεται να επισφραγιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Ζάεφ είπε επίσης ότι η συμφωνία εγγυάται την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάλεσε την αντιπολίτευση να την στηρίξει.

Αυτή είναι η σωστή λύση αλλά τον τελικό λόγο θα τον έχουν οι πολίτες σε δημοψήφισμα το φθινόπωρο., είπε ο Ζάεφ.

Μαξίμου: Αυτή είναι η συμφωνία για το Σκοπιανό - "Βόρεια Μακεδονία" η ονομασία

Στα κέρδη της Ελλάδας από τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ, αναφέρεται το Μαξίμου με σημείωμά του. Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι αν δεν καταλήγαμε σε λύση, θα υπήρχε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της γειτονικής χώρας με επιπτώσεις στην ασφάλεια και της χώρας μας, ενώ θα ενισχυόταν ο ρόλος τρίτων δυνάμεων στα βόρεια σύνορά μας.

Η αποδοχή της χρήσης erga omnes αποτελεί μεγάλη διπλωματική επιτυχία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι στο παρελθόν αυτό δεν είχε γίνει αποδεκτό ούτε ως βάση συζήτησης, αναφέρει το Μαξίμου.

Το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», που θα αναγνωρίζεται στη χώρα μας ως «Severna Makedonja», βάζει τέλος στον αλυτρωτισμό που ενείχε η ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας», το οποίο αποτελούσε τη συνταγματική ονομασία της γειτονικής χώρας και με το οποίο είχε ήδη αναγνωριστεί από περισσότερα από 140 κράτη σε διμερές επίπεδο, μεταξύ των οποίων τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα, σημειώνεται.

Παίρνουμε πίσω το «Μακεδονία» και την ιστορία μας – Τα κέρδη της συμφωνίας

Με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ, η Ελλάδα παίρνει πίσω την ιστορία της, την ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας, την οποία είχαν καπηλευθεί παλαιότερες κυβερνήσεις της γείτονος.

Η ελληνική κυβέρνηση καταφέρνει να επιλύσει ένα πρόβλημα που ταλάνιζε την ελληνική διπλωματία (αλλά και την ελληνική κοινωνία) για πάνω από εικοσιπέντε χρόνια. Παράλληλα προωθεί την σταθερότητα και συνεργασία σε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως ευρωπαϊκό πυλώνα ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Ενδεχόμενη παραπομπή της λύσης σε μελλοντική συγκυρία:

- θα οδηγούσε σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας (η οποία πέρυσι πέρασε σφοδρή κρίση) με επιπτώσεις στην ασφάλεια και της χώρας μας

- θα ενίσχυε τον ρόλο τρίτων δυνάμεων στα βόρεια σύνορά μας

- θα αποδυνάμωνε τις προοδευτικές δυνάμεις στην εν λόγω χώρα, που επιθυμούν λύση, ανοίγοντας το δρόμο εκ νέου για εθνικιστικές δυνάμεις της γείτονος που καπηλεύονται την ιστορία της Ελλάδας.

Η συμφωνία που πέτυχε η κυβέρνηση ωστόσο, δε λύνει μόνο οριστικά και αμετάκλητα το πρόβλημα της ονομασίας, διασφαλίζοντας διπλωματικό κεφάλαιο για άλλα μείζονα εκκρεμή ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά το λύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπηρετώντας στο έπακρο την εθνική γραμμή και διασφαλίζοντας ρητά και επίσημα πλέον τις θέσεις της χώρας.

Κέρδη από τη συμφωνία

1. Η συμφωνία ανταποκρίνεται απόλυτα στην εθνική γραμμή για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για χρήση erga omnes, που διατηρεί η χώρα εδώ και 20 χρόνια.

2. Η αποδοχή της χρήσης erga omnes αποτελεί μεγάλη διπλωματική επιτυχία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι στο παρελθόν αυτό δεν είχε γίνει αποδεκτό ούτε ως βάση συζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι οι γείτονές μας όχι μόνο θα χρησιμοποιούν το συμφωνηθέν όνομα στις διεθνείς τους σχέσεις, στους διεθνείς οργανισμούς, στα διεθνή fora και στα διεθνή έγγραφα, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας.

3. Το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», που θα αναγνωρίζεται στη χώρα μας ως «Severna Makedonja» βάζει τέλος στον αλυτρωτισμό που ενείχε η ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας», το οποίο αποτελούσε τη συνταγματική ονομασία της γείτονος και με το οποίο είχε ήδη αναγνωριστεί από περισσότερα από 140 κράτη σε διμερές επίπεδο, μεταξύ των οποίων τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα.

4. Η κυβέρνηση ωστόσο πέτυχε όχι μόνο την αποδοχή του erga omnes αλλά και την υποχρέωση της γείτονος να προχωρήσει άμεσα σε συνταγματική αναθεώρηση.

5. Η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί τεράστια νίκη της Ελλάδας, δεδομένου ότι δεν περιλαμβανόταν στην εθνική γραμμή, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια και ακολουθήθηκε από όλες τις μετέπειτα κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, αλλά αποτέλεσε κόκκινη γραμμή της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και ότι ουδέποτε στο παρελθόν έχει συμφωνήσει χώρα σε αλλαγή του Συντάγματός της βάσει διεθνούς συμφωνίας.

6. Η συμφωνία προβλέπει πως η Ελλάδα θα προχωρήσει σε κύρωση μόνο αφού ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα. Η μεν πρόσκληση στο ΝΑΤΟ και το άνοιγμα κεφαλαίων της ΕΕ θα πραγματοποιηθούν με την κύρωση από το κοινοβούλιο της πΓΔΜ της σύμβασης, η ένταξή της και στους δυο οργανισμούς θα γίνει όμως μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς στην πρόσκληση θα προβλέπεται ρητά πως είναι άκυρη εάν δεν πληρωθεί ο όρος της αναθεώρησης.

7. Με τη συμφωνία αυτή παίρνουμε πίσω την ιστορία μας, τα σύμβολα και την παράδοσή μας αφού στη συμφωνία η γειτονική χώρα αποδέχεται ρητά το διαχωρισμό μεταξύ των Ελλήνων Μακεδόνων, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού τους, τη γλώσσα τους και την περιοχή στην οποία διαβιούν από τη μία, και του λαού της εν λόγω χώρας με τη δική του ιστορία, γλωσσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά από την άλλη

8. Το όνομα θα εγγραφεί στο σύνταγμα της πΓΔΜ με την απαραίτητη αναθεώρηση. Παράλληλα, οι πάνω από 140 χώρες που αναγνωρίζουν σήμερα την εν λόγω χώρα με τον όρο Μακεδονία, θα την αναγνωρίζουν εφεξής ως Βόρεια Μακεδονία.

9. Το όνομα διαχωρίζει απόλυτα την εν λόγω χώρα από την ελληνική Μακεδονία και τις τρεις περιφέρειές της (Ανατολική, Κεντρική, Δυτική).

10. Το τέλος του αλυτρωτισμού επιβεβαιώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο καθώς παρέχονται εγγυήσεις με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ως προς την εξάλειψη, πρόληψη και καταστολή πάσης φύσεως αλυτρωτικής ρητορικής και ενεργειών είτε προέρχονται από δημόσιους είτε από ιδιωτικούς φορείς.

11. Εξασφαλίσθηκε η απαλοιφή όλων των αλυτρωτικών αναφορών από το σύνταγμα της γείτονος. Για παράδειγμα, α) αντικαθιστούν το άρθρο για τη στήριξη της ομογένειάς τους, με πιστή αντιγραφή του αντίστοιχου κεφαλαίου στο Ελληνικό Σύνταγμα. Στο πλαίσιο αυτό αφαιρούνται οι αναφορές σε προστασία ‘’μακεδονικών μειονοτήτων’’ σε γειτονικές χώρες β) αντικαθίσταται το άρθρο για την προστασία των συνόρων απαλείφοντας οποιεσδήποτε προβληματικές αναφορές, γ) αφαιρούνται οποιεσδήποτε ακόμα και έμμεσες ιστορικές αναφορές σε αλυτρωτικές βλέψεις στο προοίμιο του Συντάγματος.

12. Η συμφωνία προβλέπει πως η ιθαγένεια/υπηκοότητα στην Βόρεια Μακεδονία θα είναι Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia. Ο ανωτέρω ενιαίος όρος αντικαθιστά το σκέτο «Macedonian» που αναγράφεται σήμερα στα ταξιδιωτικά έγγραφα, άρα αποτελεί σαφή βελτίωση.

Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την ιθαγένεια/υπηκοότητα ως «πολίτες της Severna Makedonja».

Σημειώνεται ότι είναι διαφορετικός ο όρος «ιθαγένεια/υπηκοότητα» (nationality) από τον όρο εθνότητα (ethnicity). Συνεπώς, η συμφωνία δεν αναγνωρίζει εθνότητα/έθνος, αλλά το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού των πολιτών της γείτονος. Mε το άρθρο 7 της συμφωνίας κατοχυρώνεται ότι οι πολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να προσδιορίζουν τους γείτονές μας με όποιο όρο χρησιμοποιούν.

13. Οι γείτονές μας ήδη έχουν αλλάξει το όνομα του αεροδρομίου τους, του αυτοκινητοδρόμου τους και του σταδίου τους. Θα υπάρξει είτε ανταλλαγή αγαλμάτων με τον Δήμο της Θεσσαλονίκης ή σε περίπτωση που η ανταλλαγή δεν γίνει, η συμφωνία προβλέπει πως η γειτονική χώρα θα τοποθετήσει πλακέτες σε αγάλματα και μνημεία ώστε να καθίσταται σαφές ότι αποτελούν σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού (π.χ ο Ιππέας στην πλατεία των Σκοπίων θα έχει επιγραφή πως αναφέρεται στην ελληνιστική περίοδο και θα σημειώνεται ότι συμβολίζει τη φιλία Ελλάδας – πΓΔΜ).

14. Παρά το γεγονός ότι η γλώσσα «Macedonian language» είχε αναγνωριστεί από την Ελλάδα στο πλαίσιο του ΟΗΕ ήδη από το 1977, η στη συμφωνία εμπεριέχεται η πρόσθετη σαφής διατύπωση ότι ανήκει στην οικογένεια των Νότιων Σλαβικών γλωσσών, καθώς και η ρητή καταγραφή ότι η γλώσσα αυτή διαχωρίζεται από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική-μακεδονική γλωσσική κληρονομιά.

15. Όλοι οι επιθετικοί προσδιορισμοί κρατικών και ευρύτερα δημοσίων, οργάνων καθώς και ομογενειακών/πολιτιστικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται από το κράτος θα καθορίζονται με τον όρο «της Βόρειας Μακεδονίας» με ταυτόχρονη κατάργηση του προσδιορισμού «της Μακεδονίας».

16. Καθιερώνεται Ομάδα εργασίας ειδικών η οποία από το 2019 και μέσα σε 3 χρόνια θα πρέπει να διευθετήσει θέματα εμπορικών σημάτων.

Το διεθνές περιβάλλον

Η κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση σε ένα διεθνές status quo στο οποίο ο όρος «Μακεδονία» ήδη περιλαμβανόταν στο όνομα της γείτονος όπως αυτό χρησιμοποιούνταν στους διεθνείς οργανισμούς και σε όλα τα διεθνή fora, όπως προέκυπτε εξάλλου και από τη δεσμευτική ενδιάμεση συμφωνία του 1995, σύμφωνα με την οποία η ονομασία της γείτονος ήταν Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Πέραν τούτου πάνω από 140 κράτη (της Κίνας, της Ρωσίας και των Η.Π.Α συμπεριλαμβανομένων) αναγνώριζαν την πΓΔΜ με το συνταγματικό της όνομα, δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας, τους δε πολίτες της πΓΔΜ ως Μακεδόνες.

Το Διεθνές Δικαστήριο του Ο.Η.Ε το 2011 είχε εκδώσει μία απόφαση με δυσμενείς πτυχές για την Ελλάδα, ως προς τις ενέργειες που οδήγησαν στην μη αποστολή πρόσκλησης στην πΓΔΜ για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Αυτό το διεθνές περιβάλλον ήταν δυσμενέστερο από αυτό που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν προηγούμενες κυβερνήσεις στις όποιες απόπειρες διαπραγμάτευσης.

Άρθρο 7 της συμφωνίας

1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδονικός/Μακεδόνας» αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά.

2. Αναφορικά με το Πρώτο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο Ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα.

3. Αναφορικά με το Δεύτερο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο Άρθρο 7(2).

4. Το Δεύτερο Μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του, η Μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών. Τα Μέρη σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά του Δεύτερου Μέρους δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους.

5. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να υποτιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να τροποποιήσει ή να επηρεάσει τη χρήση από τους πολίτες εκάστου Μέρους.

Μητσοτάκης για Σκοπιανό: Είναι μια κακή συμφωνία - Καλώ τον Τσίπρα να μην την υπογράψει -

"Ύστερα από 6 μήνες μυστικής διπλωματίας, ο κ. Τσίπρας συμφώνησε με τον κ. Ζάεφ να υπογράψει μια διακρατική συμφωνία για την επίλυση της εκκρεμότητας με την γείτονα χώρα. Το έκανε, αφού περιφρόνησε τον Ελληνικό λαό και τις ευαισθησίες του. Και αφού αγνόησε προκλητικά σύσσωμη την αντιπολίτευση και τη Βουλή", δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε: «Θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία πολιτική νομιμοποίηση να δεσμεύσει τη χώρα υπογράφοντας μια συμφωνία η οποία δεν έχει την στήριξη της ίδιας της κυβέρνησής του. Αυτό δεν έχει προηγούμενο στην Ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία και συνιστά προσβολή του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Θα ενημερώσω άμεσα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θεσμικό εγγυητή του πολιτεύματος, για αυτή την πρωτοφανή εξέλιξη».

Για την ουσία της συμφωνίας, και «με βάση αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζουμε και ακούσαμε από τον κ. Τσίπρα» ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε: «Αποδοχή της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνότητας συνιστούν μη αποδεκτή εθνική υποχώρηση. Η λύση που συμφωνήθηκε είναι μια κακή συμφωνία. Έρχεται σε αντίθεση με την πλειονότητα των Ελλήνων. Αυτό κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται ή ακόμα χειρότερα δεν τους ενδιαφέρει να το αντιληφθούν. Είναι οι ίδιοι που στο παρελθόν δεν είχαν καμία αντίρρηση να ονομάζεται η γειτονική χώρα, Μακεδονία σκέτο.

Επιπλέον μια κακή συμφωνία προσφέρει έδαφος σε περιθωριακά στοιχεία να πλειοδοτήσουν σε κάλπικο εθνικισμό, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν παντού στην Ευρώπη».

Και συμπλήρωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Αρκετές πληγές πρέπει να επουλώσουμε ως χώρα. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε άλλη μια, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. Δική μου προτεραιότητα είναι να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στη διαφύλαξη της ενότητας του Ελληνικού λαού. Επαναλαμβάνω: δεν θα διχάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς. Το πρόβλημα των Σκοπίων δεν μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα της Ελλάδας. Καλώ τον κ. Τσίπρα να μην υπογράψει αυτή τη συμφωνία».

Η υπογραφή στις Πρέσπες και η συζήτηση στη Βουλή

Την ίδια ώρα μακεδονικές ενώσεις ετοιμάζουν συλλαλητήρια αλλά και κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο στις Πρέσπες με στόχο, όπως λένε, ακόμη και να ματαιώσουν τη συνάντηση των δύο Πρωθυπουργών για την υπογραφή της συμφωνίας.

Η ειδική συζήτηση για το Σκοπιανό, αναμένεται να γίνει στη Βουλή το πιθανότερο την Παρασκευή.

Κάνοντας χρήση του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής για τη δυνατότητα της κυβέρνησης να ενημερώνει οποτεδήποτε τη Βουλή δια του Πρωθυπουργού για οποιαδήποτε σοβαρή δημόσια υπόθεση, θα ενημερώσει ο Αλέξης Τσίπρας την εθνική αντιπροσωπεία για τη συμφωνία με τα Σκόπια.

Τα "αγκάθια" της συμφωνίας

Η προβληματικότερη, ίσως, «ουρά» που έχει αυτή η συμφωνία, είναι η ρύθμιση του μείζονος ζητήματος των «εμπορικών σημάτων και ονομασιών» στα εξαγώγιμα προϊόντα των δύο χωρών. Παράλληλα, παράμετροι που πιθανόν να δημιουργήσουν νέα προβλήματα, είναι ο αμφιλεγόμενος και αμφίσημος τρόπος με τον οποίο “ρυθμίζονται” η εθνική γλώσσα των Σκοπίων, και η εθνική τους ταυτότητα.

Για το πρώτο, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι πρόνοιες που προβλέπονται στην κατ’ αρχήν συμφωνία, και εκφράζονται λογικοί φόβοι ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν οι... χαρές για την συμφωνία θα έχουν ξεχαστεί θ’ αρχίσει μεταξύ των δύο χωρών ένας εμπορικός πόλεμος, μπροστά στον οποίο οι μάχες για την... ελληνικότητα της φέτας, θα μοιάζουν αψιμαχίες...

Όσο δε αφορά την γλώσσα και την εθνότητα, είναι προφανές ότι τις μεγάλες υποχωρήσεις τις έκανε η ελληνική πλευρά:

Πέρα από τους ισχυρισμούς του κ. Τσίπρα ότι προβλέπεται (με την διαδικασία των... αστερίσκων, που με την πάροδο του χρόνου ξεθωριάζουν...) ότι η γλώσσα των της “Βόρειας Μακεδονίας” αναγνωρίζεται ότι είναι είναι η”μακεδονική”, αλλά με την “διευκρίνιση” ότι ανήκει στην ομάδα των Νοτίων Σλαβικών, είναι πλέον ή βέβαιο ότι πριν καν στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών, όλος ο κόσμος θα παραδέχεται ότι σ’ αυτή την χώρα, οι πολίτες μιλάνε “μακεδονικά”. Χωρίς διευκρινίσεις και αστερίσκους. Γι’ αυτό και ο κ. Κοτζιάς στα τελευταία μέτρα του μαραθωνίου των διαπραγματεύσεων, επιχείρησε με ψευδή στοιχεία ν’ αποδείξει ότι την “μακεδονική γλώσσα” την είχαν αναγνωρίσει και “χαρίσει” στους γείτονες οι κυβερνήσεις “των προηγούμενων”...

Τα ίδια ισχύουν και για την εθνότητα: αναγνωρίζεται de facto ότι είναι η Μακεδονική, και ιθαγένεια και υπηκοότητα θα είναι “Μακεδόνες”. Και έτσι θ’ αναγνωρίζονται και θ’ αποκαλούνται από την διεθνή κοινότητα- με εξαίρεση την Ελλάδα, που όπως προβλέπει ακόμη ένας “αστερίσκος” στην συμφωνία, θα διευκρινίζει ότι θα είναι Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia...

«Ιστορική» χαρακτηρίζει τη συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ το Στέιτ Ντιπάρντμεντ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στηρίζουν τη συμφωνία Αθηνών-Σκοπίων για το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, επισημαίνει ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία κάνει λόγο για μια «ιστορική συμφωνία» που θα ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία των δύο χωρών.

Παράλληλα επαινείται η πολιτική βούληση που επέδειξαν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στη μακροχρόνια προσπάθεια που κατέβαλε ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγχαίρουν τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και (σ.σ. τον ομόλογό του της ΠΓΔΜ) Ζόραν Ζάεφ και χαιρετίζουν την ιστορική συμφωνία για την επίλυση της διαφωνίας του ονοματολογικού. Αυτή η επίλυση θα ωφελήσει τις δύο χώρες και θα ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία. Οι πρωθυπουργοί Ζάεφ και Τσίπρας επέδειξαν όραμα, θάρρος και επιμονή στην προσπάθειά τους για μια αμοιβαία αποδεκτή λύση»

«Χαιρετίζουμε επίσης την αφοσίωση του διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς για τις συνεχείς προσπάθειές που κατέβαλε επί δύο δεκαετίες και πλέον για να τερματιστεί αυτή η διένεξη. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία, όπως ζήτησαν οι δύο χώρες», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ε.Ε: ιστορική η συμφωνία στο Σκοπιανό-θα συμβάλει στη μεταμόρφωση της νοτιο- ανατολικής Ευρώπης

Ικανοποιημένοι από την επίτευξη της ''ιστορικής συμφωνίας'' μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων είναι η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε για θέματα εξωτερικής πολιτικής Φεντερίκα Μογκερίνι και ο επίτροπος, αρμόδιος για θέματα διεύρυνσης της Ε.Ε., Γιοχάνες Χαν.

Στην ανακοίνωσή τους, η Φ. Μογκερίνι και ο Γ. Χαν συγχαίρουν τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ για την επίτευξη της «ιστορικής συμφωνίας», η οποία όπως τονίζουν, θα συμβάλει στην «μεταμόρφωση» ολόκληρης της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

«Αυτό το επίτευγμα ανήκει στους ηγέτες των δύο χωρών και τα επιτελεία τους, αλλά πρώτα από όλα ανήκει στους πολίτες και των δύο χωρών και της Ευρώπης συνολικά» αναφέρουν οι Φ. Μογκερίνι και Γ. Χαν.

«Η διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την αιγίδα των Η.Ε. και η διαμεσολάβηση του προσωπικού απεσταλμένου του γ.γ. του ΟΗΕ, Mάθιου Νίμιτς, μαζί με την ισχυρή υποστήριξη της ΕΕ, αποτελούν σαφή απόδειξη της δύναμης που έχει η πολυμερής διπλωματία, ο διάλογος, ο σεβασμός και η βούληση για εξεύρεση λύσεων όπου κερδίζουν όλες οι πλευρές (win-win), ακόμα και για τα πιο δύσκολα θέματα», τονίζουν οι δύο ευρωπαίοι επίτροποι και υπογραμμίζουν ότι έχει ανοίξει ένα «παράθυρο ευκαιριών», το οποίο πρέπει η Ε.Ε να εκμεταλλευτεί.

Συνεχίζοντας, οι δύο επίτροποι επισημαίνουν ότι «η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής της Σόφιας, παραμένει η ισχυρότερη σταθεροποιητική δύναμη για την περιοχή» και καλούν το Συμβούλιο της Ε.Ε να υιοθετήσει τη σύσταση της Επιτροπής, να ξεκινήσει με την πΓΔΜ, διαπραγματεύσεις προσχώρησης εντός του μηνός. Τονίζουν ότι αυτό είναι σημαντικό, όχι μόνο ως αναγνώριση των σημαντικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της πΓΔΜ, αλλά και για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας προς όφελος και των δύο χωρών, της περιοχής και της Ε.Ε στο σύνολό της.

Τέλος, η κοινή ανακοίνωση της Φ. Μογκερίνι και του Γ. Χαν καταλήγει λέγοντας ότι ''η Ε.Ε ενθάρρυνε και υποστήριξε τις διαπραγματεύσεις από την αρχή. Τώρα θα συνοδεύσουμε τα επόμενα βήματα, με όλα μας τα μέσα, στο ίδιο πνεύμα διαλόγου για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον''.

Γενς Στόλτενμπεργκ: Χαιρετίζω θερμά τη συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων για το θέμα της ονομασίας

Τη συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων για το ζήτημα της ονομασίας χαιρετίζει με ανακοίνωσή του ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Χαιρετίζω θερμά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των πρωθυπουργών Τσίπρα και Ζάεφ για την επίλυση της διαφωνίας για την ονομασία μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων. Αυτή η ιστορική συμφωνία αποδεικνύει την πολυετή υπομονετική διπλωματία και την προθυμία αυτών των δύο ηγετών να λύσουν μια διαμάχη που επηρέασε την περιοχή για πολύ καιρό» αναφέρει ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ και συνεχίζει καλώντας «τις δύο χώρες να ολοκληρώσουν τη συμφωνία που επετεύχθη από τους δύο ηγέτες».

«Αυτό θα θέσει τα Σκόπια σε πορεία ένταξης στο ΝΑΤΟ και θα συμβάλλει στην εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στα ευρύτερα Δυτικά Βαλκάνια», καταλήγει η ανακοίνωση του ΝΑΤΟ.

Μάθιου Νίμιτς: Η συμφωνία θα ενισχύσει τις σχέσεις των δύο χωρών - ΒΙΝΤΕΟ

Με γραπτή δήλωση, ο ειδικός απεσταλμένος του Γ.Γ του ΟΗΓΕ για τη διαφορά Ελλάδας -ΠΓΔΜ, Μάθιου Νίμιτς, χαιρετίζει θερμά την αναγγελία των πρωθυπουργών των δύο χωρών Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ σχετικά με την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο θέμα του ονόματος και συγχαίρει τα μέρη «για την επιτυχή ολοκλήρωση των συνομιλιών και την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς».

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει σε μια περίοδο ενισχυμένων σχέσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και ιδιαίτερα μεταξύ των λαών τους. Στο πλαίσιο αυτό, με ενθαρρύνει η αφοσίωση και των δύο κυβερνήσεων για την επίτευξη αμοιβαίων οφελών για όλους τους πολίτες τους μέσω της δημιουργίας μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ως βάσης για εντατική συνεργασία σε όλους τους τομείς», αναφέρει στη δήλωσή του ο διεθνής μεσολαβητής.

Αναφερόμενος στον δικό του ρόλο για περισσότερα από 20 χρόνια, είπε πως ήταν τιμή του να είναι διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο μερών και απέτισε φόρο τιμής στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την ακλόνητη υποστήριξη και το βαθύ του ενδιαφέρον, καθώς σε άλλους συναδέλφους του στον ΟΗΕ για την πολύτιμη συμβολή τους στη διαδικασία. Αναφέρθηκε επίσης και στον αείμνηστο προκάτοχό του Σάιρους Βανς «του οποίου το σημαντικό έργο στα Βαλκάνια είχε διαρκή συμβολή στην ειρήνη στην περιοχή αυτή».

Καταλήγοντας, ο Μάθιου Νίμιτς συγχαίρει ιδιαίτερα τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών.

«Πάνω απ 'όλα, θέλω να συγχαρώ και να επιδοκιμάσω τους δύο υπουργούς Εξωτερικών Ντιμιτρόφ και Κοτζιά, οι οποίοι έχουν επιδείξει ηγεσία, όραμα και αποφασιστικότητα στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και ποτέ δεν παραιτήθηκαν των προσπαθειών τους να επιτύχουν μια αμοιβαία επωφελή λύση για τις χώρες τους, αλλά επίσης και για την ευρύτερη περιοχή».

