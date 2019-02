Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, θα μεταβεί σήμερα στο SharmEl-Sheikh της Αιγύπτου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου.

Ακολουθεί το πρόγραμμα αναλυτικά:

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου

17.00 : Επίσημη υποδοχή αντιπροσωπειών και τελετή έναρξης της Συνόδου ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου.

17.50 : Πρώτη Ολομέλεια Συνόδου με θέμα «Enhancing the Euro-Arab partnership and addressing global challenges together - part 1»

20.15: Επίσημο Δείπνο

Δεύτερα 25 Φεβρουαρίου

9.45: Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού συνδέσμου κ. Aboul Gheit. 10.30: Σύνοδος σε περιορισμένη σύνθεση με θέμα «Addressing regional challenges together».

12.00: Δεύτερη ολομέλεια Συνόδου με θέμα «Enhancing the Euro-Arab partnership and addressing global challenges together - part 2»