Ο Επίτροπος οικονομικών της ΕΕ Πιερ Μοσκοβισί αναμένεται την Αθήνα το διήμερο 8 και 9 Φεβρουαρίου 2018.

Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Επίτροπος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο (ώρα 9:30), καθώς και με τον πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα (ώρα 15:00).

Την ίδια μέρα, ο κ. Μοσκοβισί θα πραγματοποιήσει επίσης συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, ενώ την επομένη, Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, με τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρο Χαρίτση.

Παράλληλα, στις 8/2 θα συναντηθεί με την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, κυρία Φώφη Γεννηματά και στις 9/2 με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στις 9/2 ο κ. Μοσκοβισί θα μεταβεί στη Βουλή και θα απευθύνει ομιλία στα μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ώρα 9:15).

Όσον αφορά στο υπόλοιπο πρόγραμμα της επίσκεψης του Επιτρόπου διαμορφώνεται ως εξής:

- Στις 8/2, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρο Φέσσα, καθώς και με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και κεντρική ομιλία στο "The World in 2018 Gala Dinner" του The Economist (ώρα 19:30).

- Στις 9/2, ο Επίτροπος Μοσκοβισί θα πραγματοποιήσει ομιλία σε φόρουμ με θέμα "Grèce: les chemins de l'espoir - Ελλάδα: οι δρόμοι της ελπίδας" (ώρα 11:00).