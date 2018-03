Από το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση για τον θάνατο του Στήβεν Χόκινγκ:

«Ήμουν τυχερός που διάλεξα να σπουδάσω θεωρητική φυσική, γιατί εκεί αυτό που χρειάζεται είναι ‘να τα 'χεις όλα μέσα στο κεφάλι σου’. Έτσι η σωματική μου αναπηρία δεν στάθηκε σοβαρό εμπόδιο. Οι επιστήμονες συνάδελφοι μου, χωρίς καμιά εξαίρεση, με βοήθησαν πολύ».

Στήβεν Χόκινγκ, στον πρόλογο από το Χρονικό του Χρόνου.

Ο Στήβεν Χόκινγκ έζησε, δημιούργησε, στα όρια της ζωής και πέρασε το κατώφλι του ορίζοντα των γεγονότων αφήνοντας το ίχνος του να συνθέσει τη συνέχεια στο νήμα της ιστορίας των λαμπρών επιστημόνων που σφράγισαν την επιστήμη της Φυσικής και όχι μόνο.

Λαμπρό παράδειγμα σθένους - σε ηλικία μόλις είκοσι ενός ετών διαγνώστηκε ότι έπασχε από την νόσο του Κινητικού Νευρώνα – το γεγονός πως δεν άφησε τα συμπτώματα της βαριάς αναπηρίας του να τον καταβάλλουν.

Στα είκοσι τρία του χρόνια ανακηρύχθηκε διδάκτωρ φυσικής, με την εμβληματική εργασία του «Ιδιότητες των Διαστελλόμενων Συμπάντων» (Properties of Εxpanding Universes) η οποία είναι πλέον ελεύθερα διαθέσιμη στον παγκόσμιο ιστό.

Το όνομά του ταυτίστηκε επίσης με την έρευνα για τις Μελανές Οπές του σύμπαντος, όταν μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του Βρετανού φυσικού ήταν ότι προέβλεψε θεωρητικά πως αυτές εκπέμπουν ακτινοβολία, η οποία φέρει πλέον το όνομα του.

Πέρα όμως από αυτά και άλλα πολλά που συνεισέφερε στον χώρο της επιστήμης, υπήρξε γενικότερα μια επιδραστική προσωπικότητα.

Υπέρμαχος του Κοινωνικού Κράτους με καίριες παρεμβάσεις, είτε με δημόσιες ομιλίες είτε με αρθρογραφία, ενώ τοποθετήθηκε πάνω στα μεγάλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Στο εξαιρετικό άρθρο του «This is the most dangerous time for our planet» [Guardian 01.12.16] ανάμεσα σε άλλα, προειδοποιούσε: «Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την ανισότητα – μπορεί να έχουμε τα μέσα για να καταστρέψουμε τον κόσμο μας αλλά δεν έχουμε τα μέσα για να αποδράσουμε από αυτόν». Τα τρία του παιδιά, στην δήλωση τους για τον θάνατο του πατέρα τους, τον θυμούνται να τους λέει, πως «το σύμπαν δεν θα ήταν αρκετό, αν δεν ήταν το σπίτι των ανθρώπων που αγαπάς».

Πράγματι, δεν υπάρχει χώρος αν δεν υπάρχει κοινός τόπος μεταξύ των ανθρώπων.

Ο Στήβεν Χόκινγκ υπήρξε ο άνθρωπος που ενσάρκωσε το «σκέφτομαι άρα υπάρχω», που μας έδειξε με το παράδειγμά του ότι το διανοητικό επίτευγμα, η φαντασία, η περιπέτεια της σκέψης, είναι τα στοιχεία εκείνα που δίνουν νόημα στην ζωή.

Το έργο του και οι ιδέες του θα είναι για μας πηγή έμπνευσης και προβληματισμού, καθώς φωτίζουν τα μεγάλα ζητήματα που πρέπει να απασχολούν όχι μόνο τους επιστήμονες, αλλά τους πολιτικούς φορείς και τους σκεπτόμενους πολίτες.