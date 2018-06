Λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του αυριανού Eurogroup στο Λουξεμβούργο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα την Έκθεση Συμμόρφωσης για την τέταρτη αξιολόγηση.

Στην έκθεση επιβεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί και τα 88 προαπαιτούμενα από την πλευρά της Ελλάδας. Οι Θεσμοί επιβεβαιώνουν μεταξύ άλλων τη δέσμευση της κυβέρνησης για την περικοπή των συντάξεων από 1.1.2019 και του αφορολόγητου από το 2020.

Το σχετικό απόσπασμα αναφέρει:

"On the consolidation side, the package consists of a pension reform delivering net savings of 1% of GDP in 2019, followed by a reduction of the personal income tax credit to broaden the tax base in 2020".

«Στο πεδίο της προσαρμογής, το πακέτο αποτελείται από μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό που θα αποδώσει 1% του ΑΕΠ το 2019 η οποία θα ακολουθηθεί από μείωση του αφορολόγητου για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης το 2020».

Παράλληλα με τις περικοπές μνημονεύεται και η δυνατότητα ενεργοποίησης ενός «επεκτατικού» δημοσιονομικά πακέτου μέτρων (τα λεγόμενα αντίμετρα) υπό την προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων.

Μεταξύ άλλων, η Έκθεση Συμμόρφωσης προαναγγέλλει και ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ τα επόμενα δύο χρόνια. Το ίδιο σημείο συναντάται κατά τις πληροφορίες και στο σχέδιο των κειμένων για την μεταμνημονιακή εποπτεία (με έτος αναφοράς-εφαρμογής το 2020) και ισοδυναμεί με νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών.

Το γεγονός αυτό συνδέεται με τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να επιβραδύνει τις αυξήσεις στις λεγόμενες λαϊκές συνοικίες.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι δανειστές επιμένουν σε περαιτέρω προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στις εμπορικές αξίες, η οποία ενδέχεται από το 2020 να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις του ΕΝΦΙΑ στις λαϊκές γειτονιές.

Οι ελληνικές αρχές έλαβαν τα μέτρα...

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση συμμόρφωσης αναφέρει: «Οι ελληνικές αρχές έλαβαν μια σειρά μέτρων για την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του συμπληρωματικού μνημονίου που απαιτείται για την εκταμίευση της τέταρτης δόσης του προγράμματος»...

«Με βάση αυτήν την ανάλυση της συμμόρφωσης, όλες οι προηγούμενες ενέργειες που απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης τέταρτη αξιολόγηση έχουν ολοκληρωθεί».

Το ταμειακό απόθεμα

«Αυτό ανοίγει το δρόμο για την τελική εκταμίευση στην Ελλάδα ποσού απαραίτητου για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους, συν ένα ποσό που θα συμβάλει στην οικοδόμηση ενός ταμειακού αποθέματος», συμπληρώνει.

Συνεχίζοντας, η έκθεση των θεσμών σημειώνει ότι όλες «οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος» εκπληρώνονται, ενώ καλεί την Ελλάδα «να στηριχθεί στην πρόοδο που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος και να ενισχύσει τις βάσεις για βιώσιμη ανάκαμψη, κυρίως με τη συνέχιση και ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος και διασφαλίζοντας ότι οι στόχοι των μεταρρυθμίσεων που έχουν υιοθετηθεί θα διατηρηθούν».

Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευθεί πλήρως

Σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, αναφέρεται ότι οι ελληνικές αρχές έχουν «δεσμευτεί πλήρως» στην εφαρμογή «συμπαγών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών μακροπρόθεσμα» και έχουν παρουσιάσει μια στρατηγική για την ανάπτυξη στο Eurogroup.

Η ενισχυμένη εποπτεία

«Η ενισχυμένη εποπτεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 472/2013, μπορεί να παράσχει ένα υγιές και εύρωστο πλαίσιο για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης, της συνέχισης και της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής στους οποίους αναφέρεται το πρόγραμμα», υπογραμμίζει η έκθεση των θεσμών.