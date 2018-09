Ο βιοτουρισμός ως νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης για την Κρήτη, οι οικοσυστημικές υπηρεσίες των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, και το βιοτουριστικό δυναμικό της Ιεράπετρας ως μοχλός καινοτομίας, ήταν ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στην διάρκεια της εσπερίδας «Βιοτουρισμός: Φύση, Οικονομία και Καινοτομία στην Ιεράπετρα», που διοργανώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας και έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ιεράπετρας, στo πλαίσιo του Φεστιβάλ Τουρισμού Ιεράπετρας.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Ευθύμιος Μπάκας, Οικονομολόγος και Ειδικός Συνεργάτης της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, και απεύθυναν χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Ιεράπετρας Αργύρης Πανταζής, η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Μαρία Ρουμελιωτάκη ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Ιεράπετρας, ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον» του Δήμου Ιεράπετρας Μιχάλης Σπυριδάκης και ο Πρόεδρος της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής Χρήστος Ευθυμιόπουλος.

Βιοτουρισμός – δυναμική ανάπτυξη καινοτομίας στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Στην συνέχεια, ο Συντονιστής Δράσεων του Προγράμματος LIFE Natura 2000 Value Crete, Παναγιώτης Γεωργιακάκης, ανέπτυξε το ζήτημα των οικοσυστημικών υπηρεσιών των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, υπογραμμίζοντας τη συμβολή και την άμεση εξάρτηση με την κοινωνία, τονίζοντας ανάμεσα σε άλλες και τις πολιτιστικές υπηρεσίες. Παράλληλα, η Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Χατζηγιάννη, παρουσίασε την Κυκλική Οικονομία ως ευκαιρία εφαρμογής ενός καινοτόμου μοντέλου επιχειρηματικότητας στον τουρισμό και βιώσιμης ανάπτυξης στην Κρήτη, με παραδείγματα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης.

Ο δημιουργός και διαχειριστής του τουριστικού site Cretan Beaches, Αλέξανδρος Ρονιώτης, μίλησε για την κρισιμότητα της ανάδειξης των περιοχών βιοτουριστικού ενδιαφέροντος της Κρήτης και της Ιεράπετρας, οι οποίες συχνά είναι άγνωστες ακόμα και στον ντόπιο πληθυσμό, ενώ τα οφέλη του οικοτουρισμού και του ορνιθοτουρισμού για την τοπική κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον, καθώς και την σημασία τους για την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, ανέλυσε η Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, Ρούλα Τρίγκου. Τέλος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εντεταλμένος στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Αλεξάκης, αναφέρθηκε στα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού, και στην ανάγκη πρόβλεψης και εφαρμογής του βιοτουρισμού κατά τον σχεδιασμό αλλά και στην αξιοποίηση της Ιεράπετρας ως Πράσινου Τουριστικού Προορισμού.

Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με δημοσιογράφους και με το ακροατήριο, ενώ, μετά τους επίσημους χαιρετισμούς, προβλήθηκε και το ντοκιμαντέρ του έργου LIFE Natura 2000 Value Crete.

Γεραπετρίτικη Φύση – Πολιτιστική Έκθεση για το Περιβάλλον του Δήμου Ιεράπετρας

Η εσπερίδα πλαισιώθηκε από εικαστική έκθεση με τίτλο «Γεραπετρίτικη Φύση – Πολιτιστική Έκθεση για το Περιβάλλον του Δήμου Ιεράπετρας». Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, στον χώρο του Οθωμανικού Τεμένους (Τζαμί), και διήρκεσε έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Ήταν πρωτοβουλία του κινήματος Artists for the Environment της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής και συμμετείχαν καλλιτέχνες από διάφορους πολιτιστικούς τομείς. Κατά την διάρκεια της έκθεσης, διοργανώθηκαν από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία δύο παιδικά εργαστήρια που εντάσσονται στο Πρόγραμμα LIFE Natura 2000 Value Crete.

Ο βιοτουρισμός – τουρισμός που σέβεται τον βίο και το περιβάλλον – αποτελεί καινοτόμο μοντέλο διαχείρισης των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σημαντική αναπτυξιακή διάσταση για το μέλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω του βιοτουρισμού αναβαθμίζει το ίδιο το τουριστικό προϊόν και συμβάλλει στην διεύρυνση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων αξιοποίησης και προβολής του τουριστικού δυναμικού της περιφέρειας.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ως δράσεις του έργου «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», που εκπονείται από την Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ «Περιβάλλον» του Δήμου Ιεράπετρας, και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.