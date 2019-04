Άρωμα Κρήτης... στην κοινή δήλωση συνεργασίας που υπέγραψαν ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός (ΕΛΔΟ) και η Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος των ΗΠΑ (NASA), σε εκδήλωση στην οποία συμμετείχε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς.

Προβλέπει τη συνεργασία των δύο Οργανισμών, στο πλαίσιο του προγράμματος της NASA: «Advanced Human and Robotic Exploration ON and AROUND the MOON», καθώς και την έναρξη συνεργασιών γενικής μορφής σε όλους τους τομείς του Διαστήματος.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη συμμετοχή του ΕΛΔΟ στο πρόγραμμα της NASA, προβλέπεται η αποστολή του πρώτου ελληνικού ρομποτικού οχήματος στη Σελήνη το 2022 (σ.σ.: συμμετοχή της Ελλάδας υπό την ονομασία «Hellas to the Moon») για την εξερεύνηση του εδάφους αυτής και την απόκτηση δεδομένων που θα ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και θα αξιοποιηθούν από ελληνικά Πανεπιστήμια και ερευνητές.

Στην επιτυχή προετοιμασία και ολοκλήρωση της ελληνικής αποστολής θα συμμετάσχουν Πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών), ερευνητικά κέντρα (Εθνικό Αστεροσκοπείο, Εθνικό Κέντρο Ερευνών Δημόκριτος) και ιδιωτικές εταιρείες.