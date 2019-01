Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019, στις 11:00, ο καθηγητής, Δ/ντής του Τμ. Ιατροδικαστικών Επιστημών και του Εργαστηρίου Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου και του ΠαΓΝΗ, Αριστείδης Τσατσάκης, θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Λύκειο Κρουσώνα με θέμα: «Εξάρτηση από το αλκοόλ και άλλες ουσίες σε μικρή ηλικία – Κίνδυνοι και προφυλάξεις».

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα των δράσεων ενημέρωσης που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή με την συνεργασία του καταξιωμένου καθηγητή Αριστείδη Τσατσάκη στα σχολεία του Δήμου Μαλεβιζίου, μέσω των οποίων θα τονιστούν στα παιδιά – κυρίως – αλλά και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη χρήση αλκοόλ, καπνού, ναρκωτικών και άλλων ουσιών, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Δεδομένων δε των περιστατικών κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους που έχουν καταγραφεί σε ολόκληρη την Κρήτη οι δράσεις αυτές θεωρείται ότι μπορούν να συμβάλουν στο να καταρριφθούν τα κακώς εννοούμενα στερεότητα που ωθούν τα μικρά παιδιά στη χρήση – αλλά και κατάχρηση – αυτών των ουσιών. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και το επιτυχημένο πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια, που ξεκίνησε την σχολική περίοδο 2017 – ’18, πάντα σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

Θα ακολουθήσουν ανάλογες εκδηλώσεις και σε άλλα σχολεία του Μαλεβιζίου.

Ποιος είναι ο Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Αριστείδης Τσατσάκης, PhD, ERT, FATS, DHonC, DHonC, DHonC, HonProf, FMRAS.

Ο Καθηγητής Αριστείδης Τσατσάκης είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατροδικαστικών Επιστημών και του Εργαστηρίου Τοξικολογίας και Εγκληματολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης.

Έχει συντάξει πάνω από 1000 δημοσιεύσεις (βιβλία, άρθρα και παρουσιάσεις σε συνέδρια), από τις οποίες πάνω από 400 είναι δημοσιευμένες σε διεθνή, έγκριτα και υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά. Ακόμη, είναι κάτοχος αρκετών ευρεσιτεχνιών και έχει εκτενή σειρά αναφορών και αναγνώσεων/λήψεων των επιστημονικών άρθρων του.

Ο Καθηγητής Αριστείδης Τσατσάκης έχει δώσει πληθώρα διαλέξεων (περισσότερες από 200) ως κεντρικός ομιλητής σε διεθνή συνέδρια και έχει προωθήσει και προεδρεύσει σε μεγάλο αριθμό διεθνών συμποσίων και σεμιναρίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Έχει συντονίσει ως κύριος ερευνητής περισσότερες από 50 επιστημονικές έρευνες και τεχνολογικά προγράμματα, δημιουργώντας συνεργασίες σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα έχει οργανώσει περισσότερα από 10 διεθνή συνέδρια στο πεδίο της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας.

Ο Καθηγητής εκλέχθηκε το 2012 πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εταιριών Τοξικολογίας (EUROTOX) και υπηρέτησε από το 2014 έως το 2016. Κατέχει επίσης έντονη δραστηριότητα ως αρχισυντάκτης και συντάκτης σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά Τοξικολογίας.

Το 2014 αναγορεύθηκε Επίτιμος Καθηγητής στο Federal Institute of Hygiene and Toxicology στη Μόσχα και το 2016 Επίτιμος Διδάκτορας στο Mendeleev University στη Μόσχα. Ένα χρόνο μετά, το 2017, αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας στο Far East Federal University (FEFU) στο Βλαδιβιστόκ και στο Carol Davila στο Βουκουρέστι. Το 2016 εκλέχθηκε ως Μέλος (από εξωτερικά κράτη) της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας (FMRAS) και το 2017 ως ομότιμο μέλος της Ακαδημίας Τοξικολογικών Επιστημών των Η.Π.Α. (FATS, USA).

Ο Καθηγητής Αριστείδης Τσατσάκης είναι εμπνευστής, ιδρυτής, επιστημονικός υπεύθυνος και επικεφαλής της spin-off εταιρίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ToxPlus S.A. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του Καθηγητή είναι η βιοπαρακολούθηση ξενοβιοτικών σε ποικιλία βιολογικών δειγμάτων καθώς και η σύνδεση της χρόνιας έκθεσης σε χαμηλές δόσεις χημικών ουσιών με προβλήματα υγείας και ασθένειες (εκτίμηση κινδύνου).

Έχει αναπτύξει πληθώρα βιοδεικτών της έκθεσης και επίδρασης των φυτοφαρμάκων και άλλων τοξικών χημικών ανακαλύπτοντας του τρόπους δράσης και τις αρνητικές επιπτώσεις τους. Οι έρευνες που συντονίζει σε διάφορα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, Ασία και Αμερική (Κορέα, Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Ιράν, Ρουμανία, Τουρκία, Ιταλία), προσομοιώνουν για πρώτη φορά τη συνδυαστική, μακροχρόνια και συσσωρευτική έκθεση του πληθυσμού στο σύγχρονο τρόπο ζωής και στο περιβάλλον και διερευνούν τη συσχέτισή τους με πολλαπλά προβλήματα υγείας.