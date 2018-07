Μ’ ένα νυκτερινό σόου καταδύσεων έκλεισε η πρώτη μέρα του «Agios Nikolaos Cliff Diving 2018» στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και με μεγάλη συμμετοχή του κοινού που κατέκλυσε κάθε γωνιά στο φυσικό αμφιθέατρο της λίμνης για να παρακολουθήσει την τρίτη κατά σειρά διοργάνωση που γίνεται από τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου, την Περιφέρεια Κρήτης και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καταδύσεων από Υψηλά σημεία (World High Diving Federation - WHDF).

Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με τους batala ν’ ανοίγουν με τα τύμπανα τους τη διοργάνωση στους δρόμους της πόλης. Σε ρυθμούς σάμπα - ρέγκε καλούσαν ντόπιους και επισκέπτες να συμμετέχουν, δίνοντας το ρυθμό της μεγάλης γιορτής.

Την εκδήλωση παρουσίασαν η τραγουδίστρια Αποστολία Ζώη, πρώην πρωταθλήτρια καταδύσεων και ο Νίκος Αντωνογιαννάκης, εκφωνητής των αγώνων κολύμβησης στους ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας (2004), κατά την οποία έγινε απονομή στους χάλκινους συνδιοργανωτές με τον Δήμαρχο Αγίου Νικόλαου Αντώνη Ζερβό να καλοσωρίζει τους θεατές και να τονίζει την σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στους διοργανωτές και τους δεκάδες εθελοντές που υλοποιούν το κορυφαίο αθλητικό και τουριστικό σόου του καλοκαιριού στην Κρήτη.

Απόψε, δεύτερη μέρα της διοργάνωσης, θα συνεχιστούν οι αγώνες από τις 6 το απόγευμα με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας. Τους αθλητές βαθμολογεί η πενταμελής κριτική επιτροπή της διοργάνωσης, αποτελούμενη από διακεκριμένους διεθνείς κριτές, όπως ο Ελβετός Guido Vassalli που έχει διατελέσει επί σειρά ετών κορυφαίος κριτής και πρώην αθλητής καταδύσεων και εθνικός προπονητής του cliff diving, ο Ουκρανός Oleg Vyshyvanov, ευρωπαίος πρωταθλητής του αθλήματος το 2008 και κριτής τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες Αργύρης Βαραλής και Λάμπρος Λιάρος, πρωταθλητές καταδύσεων και κριτές αγώνων και ο χρυσός ολυμπιονίκης (2004) στη συγχρονισμένη κατάδυση Νίκος Συρανίδης.

Η Επιτροπή θα βαθμολογήσει με άριστα το «10» ενώ υπάρχει υποδιαίρεση μισού βαθμού (π.χ. 6,5 - 7,5 - 8,5). Οι συνολικοί βαθμοί θα πολλαπλασιαστούν κάθε φορά με βάση τον συντελεστή δυσκολίας για να προκύψει η βαθμολόγηση κάθε προσπάθειας και η τελική κατάταξη στη βαθμολογία.

Απονομή και σόου

Θα ακολουθήσει το μεγάλο βραδινό σόου με ελεύθερη πτώση από το βατήρα και τα βράχια της λίμνης, την απονομή των μεταλλίων και το φαντασμαγορικό σόου που ετοιμάζουν οι διοργανωτές με πολλές εκπλήξεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυριακή 8 Ιουλίου 2018

10.00 -12.00 Ελεύθερη Προπόνηση

17.30-18.00 Προθέρμανση Αθλητών – Αθλητριών

17.55-18.00 Προβολή video “Κορυφαίες στιγμές του «Ag. Nikolaos Cliff Diving 2017”

“Highlights of the first day Ag. Nikolaos Cliff Diving 2018 ”

18.00-18.10 Τελετή έναρξης με το MINOAN THEATRE

18.10-18.20 Παρουσίαση των Αθλητών και Αθλητριών

18.20-18.35 Αγώνας γυναικών round 3 (μέγιστος βαθμός δυσκολίας 3.8)

18.40-18.50 Αγώνας Γυναικών round 4 (απεριόριστος βαθμός δυσκολίας)

18.50-19.00 Μικτή Ζώνη – Συνεντεύξεις από τις Αθλήτριες

19.00-19.38 Men competition round 3 (μέγιστος βαθμός δυσκολίας 3.8)

19.38-20.15 Men competition round 4 (απεριόριστος βαθμός δυσκολίας)

20.15-20.25 Μικτή Ζώνη – Συνεντεύξεις Αθλητών

20.25-20.30 MINOAN THEATRE: Πράξη Πρώτη

20.30-20.33 Προβολή video “Mirabello Grand Fondo”

20.33-20.45 Τελετή απονομής βραβείων σε Αργυρούς, Χρυσούς Χορηγούς & Συνδιοργανωτές

20.45-20.50 MINOAN THEATRE: Πράξη Δεύτερη

20.50-20.55 Μουσική από D.J

20.55-21.10 Τελετή Απονομής Βραβείων σε αθλητές και αθλήτριες

21.10-21.15 Προβολή video “The town of Agios Nikolaos”

21.15-21.45 Βραδινό High diving show

21.45-22.00 Water show!

22.00-22.10 Τελετή Λήξης

22.10-22.15 Photos and Flash Interviews (Μικτή Ζώνη)