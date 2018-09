Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης οργανώνει τριήμερο εκδηλώσεων προβολής και ενημέρωσης για τα προγράμματα ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, από την Πέμπτη 20 έως το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Στόχος του τριημέρου είναι η καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία που υλοποίησαν και συνεχίζουν να υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, η διάδοση των αποτελεσμάτων, η ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών μέσα από την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση αλλά και η ενημέρωση για καινούργιες προοπτικές και συνεργασίες.

Μια μεγάλη διοργάνωση της ΠΔΕ Κρήτης για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια, παρουσιάσεις αποτελεσμάτων σχολικών συμπράξεων Erasmus, συζητήσεις, σεμινάρια, εκθέσεις μαθητικών δημιουργιών. Συνολικά στις εκδηλώσεις συμμετέχουν 30 σχολεία από όλη την Κρήτη ενώ θα παρουσιασθούν 50 σχέδια κινητικότητας και σχολικών συμπράξεων ERASMUS+ καθώς και 8 προγράμματα καινοτομίας στα οποία συμμετέχει η ΠΔΕ Κρήτης ως εταίρος. Πρόκειται για τα προγράμματα Keep-on, Sea for all, Godigital, Alice, Canvass, New approches for new lifes, Visi-teaching, CrissH2020. Οι εκδηλώσεις του τριημέρου θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 22/09/2018 με ανοιχτή εκδήλωση σε συνεργασία τη Βικελαία Βιβλιοθήκη, αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα λειτουργούν ενημερωτικοί σταθμοί για τα προγράμματα Erasmus.