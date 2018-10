Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου καινοτομεί για μια ακόμη φορά με τη δυναμική του παρουσία στην 1η πρόσκληση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας για το 2018 και τη συμμετοχή του σε 2 εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά έργα.

Αρχικά, με το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων- I.R.T.E.A., ως επικεφαλής εταίρος και το δίκτυο εταίρων που αποτελείται από 2 Ελληνικούς Δήμους και 5 Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, ο Δήμος Οροπεδίου θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου Balkan Entrepreneurs.

Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει την κινητικότητα συνολικά 58 νέων από τις 6 συμμετέχουσες στο έργο χώρες και η θεματική του αφορά στη νεανική επιχειρηματικότητα. Στόχος του Balkan Entrepreneurs είναι η ενημέρωση των νέων και τη μη τυπική εκπαίδευσή τους που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων, των γνώσεων τους, των επαγγελματικών τους προσόντων, την ενίσχυση στοιχείων του χαρακτήρα τους, όπως η αποφασιστικότητα και οι ηγετικές ικανότητες, την εξοικείωση χρήσης καινοτόμων εργαλείων και την εξοικείωση εργασίας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αποσχολησιμότητάς τους.

Οι εργασίες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου έχουν ήδη εκκινήσει, ενώ η κινητικότητα με τη συμμετοχή 6 νέων ηλικίας 18-25 ετών θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Αθήνα.

Hand in Hand for Youth Participation in Rural Areas.

Ο Δήμος Οροπεδίου συμμετέχει επίσης ως εταίρος, μαζί με 3 ακόμη Δήμους της Ελλάδας και 3 Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “Hand in Hand for Youth Participation in Rural Areas”, και θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2019 στην Αθήνα.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στις αγροτικές περιοχές στη λήψη πρωτοβουλιών υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων σε αγροτικές ή/και απομακρυσμένες περιοχές, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της νεανικής απασχόλησης, καθώς, επίσης, την ενίσχυση ικανοτήτων μέσω της τυπικής και μη τυπικής μάθησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου συμμετέχει στην υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Balkan Entrepreneurs.

Το Έργο περιλαμβάνει την κινητικότητα συνολικά 60 νέων από τις 5 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Σουηδία, Ρουμανία, Λετονία, ΠΓΔΜ) και η θεματική του αφορά στη νεανική επιχειρηματικότητα.

Στόχος του Balkan Entrepreneurs είναι η ενημέρωση των νέων και η μη τυπική εκπαίδευσή τους που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων, των γνώσεων τους, των επαγγελματικών τους προσόντων, την εξοικείωση εργασίας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αποσχολησιμότητάς τους.

Η κινητικότητα θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου ως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

Η αποστολή του Δήμου αποτελείται από έξι (6) άτομα, τα οποία οφείλουν να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

ευχέρεια στα αγγλικά

ηλικία 18-25 ετών

δυνατότητα μετακίνησης στην Αθήνα το συγκεκριμένο διάστημα

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες, που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την αίτηση με τα προσωπικά τους στοιχεία, πατώντας εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10 Οκτωβρίου 2018.

Σημειώνεται πως τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής καλύπτονται πλήρως από το Πρόγραμμα.