Στις τριήμερες εργασίες του δικτύου “Πρασινίζοντας τα νησιά” - Greening the Islands” συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, στη Ρώμη της Ιταλίας. Η Κρήτη αποτελεί ένα από τα νησιά που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στο Παρατηρητήριο του Δικτύου Greening the Islands, το οποίο αποτελεί μία παγκοσμίου εμβέλειας συνεργασία νησιών και συναρμοδίων φορέων στους τομείς της Ενέργειας, Υδάτινων Πόρων, Μεταφορών, Αποβλήτων.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου πέρα από τη δικτύωση των νησιών είναι η από κοινού χαρτογράφηση κοινών προκλήσεων, προβλημάτων, τεχνικών ζητημάτων και προοπτικών ανάπτυξης στους προαναφερόμενους φορείς. Απώτερος στόχος είναι η συνεργασία των νησιωτικών περιοχών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία, στο πλαίσιο της Πράσινης Ανάπτυξης και Κυκλικής Οικονομίας, με έμφαση στις ανάγκες που σχετίζονται με τη Νησιωτικότητα, και τις συναφείς Ευρωπαϊκές Στρατηγικές.

Κατά τις εργασίες του Δικτύου, αναπτύχθηκαν ειδικές συνεδρίες συζήτησης για ειδικότερα θέματα στους τομείς υδάτων, ενέργειας και μεταφορών, με εξειδικευμένους επιστήμονες, εκπροσώπους φορέων και εταιριών παγκοσμίου εμβέλειας. Ακολούθησε Συνέδριο με την παρουσία αιρετών και υπηρεσιακών εκπροσώπων συναρμόδιων Ευρωπαϊκών Φορέων, Υπηρεσιών της Κομμισιόν, Δικτύων, Νησιών, Συντονιστών Ευρωπαϊκών Έργων.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπεί στο Δίκτυο Greening the Islands και στην Συντονιστική Επιτροπή του Παρατηρητηρίου για τα Πράσινα Νησιά η Δρ Ελένη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, η οποία παρουσίασε την Κρήτη και τη δυναμική δραστηριότητα της Περιφέρειας Κρήτης, αναφερόμενη σε βασικά θέματα που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων, ενέργεια και μεταφορές, και στα σχετικά Ευρωπαϊκά έργα που υλοποιεί. Αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική δραστηριότητα της Περιφέρειας Κρήτης τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά στον Τομέα της Κυκλικής Οικονομίας, στις προσπάθειες της Περιφέρειας για την εδαφική συνεργασία των νησιών της Μεσογείου μέσω ενός νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού, καθώς και στις σημαντικές συναντήσεις - συνέδρια που έχει διοργανώσει υπό την αιγίδα της Κομμισιόν στην Κρήτη, καθώς και στο Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες.

Η συμμετοχή Κρήτης στο Δίκτυο Greening the Islands θα δώσει την ευκαιρία για νέες συνεργασίες, νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και διεκδίκησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καθώς και οριζόντιων συνεργειών στους προαναφερόμενους φορείς, υπό το νέο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας στα Νησιά. Με στόχο την καλύτερη συμμετοχή του ερευνητικού/δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η επόμενη συνάντηση του Δικτύου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, αρχές του επόμενου έτους.

Την έναρξη των εργασιών του Τριημέρου στη Ρώμη πραγματοποίησε ο Δρ Gianni Chianetta, Διευθυντής και Επιστημονικός Συντονιστής του Δικτύου “Greening The Islands”.