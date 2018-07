Με Ομιλίες του διάσημου Καθηγητή Robert Roeder (Rockefeller University) ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου η 25η σειρά Διαλέξεων Ωνάση στη Βιολογία και τη Χημεία στο Αμφιθέατρο του ΙΤΕ, η οποία θα διαρκέσει μία εβδομάδα.

Το DNA κάθε κυττάρου περιέχει τον γενετικό κώδικα κἀθε οργανισμού. Δηλαδή, ενέχει όλες τις πληροφορίες που μελλοντικά, στον κατάλληλο χρόνο και τόπο, μπορούν να κατευθύνουν όλες τις βιοχημικές διαδικασίες που συμβάλλουν στην μορφογένεση του οργανισμού αλλά και στην ρύθμιση του μεταβολισμού του. Αλλά, η εναποθήκευση αυτή αντιστοιχεί σε μια στατική κατάσταση, όπως οι νότες σε μια μουσική παρτιτούρα. Η παρτιτούρα ζωντανεύει μόνο όταν εκτελείται και τότε μόνο αντιλαμβανόμαστε την μελωδία της.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την στατική, εναποθηκευμένη πληροφορία στο DNA μέχρι να υποκινήσει τις βιοχημικές εκδηλώσεις των φαινομένων της ζωής. Το πρώτο στάδιο αυτής της έκφρασης είναι η γονιδιακή μεταγραφή από το DNA σε μόρια RNA μέσω πρωτεϊνικών ενζύμων (DNA-dependent RNA polymerases). Στη συνέχεια, ο νουκλεϊνικός κώδικας μεταφράζεται σε αλληλουχίες αμινοξέων (δομικοί λίθοι πρωτεϊνών) και καταλήγει στην σύνθεση λειτουργικών μεγαλομορίων (μεταβολικοί καταλύτες /ένζυμα) και δομικών πρωτεϊνών, π.χ. μυοσίνη, κλπ.

Η σειρά ομιλιών του 2018 είναι εστιασμένη στο χώρο της γονιδιακής μεταγραφής Κάθε απόκλιση από την ορθή γονιδιακή έκφραση υποκινεί απορύθμιση του κυτταρικού μεταβολισμού, και πολλές φορές τελικό αποτέλεσμα αυτής της απορύθμισης είναι η εκδήλωση σωματικών δυσλειτουργιών και ασθενειών. Οι ομιλητές είναι πρωτοπόροι και καθοριστικοί συντελεστές στις επιμέρους ειδικότητες.

Κεντρικός Ομιλητής των Διαλέξεων είναι ο τιμηθείς με το Βραβείο Νόμπελ 2006 στη Χημεία, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Stanford, Roger Kornberg, του οποίου οι Ομιλίες προς τους φοιτητές θα δοθούν την Τρίτη 19 Ιουλίου. Να σημειωθεί ότι και ο πατέρας του Roger Kornberg, Arthur Kornberg, ήταν επίσης Νομπελίστας!

Δίπλα στον Roger Kornberg, ομιλητές των Διαλέξεων Ωνάση 2018 είναι οι διεθνούς εμβέλειας επιστήμονες: Victor Corces (Καθηγητής στην έδρα Howard Hughes του Πανεπιστημίου Emory, Ατλάντα, Τζόρτζια, ΗΠΑ), Claes Gustafsson (Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γκόθενμπεργκ, Σουηδία), Αχιλλέας Καπανίδης (Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Η.Β.), Roberto Mantovani (Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, Ιταλία), Robert Roeder (Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Rockefeller, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, Lasker Award 2003 στη Βασική Ιατρική Έρευνα), Jesper Svejstrup (Καθηγητής στο Ινστιτούτο Francis Crick, Λονδίνο, Η.Β.), Ιωάννης Ταλιανίδης (Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης).

Στις Διαλέξεις έχουν γίνει δεκτοί και συμμετέχουν 91 φοιτητές από Ελλάδα και εξωτερικό, εκ των οποίων 53 από Ιδρύματα εκτός Κρήτης, των οποίων και τα έξοδα συμμετοχής καλύπτονται από το Ίδρυμα Ωνάση. Στις Διαλέξεις συμμετέχουν επίσης μεταδιδάκτορες και ερευνητές.

Οι Διαλέξεις Ωνάση έχουν ως στόχο την περαιτέρω εκπαίδευση και προώθηση νέων, ταλαντούχων επιστημόνων, μεταπτυχιακών και τελειόφοιτων φοιτητών από το χώρο των θετικών επιστημών. Διεξάγονται από το έτος 2001 με κάθε κύκλο διαλέξεων να διαρκεί μια εβδομάδα. Το Ίδρυμα Ωνάση καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής στο Ηράκλειο της Κρήτης τόσο των ομιλητών όσο και των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί. Το ΙΤΕ καλύπτει τα τοπικά έξοδα διοργάνωσης.

Την Τετάρτη 18ουλίου 2018 στις 8:00μμ στο Αμφιθέατρο του ΙΤΕ ο Νομπελίστας Roger Kornberg θα δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα Ομιλία με θέμα "Applied and Not Yet Applied Science" για το ευρύ κοινό της Κρήτης, το οποίο προσκαλείται να την παρακολουθήσει.