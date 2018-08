Πρόκειται για το πρώτο ανάλογο έργο σε όλη την Ελλάδα και το αποτέλεσμα έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες της Αγίας Πελαγίας, γεμίζοντας ικανοποίηση και τη Δημοτική Αρχή, που είδε μια ακόμα παρέμβασή της να ολοκληρώνεται στον μαγευτικό οικισμό.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο, προϋπολογισμού 79.500 €, περιλαμβάνει ένα υποβρύχιο δίκτυο φωτισμού στις δυο άκρες του κόλπου και σε απόσταση έως 50 μ. από την ακτή, με την τοποθέτηση 30 προβολέων LED σε βάθος από 0,5 έως 1 μ., οι οποίοι και θα φωτίζουν τις νύχτες τα βράχια, δίνοντας ένα αισθητικά πανέμορφο αποτέλεσμα. Λόγω του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής, οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν και με την παρουσία ειδικού αρχαιολόγου δύτη, ο οποίος και φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Out of the blue Capsis Hotel την δ/νση του οποίου η Δημοτική Αρχή και δημόσια θα ήθελε να ευχαριστήσει.

Δεν έλειψαν δυστυχώς και οι δολιοφθορές στο έργο, όταν άγνωστοι δράστες έκοψαν πιθανότατα με μαχαίρι το καλώδιο, μια ζημιά που επιδιορθώθηκε άμεσα από τον ανάδοχο του έργου.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Μια ακόμα παρέμβαση που αναβαθμίζει έναν άκρως ελκυστικό, τουριστικό προορισμό, ολοκληρώθηκε. Πολλές και σε αυτό το έργο οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τις οποίες με μεθοδικότητα και προσπάθεια καταφέραμε να ξεπεράσουμε και τις επόμενες ημέρες παραδίδουμε σε κατοίκους και επισκέπτες αυτό το εξαιρετικό έργο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την καθοριστική βοήθειά του, την Πρόεδρο της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. Εύη Αποστολάκη και τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Ανδρουλάκη, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Αχλάδας Γιώργο Πεδιώτη και όλα τα μέλη του συμβουλίου, καθώς επίσης και τους συνεργάτες μου στην τεχνική υπηρεσία, για το πολύ καλό αποτέλεσμα που για πολλοστή φορά κατάφεραν».