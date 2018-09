Μια σημαντική διοργάνωση για την ΠΔΕ Κρήτης έριξε αυλαία το Σάββατο το μεσημέρι μπροστά από τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη στο κέντρο του Ηρακλείου. Το «Τριήμερο ενημέρωσης και προβολής για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις διεθνείς συνεργασίες της ΠΔΕ Κρήτης» (20-22 Σεπτεμβρίου) ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία με μια γιορτή αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, με συμμετοχή εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών των Δημοσίων Σχολείων και πολλών μαθητών.

Μια γιορτή για την πολυγλωσσία, τη διαφορετικότητα και τη συναντίληψη, τον αλληλοσεβασμό και την ανεκτικότητα με τραγούδια και παιχνίδια σε πολλές γλώσσες σε συνεργασία με το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης. Ο καλύτερος επίλογος για μια διοργάνωση που θα καθιερωθεί ώστε στα επόμενα χρόνια να αποτελέσει ένα σταθερό χώρο επικοινωνίας, προβολής και διαλόγου για τους εκπαιδευτικούς όλης της Κρήτης, οι οποίοι θα επιθυμούν όχι απλά να μοιραστούν εμπειρίες αλλά και να βελτιώσουν το περιεχόμενο των συνεργασιών τους ανακαλύπτοντας νέες ιδέες και προοπτικές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι στόχοι της φετινής πρώτης διοργάνωσης για καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας, διάδοση των αποτελεσμάτων, ανταλλαγή καλών πρακτικών αλλά και ουσιαστική επικοινωνία και αλληλεπίδραση στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Σεμινάρια, εργαστήρια, ενημερώσεις, μαθητικές εκθέσεις, παρουσιάσεις προγραμμάτων τόσο της ΠΔΕ όσο και των σχολείων, με εντυπωσιακότερες αυτές όπου οι ίδιοι οι μαθητές μοιράστηκαν γνώσεις και βιώματα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus, τράβηξαν το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και μαθητών από όλη την Κρήτη. Για δυο μέρες οι συμμετέχοντες παρουσίασαν, άκουσαν, συζήτησαν και προβληματίστηκαν πάνω στα ευρωπαϊκά προγράμματα, τους βέλτιστους τρόπους σχεδιασμού τους αλλά και τα γκρίζα σημεία τους. Τέλος κατέθεσαν προτάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη τους.

Σημαντική στιγμή του τριημέρου, ήταν η συζήτηση για τα σχολικά δίκτυα συνεργασίας και ειδικότερα για το δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων της Unesco Aspenet, το οποίο για την ΠΔΕ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα, καθώς θα επιδιώξει να το στηρίξει και να το διευρύνει μέσα και από άλλες συνεργασίες. Η επικοινωνία μέσω skype με τη συντονίστρια του Δικτύου Unesco Aspenet στο ΥΠΠΕΘ, κα. Βέρα Δηλάρη έδωσε στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς το στίγμα των συνεργασιών αυτών και επικύρωσε τη συνεργασία ΠΔΕ και ΥΠΠΕΘ για το σκοπό αυτό. Άλλωστε, μέσα στον Οκτώβριο θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας της ΠΔΕ Κρήτης με την έδρα Unesco για την «Ειρήνη, τη Δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου» του Παντείου Παν/μιου με υπεύθυνη την κα. Μαρία Ντανιέλα Μαρούδα.

Τέλος, εκτός από τα 50 σχέδια σχολικών συμπράξεων και ατομικών κινητικοτήτων εκπαιδευτικών, παρουσιάστηκαν και 8 σημαντικά σχέδια Erasmus+ KA201 της κατηγορίας «Συμπράξεις για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών» και ΚΑ3 «Πολιτικές Μεταρρύθμισης» στα οποία συμμετέχει η ΠΔΕ ως εταίρος. Ανάλογα με τη φάση υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα κάθε προγράμματος παρουσιάστηκαν είτε τα τελικά αποτελέσματα («Visi-teaching»), είτε προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης («New approches for new lifes»), είτε ενημέρωση για τη στοχοθεσία και τις πιλοτικές εφαρμογές («Sea for all», «Godigital», «Alice», «Canvass», «CrissH2020») ενώ την πρώτη μέρα της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου «Keep-on».