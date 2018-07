Μάγεψαν τον κόσμο που κατέκλεισε χτες τη Μυρτιά, η Μάρθα Φριντζήλα και ο Παναγιώτης Τσεβάς, στη μουσική ποιητική βραδιά «Από τη Ρωσία με αγάπη» με έργα Ελλήνων και Ρώσων ποιητών, τραγούδια γραμμένα για τη Ρωσία, τραγούδια γραμμένα στη Ρωσία, τραγούδια φερμένα από τη Ρωσία.

Επίσης, μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι εργασίες της λογοτεχνικής εσπερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο, στην οποία έλαβαν μέρος εξαιρετικοί ομιλητές από Ρωσία και Ελλάδα αναπτύσσοντας ενδιαφέρουσες θεματικές.

Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν την ατμόσφαιρα Ρουσίας… ανακαλύπτοντας τις διαδρομές που έχουν διαμορφωθεί στο χωριό μέσα από υπαίθριες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την Άννα Χιλετζάκη.

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ «Ταξιδεύοντας… Ρουσία», συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή 20/07/2018 στη Μυρτιά και περιλαμβάνουν:

21.30-23.00 Πλατεία Καζαντζάκη

Ανοίγοντας τη μουσική Μπάμπουσκα, με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου.

Ένα μουσικό ταξίδι στη ρωσική παράδοση με γνωστά έργα από τον Καρυοθραύστη του P. I. Tchaikovsky και τους Πολεβτσιανούς χορούς του A. Borodin έως το Πουλί της Φωτιάς του I. Stravinsky και τη Δέκατη Συμφωνία του D. Shostakovich.

Με τη συμμετοχή του διάσημου Έλληνα βιολιστή Γιώργου Δεμερτζή

Εξάρχων: Δημήτρης Χανδράκης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση και Διεύθυνση Ορχήστρας: Μίλτος Λογιάδης

Παράλληλες εκδηλώσεις

18.30-20.00 Προαύλιο Ι.Ν. Ευαγγελίστριας

Θεατροπαιχνιδίζοντας στα μονοπάτια της Ρωσίας… Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά από 4 έως 12 ετών από τον Σύλλογο Παιδαγωγών-Εμψυχωτών Θεατρικού Παιχνιδιού «Παιδαγωγική Θεάτρου Κρήτης»

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. του Μουσείου: 2810 741689

18.30-20.30 Προαύλιο Ι.Ν. Αφέντη Χριστού

The Forest of Change, Διαδραστικό performance

Πώς η κίνηση του σπλάχνου του Νίκου Καζαντζάκη στριμώχνεται σε λόγια, δηλαδή σε ακινησία; Πώς μεταδίδεται η ψυχή του στους αναγνώστες; Μια κατασκευή με «μανίκια» ανάγνωσης προσφέρει ένα πεδίο απομόνωσης και αναζήτησης. Οι performer περνούν από την κίνηση στην ακινησία και προσκαλούν τους επισκέπτες να ακολουθήσουν, ανακαλύπτοντας τα γραπτά της Ρουσίας και χτίζοντας μια σχέση μαζί τους.

Performer: Βίκη Χρηστάκη, Γεωργία Αλιφέρη

19.00-20.00 Προαύλιο Ι.Ν. Παναγίας, Ρωσικά παραδοσιακά παιχνίδια με τον Viktor Spivakov

19.30 & 20.00 Πάρκο Ανεμογιάννη

Alex Dante, Ηλεκτρική κιθάρα, έργα του Σ. Ραχμάνινοφ. Τα ταξίδια του Νίκου Καζαντζάκη στη Ρωσία (1925-1930) συνέπεσαν χρονικά με μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους του Sergei Rachmaninoff, δημιουργώντας έτσι -άτυπα- ένα ηχοτοπίο (soundscape) για το βιβλίο «Ταξιδεύοντας Ρουσία». Ο καλλιτέχνης μεταφέρει τα πιανιστικά έργα του συνθέτη στην ηλεκτρική κιθάρα και με τη χρήση εφέ γεφυρώνει μουσικά στυλ και εποχές.

Έργα: Prelude C# minor, Vocalise, Prelude Bb minor

20.00-20.30 Προαύλιο Ι.Ν. Ευαγγελίστριας, Ρούσικο Σχολειό, Μαθαίνοντας ρωσικά, με την Iryna Chatziminas

20.50-21.10 Πάρκο Ανεμογιάννη

Συναντήσεις… Αφηγηματικό χοροθεατρικό δρώμενο

Αποσπάσματα από τα κείμενα «Ταξιδεύοντας Ρουσία» του Νίκου Καζαντζάκη, «Άννα Καρένινα» του Λ. Τολστόι, «Έγκλημα και τιμωρία» του Φ. Ντοστογιέφσκι.

Σύλληψη ιδέας-σκηνοθεσία-αφήγηση: Κωνσταντίνος Μεταξάκης

Χορογραφία-ερμηνεία: Έρη Κάτσουρα

Ήχος – βίντεο: Άγγελος Αρβανίτης

Σημεώνεται ότι η Ουρανογραφία και η Αστροπαρατήρηση με τηλεσκόπια, από τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί αύριο Σαββάτο 21/07/2018.

Δωρεάν μεταφορά καθημερινά, από το Ηράκλειο (σταθμός των ΚΤΕΛ στο λιμένα Ηρακλείου) προς τη Μυρτιά, στις 19.30.

Είσοδος ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις

Πληροφορίες στο 2810 741689 και στο info@kazantzaki.gr