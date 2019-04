Η Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, παρουσιάζει τον Λουξεμβουργιανό πιανίστα και συνθέτη, David Ianni και σας προσκαλεί για ένα και μοναδικό κονσέρτο πιάνου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 21 Απριλίου 2019 και ώρα 20.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου (Λεωφόρος Νικολάου Πλαστήρα 10, Ηράκλειο 712 01).

Το κονσέρτο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου, το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου και τον σύλλογο «οι φίλοι του Λουξεμβούργου στην Κρήτη», με αφορμή την δημιουργία Επίτιμου Προξενείου στην Κρήτη, με έδρα το Ηράκλειο και τον διορισμό στη θέση του Επίτιμου Προξένου, του κ. Γιώργου Αεράκη.

Ο καλλιτέχνης David Ianni θα παρουσιάσει επιλεγμένα κομμάτια από το μουσικό ευρωπαϊκό του έργο “My Urban Piano” εκ των οποίων και το “Άγιος ο Θεός”, το συγκεκριμένο γυρίστηκε στην Ελλάδα σε εμβληματικά πολιτιστικά σημεία της Αθήνας, καθώς και πολλά νέα έργα, μεταξύ άλλων ένα νέο κομμάτι που περιλαμβάνει παραδοσιακές λουξεμβουργιανές μελωδίες.

Η διάρκεια της εκδήλωσης είναι 60 λεπτά και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Concert’s programme:

Gratitude

Healing

Night of Tears

Mama

Agios o Theos

Train of Dreams

Heartland

Joy

River of Love

Snowflakes

Friends

Butterflies

Childhood Memories

Light

Love