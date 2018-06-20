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Ηράκλειο: Οι αριστούχοι Α΄ και Β΄ Τάξης του Πειραματικού Λυκείου

Κρήτη
Ηράκλειο

Ηράκλειο: Οι αριστούχοι Α΄ και Β΄ Τάξης του Πειραματικού Λυκείου

20.06.2018 - 13:36
Πειραματικό Λύκειο

Το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της Α΄ και Β΄ Τάξης, συγχαίρει όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές του για την προσπάθειά τους κατά τις εξετάσεις και για την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη.

Εύχεται σε όλες και όλους καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση τον Σεπτέμβριο.

Τέλος, συγχαίρει ιδιαιτέρως τους παρακάτω 36 μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Τάξης και τους 41 μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Τάξης που αρίστευσαν:

Β΄ Τάξη

ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19,9, ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19,8, ΠΑΓΩΝΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19,8, ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19,7, ΠΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19,7, ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 19,7, ΤΡΑΧΑΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ τ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 19,6, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΙΩΣΗΦ 19,6, ΝΤΑΛΑΜΠΕΚΗ ΛΥΔΙΑ τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19,5, ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ τ. ΙΩΣΗΦ 19,5, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19,5, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19,3, ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ τ. ΙΩΑΝΝΗ 19,3, ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 19,3, ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19,2, ΠΛΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19,2, ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΟΙΞΗ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19,1, ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ τ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 19,0, ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. ΜΙΧΑΗΛ 19,0, ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18,9, ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΙΩΑΝΝΗ 18,8, ΓΚΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ. ΜΑΡΚΟΥ 18,7, ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18,7, ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΑΝΝΑ τ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 18,6, ΛΑΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΙΩΑΝΝΗ 18,6, ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 18,6, ΓΛΑΚΟΥΣΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18,5, ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 18,4, ΣΑΛΚΙΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ τ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 18,4, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ τ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 18,3, ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΦΙΑ τ. ΚΙΜΩΝΑ 18,2, ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 18,2, ΣΙΓΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ τ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 18,2, ΣΑΒΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΙΛΥ τ. ΠΑΥΛΟΥ 18,1, ΣΑΧΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18,1, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ τ. ΙΩΣΗΦ 18,1

Α΄ Τάξη

ΓΙΑΛΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19,8, ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ. ΑΝΔΡΕΑ 19,8, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΗΝΑΣ τ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 19,8, ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19,7, ΛΑΜΟ ΣΟΝΙΑ τ. ΣΠΑΡΤΑΚ 19,7, ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΘΕΟΧΑΡΗ 19,7, ΠΛΑΤΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19,7, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. ΧΡΗΣΤΟΥ 19,6, ΑΜΠΟΥΣΑΧΙΝ ΜΩΥΣΗΣ τ. ΙΜΠΡΑΧΙΜ 19,5, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19,5, ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΤΕΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ τ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 19,3, ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19,3, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19,3, ΣΑΛΚΙΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 19,2, ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19,1, ΖΑΪΜΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19,1, ΚΟΝΤΟΦΡΥΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΤΕΜΗ τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 19,1, ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ τ. ΜΙΧΑΗΛ 19,1, ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ ΠΑΥΛΙΝΑ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19,1, ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. ΜΑΡΚΟΥ 18,6, ΤΟΧΤΑΜΗΣ ΚΛΗΜΗΣ τ. ΗΛΙΑ 18,6, ΔΙΑΛΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18,5, ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ. ΚΟΣΜΑ 18,5, ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18,4, ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ. ΜΙΧΑΗΛ 18,4, ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18,3, ΒΛΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18,3, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΣΩΝ τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18,3, ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ τ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 18,3, ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18,3, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18,3, ΤΣΑΤΣΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ τ. ΑΡΙΑΝ 18,3, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 18,2, ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18,2, ΞΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18,2, ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΕΛΛΗ τ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 18,2, ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ τ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 18,1, ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 18,1, ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18,1, ΜΠΟΥΝΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18,1, ΠΑΣΣΑΜ ΦΙΛΙΠΠΟΣ τ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 18,1

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