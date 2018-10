H Μεσογειακή Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (MSRM) , η Επιστημονική Εταιρεία για την Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή (SSRHR) και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής στο Ξενοδοχείο Ibis Styles, στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 19 – 21 Οκτωβρίου 2018. Πρόεδρος και διοργανωτής του Συνεδρίου είναι ο Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αντώνης Μακρυγιαννάκης,

Για πρώτη φορά και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διά βίου μάθησης θα πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη εκπαίδευση και εξέταση από διεθνούς κύρους αναπαραγωγούς επιστήμονες προκειμένου να απονεμηθεί στους επιτυχόντες Δίπλωμα Θεωρητικής κατάρτισης στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (Diploma in Clinical Assisted Reproduction).

Στο Διεθνές MSRM Συνέδριο τριάντα πέντε πρωτοπόροι επιστήμονες/καθηγητές Μαιευτικής & Γυναικολογίας από το εξωτερικό καθώς και τριάντα εννέα Έλληνες επιστήμονες και καθηγητές Μαιευτικής & Γυναικολογίας από την Ελλάδα θα αναπτύξουν τις εξής βασικές θεματικές ενότητες που αφορούν την ανθρώπινη αναπαραγωγή:



Ανδρολογία (Andrology)

Ενδομητρίωση (Endometriosis)

Παθολογία ενδομητρίου (Endometrium)

Διατήρηση γονιμότητας (Fertility preservation)

Ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων και υπογονιμότητα (HPV and infertility)

Υστεροσκόπηση (Hysteroscopy)

Ανοσολογία της εμφύτευσης (Immunology of implantation)

Εμφύτευση εμβρύου (Implantation)

Εμμηνόπαυση (Menopause)

Αντισύλληψη (Contraceptives)

Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας (Ovarian stimulation)

Πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια (Premature ovarian failure)

Επανειλημμένες αποτυχίες εμφύτευσης (Repeated implantation failure)

Ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής (Reproductive endocrinology)

Αναπαραγωγική χειρουργική & απεικόνιση στη γυναικολογία (reproductive surgery & imaging in gynecology)

Βλαστοκύτταρα (stem cells)

Υπερηχογραφικός έλεγχος στη Γυναικολογία (Ultrasound in gynecology)



Το Διεθνές MSRM Συνέδριο αναμένεται να έχει βαρύνουσα σημασία για την εκπαίδευση, ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ειδικών και των παρευρισκομένων ιατρών.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου



Χορηγούνται 21 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ( CME Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.