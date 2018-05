Στο 16ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ «Young Voices 2018», στο Nizhny Novgorod της Ρωσίας συμμετείχε η Νεανική Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου, έναν χρόνο μετά από την επιτυχημένη αποστολή της στο δεκαήμερο σεμινάριο του μουσικού τμήματος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα, υπό τη διεύθυνση της διεθνούς φήμης Αμερικανίδας μαέστρου, Doreen Rao.

Η αποστολή στην Ρωσία αποτελούνταν από 9 αγόρια, 21 κορίτσια, τον μαέστρο Γιάννη Ιδομενέως, τον πιανίστα της χορωδίας Νίκο Κοκκίνη και δύο γονείς -συνοδούς. Στο πλαίσιο της αποστολής, εκτός από συναυλίες και πρόβες, ήταν και η συμμετοχή σε καθημερινά πρωινά εργαστήρια (workshops), καθοδηγούμενα από διακεκριμένους μαέστρους, από τη Ρωσία και τη Γερμανία, μαζί με άλλους 800 νέους, μέλη 17 Χορωδιών.



Οι συναυλίες παρουσιάστηκαν στο Old Assembly Hall του Πανεπιστημίου του Nizhny Novgorod, στο Great Hall of Nizhny Novgorod State Conservatory, και στην Pushkin Opera and Ballet Theatre. Το ρεπερτόριο περιελάμβανε έργα σε 4 γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Ελληνικά) με θερμή ανταπόκριση του κοινού. Στην τελευταία εμφάνιση στο Pushkin Opera and Ballet Theatre η Νεανική Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου απέσπασε το Δεύτερο βραβείο της διοργάνωσης και ο πιανίστας της χορωδίας Νίκος Κοκκίνης, πήρε το βραβείο του καλύτερου πιανίστα του φεστιβάλ!

Τα μέλη της Νεανικής Χορωδίας Δήμου Ηρακλείου



Soprani Ι: Γεωργία Βασιλαράκη, Ευαγγελία Κοζορώνη, Εύη Ασπροποταμίτη, Μαρία Τριανταφύλλου, Μυρτώ Κονιδάκη, Μυρτώ Μίτλεττον, Νίκη Παπαγγελή.

Soprani ΙΙ: Ειρήνη Μαραγκάκη, Ελένη Κωνσταντινίδη, Κατερίνα Στεφανάκη, Κλειώ Γεωργούλα, Μαρία Καντζαρίδου, Πελαγία Σηφάκη, Χριστίνα Σαλαμάνη, Κρυσταλλίνα Νταούτη.

Alti: Ελεάννα Χατζάκη, Κατερίνα Τριανταφύλλου, Μαρία Λουράκη, Μαρία Τσιράκογλου, Νικολέτα Χατζηκωνσταντίνου, Ξανθίππη Γιούση.

Tenori: Γιάννης Μαυρομάτης, Λευτέρης Παπαγγελής, Νίκος Κουτσομάρκος, Γιώργος Μανουσάκης.

Bassi: Βασίλης Μουρτζάκης, Γιώργος Φανουράκης, Ηλίας Παπαβασιλείου, Μανώλης Παπαδάκης, Φίλιππος Σφυράκης.

Διεύθυνση: Γιάννης Ιδομενέως

Πιάνο: Νίκος Κοκκίνης