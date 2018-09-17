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Οι 46 υποψήφιοι στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων

Κρήτη
Χανιά

Οι 46 υποψήφιοι στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων

17.09.2018 - 22:52
Χανια καταστηματα

Κατατέθηκαν και ανακηρύχτηκαν οι δυο συνδυασμοί που θα πάρουν μέρος στις εκλογικές  διαδικασίες  του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων στις  3  και 4  Οκτωβρίου 2018.

Οι συνδυασμοί είναι οι εξής :

‘’Αγωνιστική  Συνεργασία  Εμπόρων ’’
ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΗΓΗ
ΜΠΙΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΧΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΗΦΑΚΗ ΠΕΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΧΑΚΗ ΝΙΚΗ
ΤΣΕΠΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΑΣΣΟΣ ΚΡΙΤΩΝ
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

‘’ Ενωμένο  Χανιώτικο  Εμπόριο ’’
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ –ΛΕΤΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΝΕΡΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

Χανιά
εμπορικος συλλογος χανίων

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