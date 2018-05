Η έναρξη της περιόδου των βροχών στην Υεμένη πιθανότατα θα οδηγήσει σε νέα επιδημία χολέρας, θέτοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε κίνδυνο στη σπαρασσόμενη από τον πόλεμο χώρα της αραβικής χερσονήσου, η οποία ακόμη να συνέλθει από πέρυσι, όταν υπέστη ένα από τα χειρότερα ξεσπάσματα της φονικής ασθένειας παγκοσμίως, προειδοποίησαν επιστήμονες την Πέμπτη.

Οι ειδικοί απηύθυναν έκκληση να γίνει εκστρατεία ενημέρωσης για θέματα δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, που ξεκινά περί τα μέσα του Μαΐου, καθώς η έρευνα υπέδειξε πως οι παραδόσεις και τα έθιμα του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα ίσως έπαιξαν ρόλο στην εξάπλωση της επιδημίας πέρυσι.

Στην Υεμένη καταγράφηκαν το 2016 πάνω από ένα εκατομμύριο ύποπτα κρούσματα χολέρας και οι νεκροί ξεπέρασαν τους 2.000.

«Περιμένουμε έξαρση των κρουσμάτων την περίοδο των βροχών», συνόψισε ο Αντόν Καμάτσο, επικεφαλής συγγραφέας μιας μελέτης για την επιδημία που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση The Lancet Global Health.

«Αν γίνει κάτι θα γίνει τώρα, επομένως όλοι πρέπει να το περιμένουν και να αντιδράσουν γρήγορα. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος», επισήμανε ο Καμάτσο απευθυνόμενος στο Thomson Reuters Foundation, το φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει ιδρύσει η εταιρεία στην οποία ανήκει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η περίοδος των βροχών στην Υεμένη διαρκεί από τα μέσα Απριλίου μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Ο ημερήσιος μέσος όρος των κρουσμάτων χολέρας είχε εκατονταπλασιαστεί τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες της περυσινής περιόδου των βροχών, οδηγώντας στην εξάπλωση της ασθένειας σε όλη τη χώρα, τονίζεται στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Λάνσετ.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η μόλυνση των πηγών νερού την περίοδο των βροχών, αλλά και η αύξηση του επιπέδου των ζωοπλαγκτονικών ειδών και του σιδήρου στο νερό, που βοηθούν το βακτήριο της χολέρας να επιβιώσει, ενδέχεται να έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων.

Προέβλεψαν ακόμη ότι πάνω από τις μισές περιφέρειες της Υεμένης -όπου ζει πληθυσμός 14 εκατομμυρίων ανθρώπων- θα διατρέξουν κίνδυνο φέτος.

Η χολέρα, η οποία εξαπλώνεται με τη βρώση μολυσμένης τροφής ή την πόση μολυσμένου νερού και προκαλεί διάρροια, μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο ακόμα και μέσα σε λίγες ώρες.

Η επιδημία στην Υεμένη επιδεινώθηκε διότι η πολύχρονη σύρραξη στη χώρα κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς τις υγειονομικές υποδομές και το δίκτυο υδροδότησης, έχει ξεριζώσει πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους κι έχει φέρει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας στα πρόθυρα της λιμοκτονίας.

Η μελέτη, κατά την οποία χαρτογραφήθηκε η επιδημία και αναλύθηκαν οι βροχοπτώσεις, βοήθησε τους υγειονομικούς στη χώρα αλλά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προσδιορίσουν το πού χρειάζεται να διανεμηθούν εμβόλια.

Οι επιστήμονες σημείωσαν επίσης ότι τα δεδομένα υπέδειξαν αύξηση των κρουσμάτων αμέσως μετά το Ραμαζάνι, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πιστοί συγκεντρώνονται για να μοιραστούν το βραδινό δείπνο και τρώνε συχνότερα φαγητό που πωλούν πλανόδιοι.

«Δεν θέλουμε ο κόσμος να νομίσει (πως λέμε) ότι το Ραμαζάνι φέρνει χολέρα -- δεν ισχύει αυτό», εξήγησε ο Καμάτσο. «Όμως μικρές αλλαγές της συμπεριφοράς μας σε μια κατάσταση όπου καταγράφονται πολλά κρούσματα χολέρας μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο».

