Τουλάχιστον 29 Γερμανοί πολίτες –11 άνδρες και 18 γυναίκες– σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε στο νησί Μαδέρα της Πορτογαλίας, όπου παραθέριζαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα αφού μια γυναίκα που είχε διακομιστεί σε νοσοκομείο της Φουντσάλ υπέκυψε.

Από τους 28 τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, «μία γυναίκα, αλλοδαπή» υπέκυψε στα τραύματά της, ανακοίνωσε ο γιατρός Πέντρου Φρέιτας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Άλλοι τρεις χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 55 τουρίστες, ένας ξεναγός και ο οδηγός όταν σημειώθηκε το τραγικό συμβάν, στην κοινότητα Σάντα Κρουζ, ανατολικά της Φουντσάλ, της πρωτεύουσας του αρχιπελάγους.

At least 29 people are dead from a tour bus crash in Portugal's Madeira Island, authorities report pic.twitter.com/mpNx0hPnwf

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 18 Απριλίου 2019