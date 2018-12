Μία ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη Συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου από μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Παιδείας. Η συναυλία με τίτλο «MUSICA DIVINA», ξεκινά στις 20:30 και έχει είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με έργα κλασικής μουσικής σε αλληλουχία με γνωστά Χριστουγεννιάτικα έργα. Θα ακουστούν αποσπάσματα από τα έργα: Ave Maria-caccini, Corelli - Concerto grosso n. 8, Holly jazzy christmas, Born on this day, Gloria in exelsis, Jingle-bell Rock, Μικρός Τυμπανιστής, O holly night, Πανελλήνια κάλαντα, Sleight Ride. Stille nacht κ.α. Επίσης θα ακουστούν έργα για solo όργανα (βιολί, φλάουτο, κλαρινέτο, τρομπέτα κλπ.) και Ορχήστρα. Την ορχήστρα απαρτίζουν Βιολιά, Βιόλες, Βιολοντσέλα, Κοντραμπάσο, Φλάουτο, κλαρινέτο, τρομπέτα και τρομπόνι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Giuseppe TARTINI (1692-1770): Concertino για κλαρινέτο και ορχήστρα εγχόρδων.

Διασκευή: Gordon Jacob

I. Grave

II. Allegro molto

III. Adagio

IV. Allegro risoluto

Σολίστ: Εβελίνα Χαρκοφτάκη, κλαρινέτο



Antonio VIVALDI (1678-1741): Από τις Τέσσερις εποχές: «O χειμώνας»

Κοντσέρτο αρ. 4 για βιολί και ορχήστρα εγχόρδων σε φα ελάσσονα, Op. 8 No. 4, RV 297

Ι. Allegro non molto

II. Largo

III. Allegro

Σολίστ: Απόλλων Γραμματικόπουλος, βιολί



Joseph HAYDN (1732-1809): Κοντσέρτο αρ. 2 για βιολοντσέλο και έγχορδα σε ρε μείζονα, Hob. VIIb/2, (Οp.101)

I. Allegro moderato

Σολίστ: Αναστασία Δεληγιαννάκη, βιολοντσέλο



Leroy ANDERSON (1908-1975): Sleigh Ride

για Ορχήστρα εγχόρδων



Anonymous (16ος αιώνας): Greensleeves (Traditional Christmas Carol) για Ορχήστρα εγχόρδων



«White Christmas» μουσική-στίχοι: Irving Berlin (1888 -1989)

Σολίστ: Σταύρος Τσέλιος



«Angels we have heard on high» μουσική: James Chadwick

(1813 -1882)

στίχοι: αγνώστου

Σολίστ: Ελισάβετ Αθανασοπούλου

Σταύρος Τσέλιος



Antonio VIVALDI (1678-1741): «Gloria in excelsis» Χριστιανικός ύμνος

Σολίστ: Γιάννης Σαμπροβαλάκης



Jean- Joseph – MOURET (1682-1738): «Rondeau»

Σολίστ: Γιάννης Σαμπροβαλάκης



«Silent Night» μουσική: Franz Gruber (1786 -1863)

στίχοι: Joseph Mohr (1792 -1848)

Σολίστ: Ελισάβετ Αθανασοπούλου

Σταύρος Τσέλιος



«We three kings» μουσική-στίχοι: John Henry Hopkins (1820 -1891)

Σολίστ: Ελισάβετ Αθανασοπούλου

Σταύρος Τσέλιος



Jeremiah CLARKE (1674-1707): «Trumpet Voluntary»

Σολίστ: Γιάννης Σαμπροβαλάκης





Marc-Antoine CHARPENTIER (1674-1707): «Te Deum»

Σολίστ: Γιάννης Σαμπροβαλάκης



«Gesu Bambino» μουσική: Pietro Alessandro Yon (1886 -1943)

αγγλικοί στίχοι: Frederick Herman Martens (1874-1932)

Σολίστ: Ελισάβετ Αθανασοπούλου



«Adeste Fideles» μουσική: άγνωστος

στίχοι: John Francis Wade (1711 – 1786)

Σολίστ: Ελισάβετ Αθανασοπούλου

Σταύρος Τσέλιος