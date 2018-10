Είναι πολύ δύσκολο να καταγράψει κανείς στον εγκέφαλο του το μαρούλι ως φάρμακο. Το έχουμε συνδυάσει από τα παιδικά μας χρόνια ως συνοδευτικό του φαγητού μας, ως δροσερή σαλάτα στις ψαροταβέρνες, ως συμπλήρωμα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Και τελικά δεν ξέρουμε οι περισσότεροι να το διαχειριστούμε ως βότανο.



Κι όμως θα σας εκπλήξει αν μάθετε τις μαγικές δράσεις του και μάλιστα δεν θα σας απογοητεύσει σε καμιά περίπτωση! Είναι πολύ δυνατό βότανο!



Τι είναι το μαρούλι;

Ένα εξαιρετικό καλλιεργούμενο λαχανικό.

Είναι καταπραϋντικό των νεύρων και φυσικό ηρεμιστικό.

Βοηθάει πάρα πολύ τα άτομα που έχουν αϋπνίες ή άγχος ή ακόμη και στρες. Σε περιόδους κρίσης (μελαγχολίας) το άτομο καλό είναι να τρώει μαρούλι σε συνδυασμό με λιπαρό ψάρι ώστε να του φύγει η υπερένταση ή η κατάθλιψη και θα δει θεαματικές αλλαγές στην ψυχολογία του.



Σε μια τέτοια περίπτωση όπου ο άνθρωπος επιθυμεί να ισορροπήσει την ψυχή του, θα πρέπει παράλληλα να αποκλειστούν οι τοξικές τροφές όπως τα γλυκά η ζάχαρη ή έτοιμα φαγητά από το ταχυφαγείο. (Ένα μυστικό :Εάν είστε νευρικοί το βράδυ, μην συνδυάζετε το φαγητό σας με πορτοκάλι (πχ πορτοκάλι στη σαλάτα) διότι δίνει ενέργεια που δεν την χρειάζεστε – μπορεί να σας οδηγήσει στην αϋπνία.)



Το μαρούλι σε συνδυασμό με ψάρι θα σας κάνει «καινούργιο» άνθρωπο. (ιδανικός συνδυασμός μαρούλι με σολομό) Θα βρείτε την ισορροπία και την ορθή σκέψη σας!



Να γνωρίζετε ότι: είναι αντιαφροδιασιακό. Αυτό όμως είναι φυσιολογικό καθώς διώχνει την υπερένταση. Άλλωστε πολλές φορές η υπερσεξουαλικότητα είναι δείγμα νευρικότητας και όχι απαραίτητα δείκτης καλής υγείας. Το μαρούλι εφόσον λειτουργεί κατευναστικά, περιορίζει την επιθυμία του ανθρώπου για εκτόνωση. Γαληνεύει.



Βοηθάει στις κρίσεις του βήχα.

Έχει θαυματουργά αποτελέσματα σε κοκίτη, στην ταχυπαλμία, στο άσθμα, στην υστερία, στο άγχος.

Βοηθάει στους αρθριτικούς πόνους.



Άλλα οφέλη:



Διαθέτει άφθονη βιταμίνη Α (περιέχει προβιταμίνη Α ή β-καροτένιο), βιταμίνης Κ, φυλλικό οξύ, βιταμίνη C, κάλιο, μαγγάνιο και χρώμιο. Θεωρείτε πολύ καλή πηγή φυτικών ινών.

Ο συνδυασμός της πλούσιας περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη C και β-καροτενίου, αποτελεί την τέλεια χημεία που πυροδοτεί τον μεταβολισμό της χοληστερόλης. Συγκεκριμένα, δεν αφήνει την χοληστερίνη να κάτσει πάνω στα τοιχώματα των αγγείων, αποτρέποντας τον οργανισμό από το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Κάτι άλλο που έρχεται να προστεθεί στην προστασία μας από το έμφραγμα σε σχέση με το μαρούλι, είναι ότι μειώνει τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης εξαιτίας της παρουσίας του φυλλικού οξέος μέσα στο περιεχόμενο του ενώ ταυτόχρονα, το κάλιο που περιέχει, ρυθμίζει την υπέρταση.

Προστατεύει το παχύ έντερο καθώς μειώνει τον κίνδυνο καρκινωμάτων ή τη δημιουργία εκκολπωμάτων, ενώ ο γλυκαιμικός έλεγχος στα διαβητικά άτομα γίνεται ευκολότερος.

Η στήριξη στον μεταβολισμό της γλυκόζης στα διαβητικά άτομα είναι πολύ σπουδαία καθώς μετριάζει τον γλυκαιμικό δείκτη, υποστηρίζοντας την ισορροπία του ζαχάρου. Διευκολύνει θεαματικά την « εύρυθμη» μεταφορά της γλυκόζης στο εσωτερικό των κυττάρων.



Διατροφικά μυστικά.

Επειδή περιέχει άφθονη βιταμίνη Α η οποία ως γνωστόν υποστηρίζει την καλή όραση, γνωρίστε ότι: παρέχει πάνω από τη συνιστώμενη ημερήσια δόση βιταμίνης Α σε ποσότητα μόλις των των 100 γραμμαρίων!

Το μαρούλι σε σούπα (φρικασέ) είναι ιδανικό για την υπέρταση. Έχει ηρεμιστική επίδραση στο νευρικό σύστημα εξαιτίας των ουσιών του που μοιάζουν με οπιούχα, χωρίς όμως καμία παρενέργεια. Βοηθάει στις γαστρικές και πεπτικές διαταραχές καθώς και στα εντερικά προβλήματα.

Αν απαιτηθεί να υποστηρίξετε το ανοσοποιητικό σας είναι (μεταξύ άλλων ) τέλεια επιλογή. Όχι μόνο μας παρέχει βιταμίνη C, αλλά συνδυάζεται τέλεια και με λεμόνι που εκτοξεύει την ποσότητα της αγαπημένης C.

Εξίσου αγαπημένος συνδυασμός με πολύ βιταμίνη C που ευνοεί παράλληλα και την δημιουργία κολλαγόνου στο δέρμα είναι και ο συνδυασμός του με ρόδι. (σε τακτική βάση διώχνει τις ρυτίδες)



Εάν έχετε πρόβλημα με τα οστά σας, μάθετε ότι παρέχει στον οργανισμό και μικρές αλλά όχι ευκαταφρόνητες ποσότητες ασβεστίου και μαγνησίου.



Ποια είδη καρκίνου προλαμβάνει: πνεύμονα, μαστού, δέρματος, τραχήλου και στομάχου.



Ευεργετικό στην θεραπεία:

Διαβήτη

Αναιμίας

Οξέωσης

Υπέρτασης

Αϋπνίας

Πονοκεφάλων

Διαταραχών του ουροποιητικού συστήματος

Νευρικότητας και καρδιακών ταχυπαλμιών.



Γιατροσόφια από την λαϊκή παράδοση και τρόπος να το χρησιμοποιήσεις ως βότανο.



1η συνταγή:



-Βάζουμε στον αποχυμωτή ή χτυπάμε στο μπλέντερ φύλλα και βλαστούς μαρουλιού. Κατόπιν το περνάμε από ένα τουλπάνι για να στύψουμε τα κομμάτια και να μείνει ο καθαρός χυμός. Πίνουμε την πρώτη ημέρα μισό κουταλάκι του καφέ, την δεύτερη ένα και την τρίτη ενάμιση. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία καθημερινώς αυξάνοντας συνέχεια την ποσότητα κατά μισό κουταλάκι. Ανεβαίνουμε με τον ίδιο ρυθμό στα πέντε κουταλάκια. Μόλις φτάσουμε στα πέντε κουταλάκια αρχίζουμε και ξανακατεβαίνουμε. Για να φτάσουμε και πάλι στο μισό.

2η συνταγή:

-Ρίχνουμε μια γεμάτη χούφτα κομμένη με το χέρι μαρούλι σε βραστό νερό. Πίνουμε 3-4 φλιτζάνια την ημέρα.

3η συνταγή:



-Σε μάτια ερεθισμένα και ξηρά από τον ήλιο, μπορείτε να κάνετε πλύσεις με αφέψημα μαρουλιού. Bράστε ένα βιολογικό (αν μπορείτε μαρούλι -είναι πάντα προτιμότερο) σε 1/2 λίτρο νερό. Περιμένετε να γίνει χλιαρό και κάντε με αυτό πλύσεις στα μάτια. H ανακούφιση από το πρόβλημα, είναι άμεση!



Προσοχή: οι εναλλακτικές θεραπείες δεν αντικαθιστούν τα φάρμακα σε οποιαδήποτε πάθηση. Ενημερώστε τον γιατρό σας.. Ακολουθούμε εναλλακτικές θεραπείες η γιατροσόφια έχοντας πάντα την σύμφωνη γνώμη του γιατρού μας για να ενισχύουμε τον οργανισμό μας.

via