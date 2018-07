Τα μαλλιά μας είναι πολύ σημαντικά για την εξωτερική μας εμφάνιση και μας φτιάχνουν τη διάθεσή. Κάθε μορφή αραίωσης ή τριχόπτωσης μπορεί να είναι καταστροφική για την αυτοπεποίθησή μας, ειδικά εάν νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Κι όμως, γνωρίζατε ότι υπάρχουν βιταμίνες που ενισχύουν την ανάπτυξη των μαλλιών, ενώ η κακή διατροφή – που σημαίνει και ανεπαρκή πρόσληψη βιταμινών – αποτελεί μείζονα παράγοντα τριχόπτωσης.

Οι φυσικοί τρόποι αποκατάστασης της τριχόπτωσης ρυθμίζουν τις ορμόνες μας, καταπολεμούν το οξειδωτικό στρες και βελτιώνουν την υγεία μας. Ένα ποσοστό μικρότερο του 45 τοις εκατό των γυναικών δεν γνωρίζουν τι σημαίνει τριχόπτωση, ενώ η πλειονότητα των ανδρών βιώνουν κάποια μορφή τριχόπτωσης κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Οι βιομηχανίες φροντίδας μαλλιών, γνωρίζοντας την ανάγκη μας για όμορφη εμφάνιση, υπόσχονται προϊόντα που βοηθούν στην ανάπτυξη των μαλλιών. Πριν ξοδέψετε όμως τα χρήματά σας σε βιομηχανοποιημένα προϊόντα, δοκιμάστε μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνες που μπορεί να μας χαρίσουν αυτό που ονειρευόμαστε, μαλλιά πλούσια και πυκνά!

Η απώλεια μαλλιών είναι μια σύνθετη διαδικασία που οφείλεται σε διάφορους γενετικούς, ορμονικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το θυλάκιο της τρίχας υπόκειται σε εγγενή και εξωγενή γήρανση λόγω γενετικών και επιγενετικών αιτιών, καπνίσματος και ακτινοβολίας UV.

Μερικές φορές η απώλεια μαλλιών οφείλεται σε ανεπάρκεια βιταμινών, η οποία αποκαθίσταται με την προσθήκη θρεπτικών ουσιών στη διατροφή μας, ή με τη λήψη συμπληρωμάτων. Ορισμένες βιταμίνες έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βοηθούν στην καταπολέμηση των εξωγενών παραγόντων τριχόπτωσης, ενώ ορισμένες εξισορροπούν τα επίπεδα ορμονών αναστέλλοντας την ανάπτυξη των τριχών.

Ας δούμε ποιες βιταμίνες βοηθούν σε μια φυσική πύκνωση των μαλλιών μας.

Ιχθυέλαιο.

Σύμφωνα με μελέτες τα ωμέγα-3 λιπαρά θρέφουν τα μαλλιά, ενισχύουν την πύκνωση και μειώνουν τυχόν φλεγμονές που προκαλούν τριχόπτωση. Γι’ αυτό και το ιχθυέλαιο ωφελεί τα μαλλιά και είναι μία από τις κορυφαίες έξι, ευεργετικές για τα μαλλιά, βιταμίνες. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2015, η πρόσληψη ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρών και αντιοξειδωτικών, οδήγησε σε αύξηση της τριχοφυΐας και ενίσχυσε τη διάμετρο της τρίχας.

Τα ωμέγα-3 λιπαρά βρίσκονται σε τροφές όπως σολομός, σκουμπρί, τόνος, λευκά ψάρια, σαρδέλες, κρόκοι αυγών, καρύδια, σπόροι κάνναβης και natto, οι οποίες μειώνουν τις φλεγμονές και εξισορροπούν τις ορμόνες. Μια εναλλακτική είναι η λήψη των λιπαρών σε κάψουλες, ή σιρόπι. Εάν λαμβάνετε φάρμακα για θρόμβωση, όπως ασπιρίνη, μιλήστε με τον γιατρό σας, επειδή το ιχθυέλαιο ενδέχεται να αυξήσει την αιμορραγία.

Ψευδάργυρος.

Η πρόσληψη ψευδαργύρου από το στόμα χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαταραχών όπως το telogen effluvium και η αλωπεκία areata, μορφές τριχόπτωσης, επειδή ο ψευδάργυρος ωφελεί την υγεία των θυλάκων της τρίχας, ως βασικός συν-παράγοντας για πολλαπλά ένζυμα. Ο ψευδάργυρος είναι επίσης ισχυρός αναστολέας της παλινδρόμησης των τριχοθυλακίων και επιταχύνει την ανάκτησή τους.

Σύμφωνα με μελέτες σε ασθενείς με αλωπεκία που έπασχαν από έλλειψη ψευδαργύρου, η θεραπεία με θειικό ψευδάργυρο αποδείχτηκε αποτελεσματική. Παράλληλα, ερευνητές αξιολόγησαν το ρόλο του ψευδαργύρου στους τέσσερις τύπους τριχόπτωσης, της ατοπικής αλωπεκίας, της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης και της τελογενικής έκκρισης και ανακάλυψαν ότι η ομάδα της αλωπεκίας areata είχε τη στατιστικά χαμηλότερη συγκέντρωση ψευδαργύρου.

Οπότε η χορήγηση συμπληρώματος ψευδαργύρου σε ασθενείς με αλωπεκία έδωσε θετικά θεραπευτικά αποτελέσματα στην πλειονότητα των ασθενών. Παράλληλα, η χορήγηση συμπληρώματος ψευδαργύρου ενδεχομένως να λειτουργήσει επικουρικά σε ασθενείς που δεν είδαν αποτελέσματα με τη χρήση παραδοσιακών θεραπευτικών μεθόδων.

Σύμπλεγμα βιταμίνης B – (Bιοτίνη & B5).

Η βιοτίνη και το παντοθενικό οξύ (βιταμίνη Β5) χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικές θεραπείες για την τριχόπτωση. Η βιοτίνη αποκαθιστά τα λέπια της τρίχας που έχουν υποστεί βλάβη από τη χρήση σαμπουάν, την έκθεση στον ήλιο, την ξηρότητα που προκαλεί το styling. Η βιταμίνη Β5 ενισχύει τα επινεφρίδια, τα οποία ρυθμίζουν την ανάπτυξη της τρίχας. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2011 που διερεύνησε τη συμπεριφορά του τριχωτού μετά από τοπική εφαρμογή ενός συνδυασμού με πανθενόλη, η διάμετρος των ινών και η δύναμη της τρίχας βελτιώθηκε, αποτρέποντας το σπάσιμο.

Η ανεπάρκεια βιοτίνης μπορεί να προκληθεί από το κάπνισμα, την ηπατική δυσλειτουργία ή ακόμα και την εγκυμοσύνη, καθώς τα ταχέως διαχωρισμένα κύτταρα του αναπτυσσόμενου εμβρύου απαιτούν βιοτίνη για σύνθεση βασικών καρβοξυλασών και βιοτινυλίωση ιστόνης.

Παράλληλα, η χορήγηση δισκίων συμπλέγματος Β-βιταμινών ημερησίως, ή βιοτίνης και βιταμίνης B5Η χωριστά βοηθά στην αποκατάσταση της τριχόπτωσης και την αύξηση της αντοχής. Οι τροφές που είναι πλούσιες σε βιοτίνη και βιταμίνη Β5 είναι τα αυγά, το βόειο κρέας, το κοτόπουλο, το αβοκάντο, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και οι πατάτες.

Βιταμίνη C

Σύμφωνα με μελέτες το οξειδωτικό στρες επιταχύνει τη διαδικασία γήρανσης. Τα αντιδραστικά είδη οξυγόνου ή οι ελεύθερες ρίζες είναι εξαιρετικά αντιδραστικά μόρια που βλάπτουν άμεσα τις κυτταρικές δομικές μεμβράνες, τα λιπίδια, τις πρωτεΐνες και το DNA.

Όσο μεγαλώνουμε, αυξάνεται η παραγωγή ελεύθερων ριζών ενώ μειώνεται η ποσότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων που προλαμβάνουν τη γήρανση, προκαλώντας φθορά των κυτταρικών δομών και των μαλλιών. Ως αντιοξειδωτικό, η βιταμίνη C καταπολεμά το οξειδωτικό στρες προκαλεί τριχόπτωση και φθορά.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C είναι τα πορτοκάλια, οι κόκκινες πιπεριές, το λάχανο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το μπρόκολο, οι φράουλες, το γκρέιπφρουτ και το ακτινίδιο. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να λάβετε συμπλήρωμα 500-1.000 χιλιοστόγραμμα βιταμίνης C δύο φορές την ημέρα για ενίσχυση της αντιοξειδωτικής λειτουργίας.

Σίδηρος.

Σύμφωνα με μελέτες η ανεπάρκεια σιδήρου σχετίζεται με την απώλεια μαλλιών, ίσως και την αλωπεκία, την ανδρογενετική αλωπεκία, την τελογενή έξωση και την διάχυτη τριχόπτωση.

Σύμφωνα με μελέτες, η διάχυτη τριχοφυΐα σε γυναίκες ηλικίας 15 έως 45 ετών συνδέεται με ανεπάρκεια σιδήρου, ενώ ασθενείς με αναιμία έπασχαν από τελογενή τριχόπτωση, ενώ η μέση τιμή της φερριτίνης (πρωτεΐνης που συνδέεται με το σίδηρο) ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε ασθενείς με διάχυτη τριχόπτωση. Έτσι, οι γυναίκες με έλλειψη σιδήρου διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο τριχόπτωσης.

Τροφές πλούσιες σε σίδηρο είναι το σπανάκι, τα χόρτα, ο κρόκος αυγού, οι μοσχαρίσιες μπριζόλες, τα μαύρα φασόλια, ενώ υπάρχει και συμπλήρωμα σιδήρου. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με την υπερβολική λήψη σιδήρου.

Βιταμίνη D

Τα τριχοθυλάκια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις ορμόνες και η βιταμίνη D είναι μια ορμόνη που παίζει σημαντικό ρόλο στην ομοιόσταση του ασβεστίου, την ανοσολογική ρύθμιση και τη διαφοροποίηση της κυτταρικής ανάπτυξης. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η αλωπεκία areata είναι συχνή σε ασθενείς με ανεπάρκεια βιταμίνης D.

Σύμφωνα με έρευνες σε ασθενείς με αλωπεκία τα επίπεδα 25-υδροξυβιταμίνης βιταμίνης D βρέθηκαν να είναι σημαντικά χαμηλότερα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε σημαντική αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της σοβαρότητας της νόσου και των επιπέδων 25 (OH) D σε ασθενείς με αλωπεκία. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με τη λήψη συμπληρώματος βιταμίνης D.

Η άμεση έκθεση στον ήλιο είναι ο καλύτερος τρόπος απορρόφησης βιταμίνης D, καθώς 10-15 λεπτά ηλιοθεραπείας μας χαρίζουν 10.000 μονάδες φυσικής βιταμίνης D. Η τοπική εφαρμογή βιταμίνης D μπορεί επίσης να βοηθήσει ασθενείς με αλωπεκία.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D είναι το σκουμπρί, το χέλι, ο σολομός, τα λευκά ψάρια, ο ξιφίας, τα μανιτάρια portabella.

Βότανα και τροφές που μας χαρίζουν πλούσια μαλλιά!

Μπορεί να μην είναι βιταμίνες αλλά το αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου και ο χυμός και το τζελ της aloe vera βοηθούν στην πύκνωση των μαλλιών. Αυτά τα συστατικά σε συνδυασμό με τις παραπάνω βιταμίνες μπορεί να κάνουν θαύματα στον κεφάλι μας!

Αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου.

Ένα μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής με αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου αυξάνει τον κυτταρικό μεταβολισμό που διεγείρει την ανάπτυξη της τρίχας. Σύμφωνα με μελέτες το εκχύλισμα φυλλώματος δεντρολίβανου βελτίωσε την αναγέννηση των τριχών σε ποντίκια.

Όπως έδειξαν οι έρευνες, ασθενείς με ανδρογενετική αλωπεκία που υποβλήθηκαν σε αγωγή είτε με έλαιο δενδρολίβανου είτε με μινοξιδίλη (2%), παρουσίασαν σημαντική πύκνωση μαλλιών, ωστόσο το αιθέριο έλαιο είχε τις λιγότερες παρενέργειες, όπως κνησμό.

Χυμός και τζελ aloe Vera.

Η aloe Vera έχει θρεπτικές ιδιότητες, βιταμίνες και μέταλλα που διατηρούν τα μαλλιά δυνατά και υγιή, ενώ καταπραΰνει το τριχωτό της κεφαλής και δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των μαλλιών. Εφαρμόζεται είτε απευθείας στο τριχωτό της κεφαλής είτε προστίθεται σε ένα απαλό και φυσικό σαμπουάν. Εναλλακτικά, μπορούμε να πίνουμε μισό φλιτζάνι χυμό αλόης βέρα δύο φορές την ημέρα, καθώς οι θεραπευτικές της ιδιότητες ενισχύουν την υγεία του δέρματος. Σύμφωνα με μελέτες το τζελ από aloe vera επιτάχυνε την ανάπτυξη τρίχας σε τομές τραυμάτων σε ποντίκια.

Η aloe vera έχει επίσης προστατευτική επίδραση σε δερματικές βλάβες λόγω ακτινοβολίας, οι οποίες οδηγούν σε τριχόπτωση. Η χορήγηση aloe vera παράγει στο δέρμα μια αντιοξειδωτική πρωτεΐνη που ονομάζεται μεταλλοθειονεΐνη και απομακρύνει τις ελεύθερες ρίζες και την επίδραση των UV.

Λόγω των αντιμικροβιακών και αντιμυκητιασικών ιδιοτήτων της, η αλόη βοηθά επίσης στην εξάλειψη της πιτυρίδας, ενώ το τζελ απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα από το τριχωτό της κεφαλής και ενισχύει την ανάπλαση του δέρματος γύρω από τα τριχοθυλάκια.

Ποιες είναι οι αιτίες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των μαλλιών μας;

Τα μαλλιά μας είναι βασικό στοιχείο της εμφάνισής μας και της αυτοπεποίθησής μας. Ποσοστό 50% των ανδρών επηρεάζονται από γενετική τριχόπτωση μέχρι την ηλικία των 50 ετών, ενώ η τριχόπτωση στις γυναίκες άνω των 50 ετών οφείλεται σε ανεπάρκεια θρεπτικών ουσιών. Η κύρια αιτία της γυναικείας τριχόπτωσης είναι η σιδηροπενία, ενώ η τριχόπτωση μπορεί να ανασταλεί με σωστή διατροφή.

Οι παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη των μαλλιών είναι οι εξής:

Κακή διατροφή

Ορμονικές αλλαγές

Οικογενειακό ιστορικό

Φάρμακα

Ακτινοθεραπεία

Εγκυμοσύνη

Διαταραχές του θυρεοειδούς

Αναιμία

Αυτοάνοσα νοσήματα

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Δερματοπάθειες (ψωρίαση και σμηγματορροϊκή δερματίτιδα)

Το άγχος

Δραματική απώλεια βάρους

Φυσικοί τραυματισμοί

Βασικοί τύποι τριχόπτωσης.

Alopecia Areata —θεωρείται αυτοάνοση ασθένεια, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα προσβάλλει τα τριχοθυλάκια, τα οποία συρρικνώνονται και μειώνουν δραστικά την παραγωγή τριχών. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η κατάσταση αυτή ενεργοποιείται ίσως από κάποιον ιό, ή έλλειψη βιταμινών.(16)

Ανδρική τριχόπτωση — κατάσταση γνωστή και ως ανδρογόνος αλωπεκία και είναι η πιο συνήθης μορφή ανδρικής τριχόπτωσης με γενετικές αιτίες, ή οικογενειακό ιστορικό φαλάκρας. Σχετίζεται με τα ανδρογόνα, τα οποία ρυθμίζουν την ανάπτυξη των μαλλιών.

Γυναικεία τριχόπτωση — συμβαίνει όταν τα τριχοθυλάκια συρρικνώνονται με την πάροδο του χρόνου. Συνήθως, κάθε φορά που πέφτει ένα φυσιολογικό τριχοθυλάκιο, αντικαθίσταται από τρίχες ίσου μεγέθους. Στην περίπτωση της γυναικείας τριχόπτωσης, τα νέα μαλλιά είναι πιο λεπτά. Τα τριχοθυλάκια συρρικνώνονται και τελικά παύουν να αναπτύσσονται. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη γήρανση, τις αλλαγές στα ανδρογόνα, ή σε οικογενειακό ιστορικό αρσενικής ή γυναικείας φαλάκρας.

Telogen Effluvium — η Τελογενής αλωπεκία είναι η δεύτερη πιο κοινή μορφή τριχόπτωσης και χαρακτηρίζεται από διαφορετικές φάσεις του κύκλου ανάπτυξης των μαλλιών, ενώ ονομάζεται και «φάση ανάπαυσης». Στην ουσία το τριχωτό δεν παράγει τρίχες και ο αριθμός των τριχοθυλακίων που παράγουν μειώνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπαυσης, με αποτέλεσμα την αποβολή ή την τριχόπτωση.

Βιταμίνες για πλούσια μαλλιά – μικρή ανακεφαλαίωση!

Σημαντικός παράγων για την τριχόπτωση είναι η κακή διατροφή που έχει ως αποτέλεσμα την ανεπάρκεια βιταμινών.

Σύμφωνα με μελέτες, γυναίκες με σιδηροπενία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο τριχόπτωσης, ενώ χαμηλά επίπεδα φερριτίνης συνδέονται με την τελογενή τριχόπτωση. Τα χαμηλά επίπεδα ψευδαργύρου συνδέονται επίσης με περιστατικά αλωπεκίας.

Έχουν γίνει μελέτες σχετικά με την επίδραση ελαίων πλούσιων σε διαφορετικά είδη λιπαρών οξέων για την υγεία του δέρματος και των μαλλιών, ενώ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ορισμένες βιταμίνες ενισχύουν την πύκνωση των μαλλιών.

Οι ελεύθερες ρίζες ΄προκαλούν γήρανση των μαλλιών, ενώ η βιταμίνη C προστατεύει το τριχωτό της κεφαλής και τα τριχοθυλάκια από τις φθορές.

Η βιοτίνη και το παντοθενικό οξύ (βιταμίνη Β5) χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικές θεραπείες για την τριχόπτωση. Η βιοτίνη αποκαθιστά την υγεία της τρίχας και η βιταμίνη Β5 ενισχύει τη λειτουργία των επινεφριδίων.

Σύμφωνα με έρευνες, τα ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται με ποικιλία αυτοάνοσων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της alopecia areata.

Κείμενο – Απόδοση, Λ.Τ.

via