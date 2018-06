Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μπορεί να βρίσκεται στη μακρινή Αμερική ωστόσο φροντίζει να μοιράζεται καθημερινά φωτογραφίες μαζί μας.

Αυτή τη φορά, πόσταρε μία φωτογραφία από τη βουτιά της στην εξωτική Χαβάη και βλέπουμε την όμορφη ηθοποιό κάτω από το νερό.

«We got no troubles.. Life is the bubbles.. Under the sea!», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας:

