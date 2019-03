Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών ο Λουκ Πέρι, ο «Ντίλαν» της αγαπημένης σειράς «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς». Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλευόταν σε καταστολή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Άρνολντ Ρόμπινσον, στο πλευρό του βρίσκονταν τα παιδιά του, Τζακ και Σόφι, η αρραβωνιαστικά του, Γουέντι Μάντισον Μπάουερ, η πρώην σύζυγός του Μίνι Σαρπ, η μητέρα του Αν και ο πατριός του Στιβ Μπένετ, τα αδέλφια του Τομ και Έιμι, και άλλοι στενοί συγγενείς και φίλοι.

«Η οικογένεια εκτιμά την τεράστια συμπαράσταση και τις προσευχές όλων προς τον Λουκ, από όλο τον κόσμο. Δεν θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λουκ Πέρι γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1966 στο Μάνσφιλντ του Οχάιο. Αφότου τελείωσε το λύκειο, μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το όνειρό του στην ηθοποιΐα. Η τηλεοπτική του καριέρα ξεκίνησε σε ηλικία 16 ετών.

Ωστόσο στα 24 του έμελλε να λάμψει το άστρο του και να γίνει είδωλο της νεολαίας ως Ντίλαν ΜακΚέι στην σειρά των 90's «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» του Fox, μία σειρά - φαινόμενο που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και στην Ελλάδα.

Πρωταγωνίστησε σε δέκα σεζόν της σειράς, ενώ έπαιξε σημαντικούς ρόλους στις σειρές "Another World," "Oz," "Jeremiah," "Windfall," "John from Cincinnati," και "Body of Proof."

Στον κινηματογράφο είχε πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «8 Seconds» και το «Πέμπτο στοιχείο» του Λικ Μπεσόν, ενώ συμμετείχε και στην τελευταία ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Μια φορά κι έναν καιρό στο Χόλιγουν», που πραγματεύεται την ιστορία του Τσαρλς Μάνσον.

Παράλληλα, είχε δανείσει τη φωνή του σε ταινίες καρτούν, όπως τα: «Biker Mice from Mars», «Mortal Kombat: Defenders of the Realm», «The Legend of Calamity Jane», «The Incredible Hulk», «Pepper Ann», «Pound Puppies» και άλλα.

Το 2015 διαγνώστηκε με προκαρκινωματική κακοήθεια στο παχύ έντερο και έγινε υπέρμαχος των ελέγχων για το συγκεκριμένο είδος καρκίνου.

Ο Λουκ Πέρι υπήρξε παντρεμένος με την Ρέιτσελ Μίνι Σαρπ από το 1993 μέχρι το 2003, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τον Τζακ και την Σόφι.