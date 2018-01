To show "Dancing with the stars" έρχεται στον Ant1 και η πρεμιέρα του θα γίνει στις 26η Ιανουαρίου.

Όπως αποκάλυψαν στην εκπομπή Πρωινό, σε συζητήσεις είναι η Ευαγγελία Αραβανή για να παρουσιάσει το λαμπερό σόου.



Ποιοι θα είναι στην κριτική επιτροπή; Η Ελεονώρα Μελέτη, την οποία είχαμε δει ως παίκτρια στο Dancin g with the Stars, ο Κωνσταντίνος Ρήγος,η Γκαλένα Βελίκοβα και ο Αλέξης Κωστάλας.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα: