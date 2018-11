Ανατροπές ρόλων, φύλων, θεσμών και ηθικών κανόνων, νέες κοινωνικές σχέσεις και πολιτισμικά σύμβολα που εγκαθιδρύονται στη σύγχρονη εποχή , περιγράφουν οι βραβευμένες ταινίες του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου που ολοκληρώθηκε απόψε στη Θεσσαλονίκη.

Η μοναξιά και η ...ακηδία μιας σύγχρονης οικογένειας στα προάστια του Μπέρμιγχαμ και στο περιθώριο της κοινωνίας όπως την περιγράφει στην ταινία "Ρέι και Λιζ" , ο Βρετανός εικαστικός καλλιτέχνης Ρίτσαρντ Μπίλινγχαμ, έλαβαν το βραβείο Καλύτερης ταινίας Χρυσός Αλέξανδρος - Θόδωρος Αγγελόπουλος, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ.

- Το Ειδικό βραβείο Κριτικής Επιτροπής - Αργυρός Αλέξανδρος έλαβε η ταινία "Όλα καλά" της Εύα Τρόμπις από τη Γερμανία . Στην ταινία καταγράφεται η απόφαση μιας γυναίκας που πέφτει θύμα βιασμού , να.. επουλώσει το τραύμα με τη σιωπή , πιστεύοντας πως θα ανακτήσει τον έλεγχο με τη λογική. Η βραβευμένη ταινία στην οποία η Τρόμπις υπογράφει και το σενάριο , είναι η πτυχιακή της εργασία στις σπουδές κινηματογράφου και σεναρίου.



- Το Ειδικό βραβείο Κριτικής Επιτροπής για Καλύτερη Σκηνοθεσία - Χάλκινος Αλέξανδρος απονεμήθηκε στον Ταϊλανδό σκηνοθέτη Πουτσιπόνγκ Αρουνπένγκ για την ταινία "Διαβολόψαρο" . Σ΄ ένα παραθαλάσσιο χωριό στη νότια Ταϊλάνδη, κοντά στα σύνορα με τη Μιανμάρ ένας ψαράς βρίσκει αναίσθητο έναν τραυματία. Τον περιθάλπει, γίνονται φίλοι ώσπου... ο ψαράς εξαφανίζεται και ο ξένος παίρνει τη θέση του - στο σπίτι του, στη δουλειά του, στην πρώην γυναίκα του...

.

Το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας απονεμήθηκε στον Δανό ηθοποιό Γιάκομπ Σιντεργκρέν για την ερμηνεία του στην ταινία "Ο ένοχος".



-Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας εξ ημισείας έλαβαν οι: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου για την ερμηνεία της στην ταινία "Η δουλειά της" και, η γερμανίδα Ένε Σουάρτς για την ερμηνεία της στην ταινία "Ολα καλά" .



Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης:Στην φωτογραφία του Ταϊλανδού Ναβαροφάατ Ρουνγκφιμπουνσοφίτ για την ταινία "Διαβολόψαρο"



Ειδικές μνείες απένειμε η κριτική επιτροπή στις ταινίες: "Φυγαδεύοντας τον Χέντριξ" του Μάριου Πιπερίδη (Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα)

και "Σόκρατες" του 'Αλεξ Μοράτο (Βραζιλία)



Το βραβείο Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) του Φεστιβάλ απένειμε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας (συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ- χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου) στην ταινία:"Ουλή" των: Νίκο Κασαβέκια και Μαρτίν Αλέ, Γαλλία, ΗΠΑ





- Η Κριτική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI) απένειμε τα βραβεία: - Για το Διαγωνιστικό Τμήμα στην ταινία: "Σοφία" της Μεριέμ Μπενμπαρέκ ( Γαλλία, Κατάρ)

- Για Ελληνική Ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2018 (πρεμιέρα) στην ταινία: "Παύση" της Τώνιας Μισιαλή, Κύπρος, Ελλάδα.



- Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου επέλεξε για το βραβείο της την ταινία: "Ακίνητο ποτάμι" του 'Αγγελου Φραντζή (Ελλάδα, Γαλλία, Λετονία).



- Ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων (Βουλή-Τηλεόραση) απένειμε το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» στην ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος: "Διαβολόψαρο" του Πουτσιπόνγκ Αρουνπένγκ από την Ταϊλάνδη.



- Η ΕΡΤ απένειμε φέτος στο πλαίσιο του φεστιβάλ δυο βραβεία: Το πρώτο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, στην ελληνική ταινία που κέρδισε το βραβείο κοινού Fischer: "Καταφύγιο ΙΙ: Το μονοπάτι του πάγου" του Χρήστου Νικολέρη (Ελλάδα) και το δεύτερο βραβείο (που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ) στην ελληνική ταινία που κέρδισε το βραβείο της επιτροπής Fipresci: "Παύση" της Τώνιας Μισιαλή (Κύπρος, Ελλάδα)



- Το βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απένειμε το βραβείο (5.000 ευρώ) σε ταινία πρωτοεμφανιζόμενου Έλληνα σκηνοθέτη / πρωτοεμφανιζόμενης Ελληνίδας σκηνοθέτιδας που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα, στον σκηνοθέτη Στηβ Κρικρή για την ταινία του "THE WAITER" (Ελλάδα)

- Το βραβείο αξίας 1.500 ευρώ Best Location Award, το οποίο δίνεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ, σε location managers (ή σκηνοθέτες, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου Έλληνα σκηνοθέτη/πρωτοεμφανιζόμενης Ελληνίδας σκηνοθέτιδας που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα, απονεμήθηκε Δημήτρη Χαλκιαδάκη για την ίδια ταινία (THE WAITER του Στηβ Κρικρή)



- Στις ταινίες :"Η δεξιά τσέπη του ράσου" του Γιάννη Β. Λαπατά (Ελλάδα) και "SCOPOPHILIA" των: Ναταλίας Λαμπροπούλου και Ηλέκτρας Αγγελετοπούλου ( Ελλάδα) λαβαν τα βραβεία Νεότητας (η επιτροπή αποτελείται από φοιτητές Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης)



- Το βραβείο "Mermaid Award" ( ανεξάρτητο βραβείο για την καλύτερη ταινία LGBTQI θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης) απονεμήθηκε στην ταινία Σόκρατες" του 'Αλεξ Μοράτο απο τη Βραζιλία ενώ το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Women in Film & Television) απονεμήθηκε στην ταινία "Μη με αγγίζεις" της Αντίνα Πιντιλίε (Ρουμανία, Γερμανία, Τσεχία, Βουλγαρία, Γαλλία).



- Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απονεμήθηκε στην ταινία: "Ο ένοχος" του Γκούσταφ Μέλερ (Δανία) και στην ταινία "Καταφύγιο ΙΙ:Το μονοπάτι του πάγου" του Χρήστου Νικολέρη.

Για το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ματιές στα Βαλκάνια του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, επελέγη η ταινία: "Πεταλούδες" του Τόλγκα Καρατσελίκ (Τουρκία) ενω από το τμήμα "Ανοιχτοί Ορίζοντες" του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το κοινό επέλεξε την ...κινηματογραφημένη "Δωδεκάχρονη νύχτα" (τα 12 χρόνια φυλάκισης και βασανιστηρίων μιας ομάδας Τουπαμάρος, από τη Χούντα της Ουρουγουάης, στη δωδεκαετία 1973- 1985, μεταξύ των οποίων και ο José Mujica -γνωστός ως "Πέπε" που διετέλεσε αργότερα πρόεδρος της χώρας του) . Την ταινία "Η ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΗ ΝΥΧΤΑ" σκηνοθέτησε ο 'Αλβαρο Μπρέχνερ.