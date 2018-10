Τη σημασία του Παναγίου Τάφου ως το "περιφανέστερο μνημείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας κι όλου του Χριστιανισμού," ανέδειξε στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάρκος Μπόλαρης στο 1ο Διεθνές Συνέδριο «Καινοτόμος, Διεπιστημονική, Ψηφιακή Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (1st International Conference TMM_CH) που συνδιοργανώθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την κοινότητα του National Geographic και το Παγκόσμιο Ταμείο Μνημείων.

Ο Μ. Μπόλαρης έκανε αναφορά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, τη Ρωμιοσύνη, και τον ελληνισμό "που ανέλαβε από την ιστορική διακονία να προασπίζει και να συντηρεί την ιεροπρέπεια, την κατάνυξη και την μυσταγωγία των χριστιανικών σκηνωμάτων της Ιερουσαλήμ". Επισήμανε ότι "η Ελληνική Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση, σεβόμενη τα πιστεύματα της Ρωμιοσύνης, του ελληνικού λαού και τα σεβάσματα της Ορθόδοξης πίστης του, είναι αρωγός στη συντήρηση και διαφύλαξη των Σκηνωμάτων αυτών, των Αγίων Τόπων της Ενσαρκώσεως και Ενανθρωπήσεως του Λόγου του Θεού".

Αναφερόμενος ειδικότερα στην συντήρηση και αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι "η παγκόσμια κοινή γνώμη, κι όχι μόνον η Χριστιανική, μαρτυρεί ότι η αναληφθείσα παρέμβαση υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, παρέμβαση ευθύνης απέναντι στην Εκκλησία, τον όλο Χριστιανισμό, την Τέχνη και την Ιστορία, ολοκληρώθηκε ευδοκίμως".

Σχετικά με το έργο έκανε ειδική μνεία στις συνέργειες που απαιτήθηκαν εκφράζοντας πρωτίστως την ευγνωμοσύνη του προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο, καθώς και τις ευχαριστίες του στην ομάδα των επιστημόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που ανέλαβε τη διεκπεραίωση του έργου, με επικεφαλής την Τόνια Μοροπούλου. Ως εκπρόσωπος δε της Ελληνικής Πολιτείας, τους συνεχάρη και μετέφερε τις ευχές του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά.

"Η επιστημονική τους επάρκεια και ποιότητα, διεθνώς καταγεγραμμένη κι αναγνωρισμένη, ενεγράφη έκτοτε επί του Παναγίου Τάφου. Την εύνοια αυτή της ιστορίας και Θείας ευλογίας είναι σίγουρο ότι έχουν λίγοι επιστήμονες. Ταυτόχρονα αποτυπώνεται κι η Φιλοκαλία και Φιλοτιμία της ελληνικής πολιτείας" πρόσθεσε ο υφυπουργός.

Στο πλαίσιο αυτά, ο κ. Μπόλαρης χαιρέτισε επιπλέον την εξαιρετική πρωτοβουλία του Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage, που λειτουργεί στην Αθήνα και προβάλλει υποδειγματικά το σωστικό έργο, θυμίζοντας μας την φιλοκαλική φράση "Η ομορφιά σώζει τον κόσμο"».