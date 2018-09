Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συμμετέχει στο Πρόγραμμα “World Heritage Journeys” που αποτελεί πρωτοβουλία του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και υλοποιείται σε συνεργασία με το National Geographic και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη θεματικών διευρωπαϊκών πολιτιστικών δικτύων και ταξιδιωτικών διαδρομών με επίκεντρο τα εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς ευρωπαϊκά μνημεία και χώρους, καθώς και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται.

"Ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν οι άνθρωποι: να διαμένουν περισσότερο στους προορισμούς, να αποκτούν εμπειρία του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος και του φυσικού περιβάλλοντός του, καθώς και βαθύτερη γνώση και εκτίμηση των αξιών της Παγκόσμιας Κληρονομιάς” δήλωσε η κα Mechtild Rössler, Διευθύντρια του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η UNESCO εγκαινιάζει σήμερα, σε συνδυασμό με το φετινό εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την πρώτη ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία δημιουργήθηκε με την προοπτική να λειτουργήσει ως εργαλείο προβολής του Προγράμματος και να προσελκύσει στην Ευρώπη επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα από δυναμικά αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το National Geographic και περιλαμβάνει 34 επιλεγμένους χώρους και μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η πλατφόρμα αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις θεματικές ενότητες, τη Βασιλική Ευρώπη (Royal Europe), την Αρχαία Ευρώπη (Ancient Europe), τη Ρομαντική Ευρώπη (Romantic Europe) και την Υπόγεια Ευρώπη (Underground Europe), που συνυπάρχουν για να διηγηθούν συναρπαστικές ιστορίες από την κληρονομιά και την ιστορία της Ευρώπης. Η πλατφόρμα διαθέτει πρακτικές πληροφορίες και εργαλεία για να υποστηρίξει τους ταξιδιώτες στο σχεδιασμό των ευρωπαϊκών διακοπών τους με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι τοπικοί φορείς για την πολιτιστική κληρονομιά των προορισμών. Στο εν λόγω Πρόγραμμα συμμετέχει η χώρα μας με δύο αρχαιολογικούς χώρους εγγεγραμμένους στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, την Επίδαυρο (https://visitworldheritage.com/Epidaurus) και την Ολυμπία (https://visitworldheritage.com/Olympia).

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, διά των αρμόδιων Υπηρεσιών του (Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας), συνεργάστηκε με την UNESCO και το National Geographic για περισσότερους από 18 μήνες, προκειμένου να αναπτύξει ένα ελκυστικό, αλλά παράλληλα και με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, περιεχόμενο για την πλατφόρμα. Ιδιαίτερα σημαντική για την υλοποίηση του προγράμματος εκ μέρους της χώρας μας, ήταν η συμβολή του Υπουργείου Τουρισμού που εξασφάλισε πλούσιο πληροφοριακό και εποπτικό υλικό, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διάφορες μορφές του εναλλακτικού τουρισμού.

Όπως επεσήμανε ο Διευθυντής Προγραμμάτων Ψηφιακής Ανάπτυξης και Ταξιδιωτικών Προγραμμάτων του National Geographic, Frank Biasi “Το όλο εγχείρημα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορεί το National Geographic να «ξυπνήσει» τον εξερευνητή που υπάρχει μέσα σε όλους μας που θέλουμε να γνωρίσουμε τις πιο μακρινές περιοχές της Γης και πέραν αυτής. Επιδιώκει να συμβάλει στην οικονομική άνθηση των κοινοτήτων στις περιοχές με μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και να καθοδηγήσει τους τουρίστες σε μοναδικά πολιτιστικά αξιοθέατα και εμπειρίες, όπως αυτά προτείνονται από τους κατά τόπους ειδικούς”.

Μνημεία και χώροι της Παγκόσμιας Κληρονομιάς που συμμετέχουν στην πλατφόρμα:

Καζέρτα: Βασιλικό Ανάκτορο, Πάρκο, Υδραγωγείο Vanvitelli και το συγκρότημα San Leucio (Iταλία)

Αρχαία Μεσημβρία - Nessebar (Bουλγαρία)

Πολιτιστικός Χώρος Aranjuez (Ισπανία)

Αρχαιολογικός Χώρος και Βασιλική Ακυληίας (Iταλία)

Aρχαιολογικός Χώρος Ταρραγόνας (Ισπανία)

Αρχαιολογικός Χώρος Ολυμπίας (Ελλάδα)

Λόφοι, οικίες και υπόγεια Champagne (Γαλλία)

Πολιτιστικό Τοπίο Sintra (Πορτογαλία)

Κήποι και Κάστρο Kroměříž (Τσεχία)

Ιστορικό Κέντρο Μπρυζ (Bέλγιο)

Ιστορικό Κέντρο San Gimignano (Iταλία)

Ιστορική Πόλη Banská Štiavnica και τα μνημεία της περιοχής (Σλοβακία)

Πολιτιστικό Τοπίο Lednice-Valtice (Τσεχία)

Ορυχεία Βαλλονίας (Bέλγιο)

Ορυχεία Rammelsberg, Ιστορική Πόλη Goslar and Σύστημα Διαχείρισης Νερού στο Upper Harz (Γερμανία)

Περιοχή Ορυχείων στο Falun (Σουηδία)

Mont-Saint-Michel (Γαλλία)

Περιοχή Ορυχείων Nord-Pas De Calais (Γαλλία)

Ανάκτορο και Πάρκο Βερσαλλιών (Γαλλία)

Ανάκτορα και Πάρκα στο Ποτσνταμ and στο Βερολίνο (Γερμανία)

Πάφος (Κυπρος)

Pont du Gard (Ρωμαϊκό Υδραγωγείο) (Γαλλία)

Ρωμαϊκά Μνημεία, Καθεδρικός Ναός Αγίου Πέτρου και Ναός Υπεραγίας Θεοτόκου στο Tριερ (Γερμανία)

Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι, Kew (Ενωμένο Βασίλειο)

Ιερό Ασκληπιού στην Επίδαυρο (Ελλάδα)

Stari Grad (Κροατία)

Κυνηγετικό Πάρκο Par Force, North Zealand (Δανία)

Βασιλικά Ανάκτορα στο Drottningholm (Σουηδία)

Ιστορικό-Πολιτιστικό Τοπίο Περιοχής Παραγωγής Κρασιών Τοκάι (Ουγγαρία)

Κοιλάδα του Άνω Μέσου Ρήνου (Γερμανία)

Ιστορικό Κέντρο του Βίλνιους (Λιθουανία)

Πολιτιστικό Τοπίο Wachau (Aυστρία)

Βασιλικά Αλατωρυχεία στη Wieliczka and Bochnia (Πολωνία)

Βιομηχανικό Συγκρότημα Ανθρακωρυχείου Zollverein, Essen (Γερμανία)



Ιστότοπος World Heritage Journeys: www.visiteuworldheritage.com