Στις Βούτες οι επίλεκτοι κρήτες μπασκετμπολίστες
Στις Βούτες οι επίλεκτοι κρήτες μπασκετμπολίστες
Στo πλαίσιo του Αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΚΑΣΚ, το Σάββατο 1/12/18 και την Κυριακή 2/12/2018 στο κλειστο γυμναστήριο του Πανεπιστήμιου Κρήτης, στις Βούτες Ηράκλειου, προγραμματίζονται προπονητικές ημερίδες μεταξύ των επίλεκτων αθλητών και αθλητριών μπάσκετ της Κρήτης παρουσία ομοσπονδιακών προπονητών.Οι αθλητές που κλήθηκαν είναι.
Σάββατο 1/12/2018 ώρα 11.00-17.00
Προπονήσεις και αγώνες Αγοριών
(παρουσία του Ομοσπονδιακού προπονητή κ. Σγουρίτσα Χρήστου).
|ΑΓΟΡΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
|ΟΜΑΔΑ
|1
|ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΙΝΤΕΡ
|2005
|ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|2
|ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|2005
|ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|3
|ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
|2005
|ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
|4
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|2005
|ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|5
|ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
|2005
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
|6
|ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
|2005
|ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|7
|ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2005
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|8
|ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|2005
|ΔΕΙΛΙΝΟ
|9
|ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|2006
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|10
|ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|2006
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|11
|ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|2006
|ΜΕΣΣΑΡΑ
|12
|ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2006
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|13
|ΑΜΠΟΣΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
|2006
|ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|14
|ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|2006
|ΜΕΣΣΑΡΑ
|15
|ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|2006
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|16
|ΤΕΪΛΟΡ ΓΙΩΡΓΟΣ
|2006
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|17
|ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
|2006
|ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|18
|ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2005
|ΟΦΗ
|ΑΓΟΡΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
|ΟΜΑΔΑ
|1
|ΒΟΛΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|2005
|ΚΥΔΩΝ
|2
|ΤΖΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|2005
|ΟΑΧ
|3
|ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|2005
|ΧΑΝΙΑ BC
|4
|ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|2005
|ΑΚΡΩΤΗΡΙ
|5
|ΡΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2005
|ΑΚΡΩΤΗΡΙ
|6
|ΒΟΛΤΙΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ
|2006
|ΚΥΔΩΝ
|7
|ΚΟΛΟΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|2006
|ΚΥΔΩΝ
|8
|ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|2006
|ΚΥΔΩΝ
|9
|ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|2006
|ΚΥΔΩΝ
|10
|ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|2006
|ΟΑΧ
|11
|ΠΑΠΑΛΙΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|2006
|ΟΑΧ
|12
|ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|2006
|ΟΑΧ
|13
|ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|2006
|ΟΑΧ
|14
|ΚΑΣΤΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|2006
|ΑΚΡΩΤΗΡΙ
|15
|ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2006
|ΑΚΡΩΤΗΡΙ
|ΑΓΟΡΙΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06-07
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
|ΟΜΑΔΑ
|1
|ΠΥΓΙΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
|2005
|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|2
|ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|2006
|ΑΟΑΝ
|3
|ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
|2006
|ΑΟΑΝ
|4
|ΚΛΟΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|2006
|ΑΟΑΝ
|5
|ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|2006
|ΑΟΑΝ
|6
|ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|2006
|ΑΟΑΝ
|7
|ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|2006
|ΣΗΤΕΙΑ
|8
|ΝΑΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ
|2006
|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|9
|ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|2006
|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|10
|ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|2006
|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|11
|ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|2006
|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|12
|ΑΓΓΕΛΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2007
|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|ΑΓΟΡΙΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
|ΟΜΑΔΑ
|1
|ΑΠΑΝΩΜΕΡΑΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ
|2005
|ΑΓΟΡ
|2
|ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
|2005
|ΑΓΟΡ
|3
|ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|2005
|ΑΓΟΡ
|4
|ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2005
|ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|5
|ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|2006
|ΑΓΟΡ
|6
|ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|2006
|ΑΓΟΡ
|7
|ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|2006
|ΑΓΟΡ
|8
|ΜΠΙΤΖΕΚΟΥ ΜΙΛΙ
|2006
|ΑΓΟΡ
|9
|ΛΙΤΙΝΑΣ ΤΙΤΟΣ
|2006
|ΑΓΟΡ
|10
|ΔΕΡΕΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|2006
|ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κλειστό γυμναστήριο Πανεπιστήμιου- Βούτες.
Κυριακή 2/12/2018 ώρα 13.00-17.00
Προπονήσεις και αγώνες κοριτσιών.
(Παρουσία του Περιφερειακού προπονητή κ. Πετράκη Μιχάλη και των Νομαρχιακών Προπονητών).
|ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
|ΟΜΑΔΑ
|1
|ΚΟΓΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|2005
|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|2
|ΑΝΔΡΙΟΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
|2005
|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|3
|ΣΟΥΕΛΑ ΛΙΚΑ
|2005
|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|4
|ΚΑΡΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
|2005
|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|5
|ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|2006
|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05-06
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
|ΟΜΑΔΑ
|1
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
|2004
|ΟΑΧ
|2
|ΛΥΒΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
|2004
|ΟΑΧ
|3
|ΚΙΤΡΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|2004
|ΟΑΧ
|4
|ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
|2004
|ΟΑΧ
|5
|ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|2004
|ΟΑΧ
|6
|ΜΠΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
|2005
|ΟΑΧ
|7
|ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|2005
|ΟΑΧ
|ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
|ΟΜΑΔΑ
|1
|ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΙΝΑ
|2004
|ΑΡΚΑΔΙ
|2
|ΖΟΛΩΤΑ ΜΑΡΙΑ
|2005
|ΑΡΚΑΔΙ
|3
|ΖΟΛΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|2005
|ΑΡΚΑΔΙ
|4
|ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
|2006
|ΑΡΚΑΔΙ
|5
|ΒΑΡΑΚΗ ΧΑΡΑ
|2006
|ΑΡΚΑΔΙ
|6
|ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|2006
|ΑΡΚΑΔΙ
|7
|ΒΕΡΓΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|2006
|ΑΡΚΑΔΙ
|ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2004 2005-06-07
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
|ΟΜΑΔΑ
|1
|ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
|2004
|ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|2
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
|2004
|ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|3
|ΒΑΒΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|2004
|ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|4
|ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ
|2004
|ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|5
|ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
|2004
|ΟΦΗ
|6
|ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
|2004
|ΟΑΣΗ
|7
|ΠΑΚΕ ΓΙΑΝΝΑ
|2004
|ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
|8
|ΜΑΝΟΥΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
|2004
|ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|9
|ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
|2004
|ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|10
|ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
|2005
|ΟΦΗ
|11
|ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|2005
|ΟΦΗ
|12
|ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
|2005
|ΟΦΗ
|13
|ΤΖΑΝΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|2006
|ΟΦΗ
|14
|ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
|2006
|ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
|15
|ΜΗΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
|2006
|ΟΦΗ
|16
|ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
|2007
|ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
|17
|ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
|2007
|ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ