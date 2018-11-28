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Στις Βούτες οι επίλεκτοι κρήτες μπασκετμπολίστες

Αθλητικά

Στις Βούτες οι επίλεκτοι κρήτες μπασκετμπολίστες

28.11.2018 - 17:27
ΕΚΑΣΚ

Στo πλαίσιo του Αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΚΑΣΚ, το Σάββατο 1/12/18 και  την Κυριακή 2/12/2018 στο κλειστο γυμναστήριο του Πανεπιστήμιου Κρήτης, στις Βούτες Ηράκλειου, προγραμματίζονται προπονητικές ημερίδες μεταξύ των επίλεκτων αθλητών και αθλητριών μπάσκετ  της Κρήτης παρουσία ομοσπονδιακών προπονητών.Οι αθλητές που κλήθηκαν είναι.
                
  Σάββατο 1/12/2018 ώρα  11.00-17.00
 
     Προπονήσεις και αγώνες  Αγοριών
     (παρουσία του Ομοσπονδιακού προπονητή κ. Σγουρίτσα Χρήστου).
               

ΑΓΟΡΙΑ  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΑΔΑ
1 ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΙΝΤΕΡ 2005 ΗΡΟΔΟΤΟΣ
2 ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2005 ΗΡΟΔΟΤΟΣ
3 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2005 ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2005 ΗΡΟΔΟΤΟΣ
5 ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
6 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 2005 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
7 ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
8 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2005 ΔΕΙΛΙΝΟ
9 ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
10 ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2006 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
11 ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΜΕΣΣΑΡΑ
12 ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
13 ΑΜΠΟΣΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 2006 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
14 ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΜΕΣΣΑΡΑ
15 ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
16 ΤΕΪΛΟΡ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
17 ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 2006 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
18 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΟΦΗ

 
                 

ΑΓΟΡΙΑ  Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΑΔΑ
1 ΒΟΛΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2005 ΚΥΔΩΝ
2 ΤΖΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2005 ΟΑΧ
3 ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2005 ΧΑΝΙΑ BC
4 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2005 ΑΚΡΩΤΗΡΙ
5 ΡΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΑΚΡΩΤΗΡΙ
6 ΒΟΛΤΙΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 2006 ΚΥΔΩΝ
7 ΚΟΛΟΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΚΥΔΩΝ
8 ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 ΚΥΔΩΝ
9 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 ΚΥΔΩΝ
10 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2006 ΟΑΧ
11 ΠΑΠΑΛΙΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2006 ΟΑΧ
12 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2006 ΟΑΧ
13 ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 ΟΑΧ
14 ΚΑΣΤΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 ΑΚΡΩΤΗΡΙ
15 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 ΑΚΡΩΤΗΡΙ

 
 

ΑΓΟΡΙΑ  Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06-07
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΑΔΑ
1 ΠΥΓΙΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 2005 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
2 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟΑΝ
3 ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2006 ΑΟΑΝ
4 ΚΛΟΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2006 ΑΟΑΝ
5 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2006 ΑΟΑΝ
6 ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟΑΝ
7 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΣΗΤΕΙΑ
8 ΝΑΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ 2006 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
9 ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2006 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
10 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2006 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
11 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2006 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
12 ΑΓΓΕΛΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

                 
 

ΑΓΟΡΙΑ  Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΑΔΑ
1 ΑΠΑΝΩΜΕΡΑΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ 2005 ΑΓΟΡ
2 ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2005 ΑΓΟΡ
3 ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2005 ΑΓΟΡ
4 ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
5 ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΑΓΟΡ
6 ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΑΓΟΡ
7 ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΑΓΟΡ
8 ΜΠΙΤΖΕΚΟΥ ΜΙΛΙ 2006 ΑΓΟΡ
9 ΛΙΤΙΝΑΣ ΤΙΤΟΣ 2006 ΑΓΟΡ
10 ΔΕΡΕΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2006 ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 
 
                         Κλειστό γυμναστήριο Πανεπιστήμιου- Βούτες.
           
               Κυριακή  2/12/2018  ώρα  13.00-17.00
 
             Προπονήσεις και αγώνες  κοριτσιών.
       (Παρουσία του Περιφερειακού προπονητή κ. Πετράκη Μιχάλη  και των Νομαρχιακών Προπονητών).
 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΑΔΑ
1 ΚΟΓΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
2 ΑΝΔΡΙΟΛΑ  ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
3 ΣΟΥΕΛΑ ΛΙΚΑ 2005 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
4 ΚΑΡΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2005 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
5 ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

 
                

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05-06
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΑΔΑ
1 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 2004 ΟΑΧ
2 ΛΥΒΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΟΑΧ
3 ΚΙΤΡΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΟΑΧ
4 ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2004 ΟΑΧ
5 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2004 ΟΑΧ
6 ΜΠΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2005 ΟΑΧ
7 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΟΑΧ

 
 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΑΔΑ
1 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΙΝΑ 2004 ΑΡΚΑΔΙ
2 ΖΟΛΩΤΑ ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΡΚΑΔΙ
3 ΖΟΛΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 ΑΡΚΑΔΙ
4 ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 2006 ΑΡΚΑΔΙ
5 ΒΑΡΑΚΗ ΧΑΡΑ 2006 ΑΡΚΑΔΙ
6 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 ΑΡΚΑΔΙ
7 ΒΕΡΓΙΤΣΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2006 ΑΡΚΑΔΙ

 
 
 

 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΗΛΙΚΙΕΣ 2004 2005-06-07
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΑΔΑ
1 ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2004 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2004 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
3 ΒΑΒΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2004 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
4 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 2004 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
5 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2004 ΟΦΗ
6 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2004 ΟΑΣΗ
7 ΠΑΚΕ ΓΙΑΝΝΑ 2004 ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
8 ΜΑΝΟΥΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2004 ΗΡΟΔΟΤΟΣ
9 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2004 ΗΡΟΔΟΤΟΣ
10 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΟΦΗ
11 ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΟΦΗ
12 ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΟΦΗ
13 ΤΖΑΝΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 ΟΦΗ
14 ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2006 ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
15 ΜΗΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 2006 ΟΦΗ
16 ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 2007 ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
17 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ

 
 
 
 
              
 
 

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