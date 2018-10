Μια απορία που «βασάνιζε» πολλούς έλυσε μέσα από το instagram του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποκαλύπτοντας την ιστορία πίσω από το επίθετό του.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ανέβασε μια φωτογραφία της μητέρας του με ένα μπλουζάκι πάνω στο οποίο φαίνεται η φράση «Τhe Crown From Across The Seas» δηλαδή «το στέμμα που έρχεται από τις μακρινές θάλασσες».

Ένα άκρως ταιριαστό όνομα, καθώς φέτος ο 23χρονος φόργουορντ θα έχει την ευκαιρία να στεφθεί «βασιλιάς» της Ανατολικής περιφέρειας του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ.