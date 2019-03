Και το σερί καλά κρατεί. Για μία ακόμη σεζόν το ελληνικό πρωτάθλημα κατάφερε να μην τελειώσει κανονικά. Και λέμε κανονικά εννοώντας πως τουλάχιστον τα 240 ματς άρχισαν και τελείωσαν κανονικά. Γιατί εάν ψάχναμε λεπτομέρειες... κανονικότητας τότε πιθανότατα να έπρεπε να γυρίσουμε τον χρόνο πολύ πίσω.

Για πέμπτη σερί χρονιά, έχουμε ματς που δεν τελειώνει και φυσικά επιπλέον μηδενισμούς ομάδων γιατί μη ξεχνάμε πως το φετινό πρωτάθλημα ξεκίνησε με -2 του ΠΑΟΚ για τα όσα έγιναν πέρσι στο ματς με την ΑΕΚ και το -6 του Παναθηναϊκού για οφειλές.

Συνολικά τα τελευταία δέκα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουν αρχίσει και έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ματς μόνο δύο σεζόν (χωρίς μηδενισμούς, αφαιρέσεις ή υποβιβασμό λόγω οφειλών). Το 2009/10 όταν και κατέκτησε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και την σεζόν 2013/14 όταν πρωταθλητής ήταν ο Ολυμπιακός και μάλιστα με 18 ομάδες, όπερ σημαίνει πως άρχισαν και τελείωσαν κανονικά 306 ματς!

Ομως έτσι όπως τα έχουν καταφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτές οι σεζόν είναι οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Και ο κανόνας στην Super League είναι θα έχουμε διακοπές αγώνων, ματς που δεν αρχίζουν, μηδενισμούς, ομάδες που δεν κατεβαίνουν...

2010/2011

Την σεζόν 2010/11 όλα τα ματς άρχισαν και τελείωσαν κανονικά. Ακόμα και ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός που έχει μείνει γνωστό στην ιστορία με το οφσάιντ του Κατσουράνη και όλα όσα ακολούθησαν με τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων» και τον Τζιμπρίλ Σισέ. Βεβαίως, τα ξένα ΜΜΕ ασχολήθηκαν μαζί μας όμως όλα τα ματς με έναν μαγικό τρόπο άρχισαν και ολοκληρώθηκαν.

Ωστόσο στο τέλος της χρονιάς ο Ηρακλής υποβιβάστηκε λόγω αδειοδότησης παρά το γεγονός ότι είχε τερματίσει 4 βαθμούς πάνω από τον Αστέρα Τρίπολης.

Οι περιπτώσεις του Ολυμπιακού Βόλου και της Καβάλας για την υπόθεση του Koriopolis επηρεάζει την επόμενη σεζόν η οποία φυσικά είχε τα δικά της θέματα.

2011/2012

Την συγκεκριμένη σεζόν γίνεται η κλήρωση για το πρωτάθλημα με δύο ομάδες να απουσιάζουν. Ετσι μπήκαν στην κληρωτίδα μπαλάκια με τίτλο “Ομάδα 1” και “Ομάδα 2”. Ακόμα δεν υπήρχε τελική απόφαση για τον Ολυμπιακό Βόλου και την Καβάλα. Ετσι το πρωτάθλημα άρχισε χωρίς να γίνονται δύο ματς στις αγωνιστικές.

Τον Οκτώβριο την θέση της “Ομάδας 1” πήρε ο Λεβαδειακός και της “Ομάδας 2” η Δόξα Δράμας με αποτέλεσμα να γίνονται παιχνίδια και μεσοβδόμαδα.

Ωστόσο είχαμε και ντέρμπι που ξεκίνησε και δεν τελείωσε ποτέ. Στις 18 Μαρτίου του 2012 οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έκαναν επεισόδια στο ματς με τον Ολυμπιακό (0-1 με τον Αμπντούν στο 51') και είχαμε οριστική διακοπή στο 83'.

Οπως είχαμε διακοπή και στο Αρης-Αστέρας Τρίπολης. Οταν αντικείμενο είχε πέσει στην βοηθό Κουρομπίλια με το ματς στο 0-1 και το ματς να διακόπτεται στο 43'.

2012/2013

Η σεζόν ξεκινάει με τον Παναθηναϊκό να έχει -2 μετά την διακοπή του αγώνα με τον Ολυμπιακό από την προηγούμενη χρονιά αλλά έχουμε και την διακοπή στο ΑΕΚ-Πανθρακικός. Την προτελευταία αγωνιστική με το αυτογκόλ του Μπουγαΐδη οι οπαδοί της ΑΕΚ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα να έχουμε διακοπή στο ματς και φυσική Ενωση να υποβιβάζεται.

2013/2014

Ολα τα ματς ολοκληρώθηκαν κανονικά. Και με 18 ομάδες στο πρωτάθλημα, 306 ματς άρχισαν και τελείωσαν κανονικά.

Βέβαια ήταν ένα πρωτάθλημα που αποφασίστηκε τον Φεβρουάριο πως θα υπάρξει μπαράζ στο θέμα του υποβιβασμού με αποτέλεσμα να έχουμε το καλοκαίρι το Ξάνθη-Ολυμπιακός Βόλου στο οποίο νίκησε η ακριτική ομάδα με 2-1 κι έμεινε στην κατηγορία.

Ωστόσο ας πούμε πως είχαμε μια... κανονικότητα τουλάχιστον από πλευράς αγώνων.

2014/2015

Μία επική σεζόν. Αρχικά ο Παναθηναϊκός τελειώνει το πρωτάθλημα με -3 βαθμούς. Κι αυτό γιατί νίκησε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο ολοκληρώθηκε (είναι η χρονιά με την επίσκεψη του Μαρινάκη στη Λεωφόρο) αλλά στη συνέχεια τιμωρήθηκε με αφαίρεση αυτών των 3 βαθμών.

Ομως είχαμε και τον ΟΦΗ. Αρχικά αφαιρέθηκαν 10 βαθμούς για οικονομικούς λόγους και στις τελευταίες έξι αγωνιστικές δεν κατέβηκε με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί. Το πρωτάθλημα τελείωσε με -6.

Σε αυτό το πρωτάθλημα είχαμε και τη Νίκη Βόλου η οποία βάρεσε «κανόνι» την 14η αγωνιστική και δεν κατέβηκε στις υπόλοιπες 16!

2015/2016

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός για μια ακόμη χρονιά δεν τελειώνει. Για την ακρίβεια αυτή την φορά δεν αρχίζει μιας και είναι η μέρα με την φωτοβολίδα στον Φινμπόγκασον. Ο Παναθηναϊκός χάνει το ματς και τιμωρείται και με -3 βαθμούς.

Οπως με -3 βαθμούς τιμωρείται και ο ΠΑΟΚ για τα όσα έγιναν στο Κύπελλο εκείνης της σεζόν με τον Ολυμπιακό. Με -3 βαθμούς τιμωρήθηκε και η ΑΕΚ σ' εκείνο το πρωτάθλημα όπως και ο Ατρόμητος.

2016/2017

Ο ΠΑΟΚ είχε -3 και σε αυτό το πρωτάθλημα αλλά είχαμε και τον υποβιβασμό του Ηρακλή και της Βέροιας. Στον Ηρακλή αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί αφού είχε τελειώσει το πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί. Κι όμως οι βαθμοί τελικά επέστρεψαν στον Ηρακλή, ο Λεβαδειακός ήταν να πέσει κατηγορία αλλά στη συνέχεια έγινε γνωστό πως ο Γηραιός δεν πληρεί τον φάκελο με αποτέλεσμα να μείνει η ομάδα του Κομπότη.

Φυσικά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στα play off με το κουτάκι μπύρας στο κεφάλι του Ιβιτς ενώ αφαιρέθηκαν κι άλλοι 6 βαθμοί από τον ΠΑΟΚ στα play off για τα όσα έγιναν στον τελικό του Κυπέλλου με την ΑΕΚ.

2017/2018

Φρέσκα είναι τα όσα έγιναν την περσινή σεζόν. Δεν άρχισε ποτέ το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός για το ρολό που έπεσε στον Οσκαρ Γκαρσία, δεν τελείωσε ποτέ το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ με την είσοδο του Ιβάν Σαββίδη και ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με -3 για τα όσα έγιναν μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ.

Φυσικά είχαμε και τις αφαιρέσεις στον Παναθηναϊκό ο οποίος τιμωρήθηκε για οικονομικούς λόγους ενώ είχε και το -2 από την αρχή της σεζόν μετά τα όσα έγιναν στο ματς με τον ΠΑΟΚ στα play off την προηγούμενη χρονιά.

2018/2019

Και φτάσαμε στο φέτος που είχαμε και πάλι αφαιρέσεις αλλά όλα τα ματς είχαν ολοκληρωθεί κανονικά. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με -2, ο Παναθηναϊκός με -6, η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με -3 αλλά είχαμε και το ντέρμπι της Κυριακής που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ...

