Αυρτό το όσπριο θα σας ρίξει τη χοληστερόλη και το ζάχαρο

Αν και πολλοί αποφεύγουν τα φασόλια εξαιτίας του φουσκώματος που συχνά προκαλούν, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο θρεπτικές τροφές που μπορεί να εντάξει κανείς στη διατροφή του.

Όπως εξηγεί η κλινική διατροφολόγος του UCLA Health, Δρ. Mopelola Adeyemo, τα φασόλια ξεχωρίζουν επειδή συνδυάζουν δύο πολύτιμα διατροφικά χαρακτηριστικά: αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης, ενώ παράλληλα παρέχουν σύνθετους υδατάνθρακες που προσφέρουν ενέργεια και παρατεταμένο αίσθημα κορεσμού.

Η θρεπτική τους αξία είναι ιδιαίτερα υψηλή. Μόλις μισό φλιτζάνι μαύρα φασόλια προσφέρει περίπου 8 γραμμάρια φυτικών ινών, ποσότητα που καλύπτει σχεδόν το ένα τέταρτο των ημερήσιων αναγκών ενός ενήλικα. Ταυτόχρονα, αποτελούν σημαντική πηγή καλίου, με περιεκτικότητα που κυμαίνεται από 300 έως 500 χιλιοστόγραμμα ανά μερίδα, συμβάλλοντας στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Επιπλέον, περιέχουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως σίδηρο, μαγνήσιο, χαλκό, φυλλικό οξύ και βιταμίνη Β6, τα οποία υποστηρίζουν πολλές βασικές λειτουργίες του οργανισμού.

Τα οφέλη των φασολιών δεν περιορίζονται μόνο στη θρεπτική τους αξία. Οι φυτικές ίνες που περιέχουν συμβάλλουν στη μείωση της απορρόφησης χοληστερόλης από τον οργανισμό, βοηθούν στον καλύτερο έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και ενισχύουν την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, μειώνοντας τον κίνδυνο δυσκοιλιότητας.

Παράλληλα, η συστηματική κατανάλωσή τους έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου, ενώ μπορεί να συμβάλει και στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους. Έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι καταναλώνουν συχνά φασόλια τείνουν να έχουν μικρότερο βάρος και χαμηλότερη περιφέρεια μέσης σε σύγκριση με όσους τα αποφεύγουν.

Για όσους προβληματίζονται από τα αέρια και το φούσκωμα, οι ειδικοί προτείνουν το μούλιασμα των φασολιών από το προηγούμενο βράδυ, καθώς αυτή η πρακτική μπορεί να διευκολύνει την πέψη τους. Χρήσιμη θεωρείται επίσης η προσθήκη αρωματικών μπαχαρικών και βοτάνων, όπως κύμινο, κόλιανδρος, μάραθος και τζίντζερ, τα οποία βοηθούν στη μείωση των πεπτικών ενοχλήσεων.