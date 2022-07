Στο «στόχαστρο» το TikTok στις ΗΠΑ - Μέλος της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών ζητά από την Apple και τη Google να το μπλοκάρουν

Κορυφαίο στέλεχος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) αποκάλυψε ότι ζήτησε από την Apple και την Google να αφαιρέσουν το TikTok από τα καταστήματα εφαρμογών τους, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των δεδομένων που σχετίζονται με την Κίνα.

Η εξαιρετικά δημοφιλής εφαρμογή σύντομων βίντεο ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, η οποία αντιμετώπισε τον έλεγχο των ΗΠΑ, επί Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπρένταν Καρ, ένας από τους επιτρόπους της FCC, μοιράστηκε μέσω Twitter μια επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple Τιμ Κουκ και της Alphabet, Σουντάρ Πιτσάι.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022

Η επιστολή επισημαίνει αναφορές σύμφωνα με τις οποίες το TikTok δεν συμμορφώνεται με τους όρους των καταστημάτων εφαρμογών των δύο εταιρειών.

«Το TikTok δεν είναι αυτό που φαίνεται επιφανειακά. Δεν είναι απλώς μια εφαρμογή για αστεία βίντεο ή meme. Αυτό είναι το προκάλυμμα», αναφέρει στην επιστολή. «Στον πυρήνα του, το TikTok λειτουργεί ως ένα εξελιγμένο εργαλείο παρακολούθησης που συγκεντρώνει μεγάλες ποσότητες προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων».

Η επιστολή του Καρ, με ημερομηνία 24 Ιουνίου, ανέφερε ότι εάν η Apple και η Alphabet δεν αφαιρέσουν το TikTok από τα καταστήματα εφαρμογών τους, θα πρέπει να του παράσχουν εξηγήσεις έως τις 8 Ιουλίου.

Οι δηλώσεις πρέπει να εξηγούν «τη βάση για το συμπέρασμα της εταιρείας σας ότι η κρυφή πρόσβαση σε ιδιωτικά και ευαίσθητα δεδομένα χρηστών των ΗΠΑ από άτομα που βρίσκονται στο Πεκίνο, σε συνδυασμό με το μοτίβο παραπλανητικών παραστάσεων και συμπεριφοράς του TikTok, δεν παραβιάζει καμία από τις πολιτικές του καταστήματος εφαρμογών σας» πρόσθεσε.