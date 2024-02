'Ελον Μασκ: Ο πρώτος άνθρωπος με εμφύτευμα της Neuralink μπόρεσε να ελέγξει ποντίκι υπολογιστή με τη σκέψη του

Ένας ασθενής, στον εγκέφαλο του οποίου έχει εμφυτευτεί το τσιπ της Neuralink, μπορεί πλέον να ελέγχει ένα ποντίκι υπολογιστή μόνο με τη σκέψη του, κατά δήλωση του ιδρυτή της εταιρείας, Έλον Μασκ.

«Ο ασθενής φαίνεται να έχει ανακάμψει πλήρως, χωρίς καμία παρενέργεια που να γνωρίζουμε, και είναι σε θέση να ελέγχει το ποντίκι, να το μετακινεί στην οθόνη μόνο με τη σκέψη» δήλωσε ο Μασκ σε μια συνεδρία του Spaces στο X.

NEWS: Elon Musk announced tonight that the first human implanted with @Neuralink’s brain chip has made a full recovery.

The patient is able to control a mouse using only their thoughts. Incredible achievement!pic.twitter.com/ImrSkxT0h7

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) February 20, 2024