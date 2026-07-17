Αυτοκίνητα: Φεύγει το τρίγωνο έρχεται ο...φάρος

Η τεχνολογία στα αυτοκίνητα έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που κινούμαστε, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας. Σήμερα, οι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον συστήματα προστασίας που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τα απρόβλεπτα περιστατικά που μπορεί να συμβούν σε όλους μας στον δρόμο.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι αρμόδιες αρχές δεν αναπτύσσουν μόνο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, αλλά και νέες τεχνολογίες που μπορούν να αποτρέψουν επικίνδυνες καταστάσεις στον δρόμο.

Μια από αυτές τις τεχνολογίες είναι ο φάρος έκτακτης ανάγκης V16, μια μικρή αλλά εξαιρετικά σημαντική συσκευή ασφάλειας που αντικαθιστά το παραδοσιακό προειδοποιητικό τρίγωνο.

Ο φάρος V16 τοποθετείται στην οροφή του οχήματος σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος και εκπέμπει πορτοκαλί φως 360 μοιρών, ορατό από μεγάλη απόσταση, ειδοποιώντας τους υπόλοιπους οδηγούς ότι υπάρχει σταματημένο όχημα στο οδόστρωμα. Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς να χρειαστεί ο οδηγός να βγει από το αυτοκίνητο, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο έκθεσης στην κυκλοφορία.

Μάλιστα, από το 2026, χώρες όπως η Ισπανία θα καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση της αναβαθμισμένης εκδοχής του φάρου, η οποία θα διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα GPS. Μέσω αυτού, η συσκευή θα συνδέεται αυτόματα με τις αρχές, αποστέλλοντας σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τη θέση του οχήματος και τον χρόνο ενεργοποίησης.

Με αυτόν τον τρόπο, τα συνεργεία και οι υπηρεσίες διάσωσης θα μπορούν να επεμβαίνουν γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά, σώζοντας πολύτιμα λεπτά σε επείγουσες καταστάσεις.

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