Θρίλερ: Μαχαίρωσε τον σύζυγο και τα δύο μικρά παιδιά της

Μια 37χρονη μητέρα από το Τέξας συνελήφθη και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον σύζυγό της, στο κεφάλι, και στα δύο μικρά παιδιά της τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Χόλι Λιάν Φλόρες συνελήφθη μετά το τηλεφώνημα του συζύγου της στο 911, περίπου στις 4:20 τα ξημερώματα. Ο άνδρας φέρεται να ανέφερε ότι η σύζυγός του τον είχε μαχαιρώσει στο κεφάλι μέσα στο σπίτι τους, στην πόλη Νορθλέικ, περίπου μισή ώρα βόρεια του Φορτ Γουόρθ.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν μέσα στο σπίτι ένα 3χρονο κορίτσι και ένα αγόρι 10 μηνών, τα οποία έφεραν τραύματα από μαχαίρι στο στήθος. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Νορθλέικ, Ρόμπερτ Κρόφορντ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η Φλόρες, η οποία είχε επίσης τραυματιστεί, νοσηλεύτηκε και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο πριν οδηγηθεί στη φυλακή της κομητείας Ντέντον.







«Μια ενήλικη γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως Χόλι Λιάν Φλόρες, 37 ετών, υποβλήθηκε σε θεραπεία, πήρε εξιτήριο, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Ντέντον», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Κρόφορντ, οι αρχικές κατηγορίες περιλαμβάνουν δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και μία βαριά επίθεση με φονικό όπλο. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο σύζυγος και τα δύο παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο, αλλά δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Φλόρες είχε επίσης ένα «μικρό κόψιμο στην περιοχή του στήθους», για το οποίο χρειάστηκε ράμματα, πριν μεταφερθεί στη φυλακή. Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα ασφαλείας στο σπίτι. Ο αρχηγός της αστυνομίας εξήγησε ότι από τις κλήσεις στο 911 προέκυπτε πως ο σύζυγος προσπαθούσε να φτάσει στα παιδιά που βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο, ενώ η Φλόρες φέρεται να προσπαθούσε να τον μαχαιρώσει.







Οι Αρχές αποκάλυψαν, επίσης, ότι είχαν κληθεί στη συγκεκριμένη οικογενειακή κατοικία περίπου πέντε φορές από τον Μάρτιο, με τις περισσότερες κλήσεις να αφορούν ανησυχίες για την κατάσταση κάποιου από τους ενοίκους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Όταν ο Κρόφορντ ρωτήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις προηγούμενες κλήσεις, απάντησε ότι δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις εκτός πλαισίου και ότι μέρος αυτών των πληροφοριών πιθανότατα θα γίνει γνωστό αργότερα.







«Είναι πραγματικά σπαρακτικό όταν πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα τόσο τραυματικό περιστατικό», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

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