Συναυλία Haig Υazdjian «100 χρόνια μνήμης» στο «Heraklion Arts and Culture»

Η συναυλία του Haig Υazdjian με τίτλο «100 χρόνια μνήμης» που παρουσιάστηκε στο κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» τον Σεπτέμβριο του 2022, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 πολιτισμοί» είναι πλέον διαθέσιμη στο κανάλι πολιτισμού Heraklion Arts and Culture και στην ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε» στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/HrwG4IvEAnE

Ένας ουτίστας, ένας μουσικός που συγκεντρώνει όλα τα πολιτισμικά στοιχεία της Ανατολικής Μεσογείου είναι ο Haig Yazdjian. Γεννημένος στη Συρία από Αρμένιους γονείς και κάτοικος Ελλάδας τα τελευταία είκοσι χρόνια, ο Haig κουβαλάει στις αποσκευές του όλον τον μουσικό πλούτο της περιοχής που μεγάλωσε, μπολιασμένο με πολλούς μουσικούς ιδιωματισμούς της Δύσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που τον κάνουν οικουμενικό.

Για τον Δήμο Ηρακλείου ο Haig Yazdjian και το συγκρότημα του παρουσίασαν ένα αφιέρωμα στα εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Μέσα από τη μουσική αναδεικνύεται το πολυπολιτισμικό περιβάλλον των αλησμόνητων πατρίδων, που ακόμα είναι ζωντανές, ακριβώς γιατί ποτέ δεν θα επιτρέψουμε να λησμονηθούν. Παράλληλα, για μια ακόμα φορά, το αξίωμα «η μουσική είναι η οικουμενική γλώσσα που ενώνει τους λαούς», θα βρει την πλήρη και απόλυτη δικαίωση του.

Καλλιτέχνες & Συντελεστές: Haig Yazdjian: ούτι, τραγούδι Τάσος Πούλιος: κανονάκι Γιώργος Kοντογιάννης: λύρα Θάνος Χατζηαναγνώστου: κρουστά Γιάννης Παπαδόπουλος: πιάνο

Παραγωγή Βίντεο: Kyma Sound Services & Record Productions

Φεστιβάλ Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 Πολιτισμοί

Παραγωγή: Δήμος Ηρακλείου -Αντιδημαρχία Πολιτισμού

