Διεθνή Διάσκεψη για την Τεχνητή Νοημοσύνη προτείνει ο Μανώλης Κεφαλογιάννης»

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Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ως εισηγητής στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη σημερινή του παρέμβαση στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργου για την Ενίσχυση της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης στο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης έκανε την ακόλουθη παρέμβαση:

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν προχωρά γραμμικά. Προχωρά με άλματα.

Από στενή νοημοσύνη (ANI) - (Artificial Narrow Intelligence), που λύνει συγκεκριμένα προβλήματα.

Σε γενική νοημοσύνη (AGI) - (Artificial General Intelligence) που προσεγγίζει την ανθρώπινη σκέψη

Προς υπέρ-νοημοσύνη (ASI) -(Artificial Super Intelligence) που μπορεί να ξεπεράσει τον άνθρωπο σε όλες τις πνευματικές ικανότητες.

Το 1968, η ανθρωπότητα πήρε πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα δύναμη. Πρέπει να την ορίσουμε, πριν μας ξεπεράσει.

Ως εισηγητής, για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ε.Κ προτείνω Διεθνή Διάσκεψη για την Τεχνητή Νοημοσύνη,

Με αρχές. Με όρια. Με διαφάνεια. Με λογοδοσία.

Η Ευρώπη οφείλει να ηγηθεί, στην διαμόρφωση μιας Τεχνητής Νοημοσύνης που όπως θα έλεγε και ο Αβραάμ Λίνκολν :

Από τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο.

Για να μην αποτελέσει η Τ.Ν., την τελευταία εφεύρεση που θα χρειαστεί να κάνει ο άνθρωπος.

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